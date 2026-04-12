Klujber Katrin: Sokkal jobb volt az összhang a pályán!

NŐI KÉZILABDA EUROKUPA

6. FORDULÓ, 2. CSOPORT

MAGYARORSZÁG–CSEHORSZÁG 30–22 (16–13)

Érd, 1848 néző. Vezette: S. Jovcsev, Z. Jovcsev (bolgárok)

MAGYARORSZÁG: SZEMEREY – Falusi-Udvardi 3, KUCZORA 6, PAPP N., TÓVIZI 2, Vámos P. 3, Márton G. 3. Csere: JANURIK (kapus), KLUJBER 8 (2), Faragó Lea 1, Simon P. 1, Grosch, Szmolek 1, Petrus 1, Kukely A., Csíkos 1. Szövetségi kapitány: Golovin Vlagyimir

CSEHORSZÁG: Wizurová – Záchová, SMETKOVÁ 5 (2), HOLECKOVÁ 6 (1), Pejsová 1, DESORTOVÁ 7 (1), V. Malá 1. Csere: M. Malá (kapus), Sustácková 1, Franková 1, Poláková, Kuxová, K. Kubálková, A. Kubálková. Szövetségi kapitány: Hlavaty Tamás

Az eredmény alakulása. 8. perc: 6–2. 12. p.: 7–6. 19. p.: 9–9. 24. p.: 14–9. 29. p.: 16–10. 32. p.: 17–15. 39. p.: 24–15. 44. p.: 26–16. 50. p.: 29–17. 55. p.: 30–19

Kiállítások: 12, ill. 8 perc

Hétméteresek: 3/2, ill. 6/4

MESTERMÉRLEG:

Golovin Vlagyimir: – A mérkőzés előtt azt beszéltük meg, hogy lehetőleg húsz gólnál többet ne kapjunk, ebből huszonkettő lett. Jól kezdtünk, aztán a nagy akaratnak köszönhetően gyorsabbak voltunk, mint a labda. A félidőben megbeszéltük, hogy a kettes védőink feljebb helyezkedjenek, ezzel hatékonyabbá vált a védekezésünk.

Hlavaty Tamás: – Fáj, hogy kikaptunk, de építkezünk. Ahhoz képest, hogy ősszel Prágában nem tudtuk nyomás alá helyezni a magyarokat, ezen a meccsen néhányszor sikerült. Próbálgattunk különféle formációkat, de a második félidőben úgy alakult, hogy három játékosunkra már nem is számíthattunk.