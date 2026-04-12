Öttusa: Guzi Blanka aranyérmes a kairói vk-viadalon

Magyar sikerrel kezdődött az öttusa-világkupaidény Kairóban. Az évad első vk-versenyén az egyiptomi fővárosban három magyar jutott a női fináléba, Erdős Rita, Gulyás Michelle és Guzi Blanka mérethetett meg a legjobb 18 között a hölgyeknél.

Az elődöntő B-csoportjában a táblavívás döntőjéig menetelt Erdős Rita (18–17, 9.), ám ezúttal az első asszóban a 16 között búcsúzott csakúgy, mint Guzi Blanka (16–19, 13.), míg Gulyás Michelle (21–14, 3.) két nyertes asszó után a legjobb négyig jutott, itt a fehérorosz Vijaleta Hurejeva (21–14, 2.) búcsúztatta, ő aztán a táblavívás végső győztese is lett. Az akadálypályán Gulyás (33.71, 4.) és Guzi (34.61) is jól ment, és Erdős sem rontott, ám 40.65-ös ideje (16.) visszafogottabb volt. Két szám után Gulyás a negyedik, Guzi négy helyet javítva a kilencedik pozícióban állt, míg Erdős öt pozícióval hátrébb esett a 15. helyre.

A 100 méteres gyorsúszásban Guzi Blanka járt a legjobban, aki a második legjobb időt tempózta (1:02.13), a nagyjából félperces hátrányát a dobogóhoz képest ezzel megfelezte, és feljött ötödiknek, tizenöt másodpercre a pódiumtól, huszonhétre az elsőtől. Erdős Rita (1:04.26, 6.) fellépett 12.-nek, míg Gulyás Michelle úszásában egy kicsi maradt ugyan (1:05.10, 9.), de egy helyet így is előrelépett, és a harmadik helyen csupán 12 másodpercre volt az éllovas Hurejevától.

Az olimpiai bajnok Gulyásnak remek volt az első két sorozata, míg a második lövészetet Hurejeva és a másodikként kezdő török Ilke Özyüksel is elrontotta, az UTE versenyzője így az első helyért üldözte a fehéroroszt – Guzi Blanka három lövészet után negyedikként haladt a hetedikről harmadikra fellépő, szintén fehérorosz Anasztaszija Malasenokát üldözve, a következő körben pedig meg is előzte őt.

A negyedik sorozatra az első négy nagyjából egyszerre érkezett meg, majd a lőállásból kifutva Guzi Blanka átvette a vezetést, az ezúttal kissé beragadó Gulyás Michelle ekkor a negyedik helyen haladt. Az utolsó lövészet után úgy tűnt, a maradék 600 méterre a DVTK öttusázójában maradt több energia, növelte a távot a két fehéroroszhoz képest, és biztos előnnyel, a legjobb kombiidővel ért be a célba Malasenoka és Hurejeva előtt. A végére kicsit elfáradó Gulyás – aki tavaly nyári karsérülése miatt lemaradt a főversenyekről, majd márciusban ötödik országos bajnoki arannyal tért vissza, és most a tavalyi budapesti vk-diadala után először versenyzett világkupa-viadalon – ötödik lett, a világbajnoki bronzérmes Erdős Rita pedig erős kombinált számot produkálva, öt pozíciót javítva hetedikként ért célba.

A kétszeres vb-ezüstérmes Guzi Blanka harmadszor nyert meg vk-versenyt a 2023-as budapesti és a 2024-es szófiai után – Malasenoka tavaly ugyanitt, Kairóban harmadik lett, ez a második vk-érme, így helyet cseréltek Hurejevával, aki pedig egy éve másodikként zárt itt, ezúttal bronzérmes lett.

15 órától kezdődik a férfidöntő Koleszár Mihállyal, Szép Balázzsal és Tárkányi Zsomborral.

ÖTTUSA

VILÁGKUPAVERSENY, KAIRÓ

NŐK, DÖNTŐ

1. Guzi Blanka 1488 pont

2. Anasztaszija Malasenoka (fehérorosz) 1478

3. Vijaleta Hurejeva (fehérorosz) 1477

…5. Gulyás Michelle 1459

…7. Erdős Rita 1442