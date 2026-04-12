Két vereség után javítana a Dunaszerdahely

2026.04.12. 10:30
Tuboly Máté (jobbra)
Mindhárom magyar többségi tulajdonú csapat vasárnap lép pályára a szlovák labdarúgó Niké Ligában, a felsőházban a DAC a nagymihályiakat fogadja, az alsóban pedig a Komárom éppen a Kassával csap össze.  

AZ ELMÚLT HETEKBEN megtorpant a DAC a Niké Ligában, az utóbbi két mérkőzését egyaránt elveszítette a felsőházi rájátszásban, s jelentős a hátránya a címvédő és listavezető Slovan mögött.

Vasárnap a nagymihályi együttes ellen kínálkozik esély a javításra, amellyel már háromszor összecsaptak a dunaszerdahelyiek ebben az évadban, egy döntetlen mellett kétszer legyőzték összesen nyolc gólt elérve – ebből a nyolcból ötöt Redzic Damir és a montenegrói Viktor Djukanovics szerzett, márpedig a hétvégén egyikük sem játszik, a magyar válogatott támadó, ugye, már nincs is a klubban (a Salzburgba igazolt a télen).

„Jelentősen feljavult a nagymihályi csapat, de nekünk a saját futballunkra kell összpontosítanunk, és erősségeinket kidomborítva megnyernünk a mérkőzést. Előkelő helyen akarunk végezni a bajnokságban, úgyhogy vissza kell térnünk a győzelem ösvényére” – mondta lapunknak Tuboly Máté, a dunaszerdahelyiek középpályása.

Branislav Fodrek vezetőedzőnek jubileumi lesz a vasárnapi találkozó, ötvenedik alkalommal irányítja a DAC-ot, eddigi mérlege 26 győzelem, 15 döntetlen és nyolc vereség.

A Niké Liga alsóházában a Komáromi FC a 14 tétmérkőzés óta veretlen kassaiakkal csatázik vasárnap, s mivel még mindig nem készült el a komáromi aréna, a csapat továbbra is Aranyosmaróton rendezi a hazai meccseit. A Kassa a jövő héten játssza a Szlovák Kupa-elődöntő visszavágóját az eperjesiek ellen (a párharc első találkozóján 2–2-es döntetlen született), meglehet, a szakmai stáb ezért néhány kulcsemberét pihenteti a hétvégi bajnokin.

NIKÉ LIGA
RÁJÁTSZÁS, 5. FORDULÓ
18.00: DAC–Michalovce – élőben az NSO-n!

 

