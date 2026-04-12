Jól halad a hétszeres magyar bajnok strandröplabdázó, Stréli Bence felépülése
A magyar szövetség vasárnapi tájékoztatása szerint a játékos még januárban esett át térdműtéten, miután Sinding-Larsen-Johansson szindrómát diagnosztizáltak nála, és csontkinövést távolítottak el a térdkalácsa mögül. A rehabilitáció ugyan a vártnál hosszabb, de jól halad, s az első hetek gyógytornái és fizioterápiái után Stréli edzőtermi munkával és egy hónapja már labdás edzésekkel is készül.
A 24 éves Stréli májusban visszatérne a pályára, és a Nemzetek Kupája budapesti döntőjében már százszázalékos állapotban szeretné képviselni a magyar színeket.
Strandröplabda-vb: svéd és lett aranyérem
Jól van térdműtéte után Ádám Martin
A rutin segítette a nehéz pillanatokban Hajóst és Strélit
