Jól halad a hétszeres magyar bajnok strandröplabdázó, Stréli Bence felépülése.

A magyar szövetség vasárnapi tájékoztatása szerint a játékos még januárban esett át térdműtéten, miután Sinding-Larsen-Johansson szindrómát diagnosztizáltak nála, és csontkinövést távolítottak el a térdkalácsa mögül. A rehabilitáció ugyan a vártnál hosszabb, de jól halad, s az első hetek gyógytornái és fizioterápiái után Stréli edzőtermi munkával és egy hónapja már labdás edzésekkel is készül.

A 24 éves Stréli májusban visszatérne a pályára, és a Nemzetek Kupája budapesti döntőjében már százszázalékos állapotban szeretné képviselni a magyar színeket.