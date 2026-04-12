Jól halad a hétszeres magyar bajnok strandröplabdázó, Stréli Bence felépülése

I. SZ., MTII. SZ., MTI
2026.04.12. 13:37
Stréli Bence (Fotó: Árvai Károly)
Stréli Bence térdműtét strandrölabda
Jól halad a hétszeres magyar bajnok strandröplabdázó, Stréli Bence felépülése.

A magyar szövetség vasárnapi tájékoztatása szerint a játékos még januárban esett át térdműtéten, miután Sinding-Larsen-Johansson szindrómát diagnosztizáltak nála, és csontkinövést távolítottak el a térdkalácsa mögül. A rehabilitáció ugyan a vártnál hosszabb, de jól halad, s az első hetek gyógytornái és fizioterápiái után Stréli edzőtermi munkával és egy hónapja már labdás edzésekkel is készül.

A 24 éves Stréli májusban visszatérne a pályára, és a Nemzetek Kupája budapesti döntőjében már százszázalékos állapotban szeretné képviselni a magyar színeket.

 

Stréli Bence térdműtét strandrölabda
Legfrissebb hírek

Megműtötték a Juve-védőt, legalább egy hónapot ki kell hagynia

Olasz labdarúgás
2025.12.04. 13:17

Strandröplabda-vb: svéd és lett aranyérem

Röplabda
2025.11.23. 14:21

Erősebb versenyeken szeretne indulni a Hajós, Stréli strandröplabdapáros

Röplabda
2025.09.08. 20:25

Strandröplabda: történelmi bronzérmet szerzett Hajós és Stréli a Budapest Gardenben

Röplabda
2025.09.07. 19:44

Strandröplabda: elődöntőbe jutott Hajós Artúr és Stréli Bence Budapesten

Röplabda
2025.09.06. 19:25

Jól van térdműtéte után Ádám Martin

Labdarúgó NB I
2025.09.03. 13:14

Strandröplabda Futures-sorozat: ezüstérmes a Hajós, Stréli páros Burundiban

Röplabda
2025.08.23. 16:26

A rutin segítette a nehéz pillanatokban Hajóst és Strélit

Röplabda
2025.08.13. 13:48
Ezek is érdekelhetik