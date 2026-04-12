Nemzeti Sportrádió

Klujber Katrin: Sokkal jobb volt az összhang a pályán!

KAISER TAMÁS
2026.04.12. 10:53
Klujber Katrin
Címkék
kézilabda Klujber Katrin női kézilabda Eurokupa magyar női kézilabda válogatott
Magabiztosan, 30–22-re verte meg Csehország legjobbjait a magyar női kézilabda-válogatott szombaton, Érden. Klujber Katrinék ezzel bejutottak az Eurokupa szeptemberi négyes döntőjébe. A csapatkapitány szerint ezúttal sokkal jobb hangulatban játszottak, mint néhány hete Dánia ellen.
Kézilabda
18 órája

Sima győzelem, helyenként jó játék a csehek ellen, megvan a négyes döntő az Eurokupában

Szemerey Zsófi csaknem 50 százalékkal védett az első félidőben, Klujber Katrin nyolc gólt vállalt.

 

NŐI KÉZILABDA EUROKUPA
6. FORDULÓ, 2. CSOPORT
MAGYARORSZÁG–CSEHORSZÁG 30–22 (16–13)
Érd, 1848 néző. Vezette: S. Jovcsev, Z. Jovcsev (bolgárok)
MAGYARORSZÁG: SZEMEREY – Falusi-Udvardi 3, KUCZORA 6, PAPP N., TÓVIZI 2, Vámos P. 3, Márton G. 3. Csere: JANURIK (kapus), KLUJBER 8 (2), Faragó Lea 1, Simon P. 1, Grosch, Szmolek 1, Petrus 1, Kukely A., Csíkos 1. Szövetségi kapitány: Golovin Vlagyimir
CSEHORSZÁG: Wizurová – Záchová, SMETKOVÁ 5 (2), HOLECKOVÁ 6 (1), Pejsová 1, DESORTOVÁ 7 (1), V. Malá 1. Csere: M. Malá (kapus), Sustácková 1, Franková 1, Poláková, Kuxová, K. Kubálková, A. Kubálková. Szövetségi kapitány: Hlavaty Tamás
Az eredmény alakulása. 8. perc: 6–2. 12. p.: 7–6. 19. p.: 9–9. 24. p.: 14–9. 29. p.: 16–10. 32. p.: 17–15. 39. p.: 24–15. 44. p.: 26–16. 50. p.: 29–17. 55. p.: 30–19
Kiállítások: 12, ill. 8 perc
Hétméteresek: 3/2, ill. 6/4
MESTERMÉRLEG:
Golovin Vlagyimir: – A mérkőzés előtt azt beszéltük meg, hogy lehetőleg húsz gólnál többet ne kapjunk, ebből huszonkettő lett. Jól kezdtünk, aztán a nagy akaratnak köszönhetően gyorsabbak voltunk, mint a labda. A félidőben megbeszéltük, hogy a kettes védőink feljebb helyezkedjenek, ezzel hatékonyabbá vált a védekezésünk.
Hlavaty Tamás: – Fáj, hogy kikaptunk, de építkezünk. Ahhoz képest, hogy ősszel Prágában nem tudtuk nyomás alá helyezni a magyarokat, ezen a meccsen néhányszor sikerült. Próbálgattunk különféle formációkat, de a második félidőben úgy alakult, hogy három játékosunkra már nem is számíthattunk.

kézilabda Klujber Katrin női kézilabda Eurokupa magyar női kézilabda válogatott
Legfrissebb hírek

