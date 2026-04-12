Nemzeti Sportrádió

„Barcelona a miénk!” – Yamal odaszúrt a városi riválisnak a derbi után

ROCK PÉTER
2026.04.12. 13:10
Lamine Yamal láthatóan törekszik arra, hogy erős aurája legyen (Fotó: Getty Images)
Címkék
Lamine Yamal FC Barcelona Espanyol La Liga
Lamine Yamal nemcsak a játékával, hanem egy közösségi médiás bejegyzéssel is extra tüzet hozott a La Liga katalán városi derbijébe. Az FC Barcelona támadója két gólpasszal segítette Ferran Torrest, majd maga is betalált, a csapat pedig 4–1-es győzelmet aratott az Espanyol felett.

Az FC Barcelona 10-es számú játékosa, Lamine Yamal ismét megmutatta, miért ő az egyik kulcsfigura manapság. Nemcsak gólt szerzett és gólpasszokat adott szombaton, hanem egy erőteljes üzenetet is küldött a helyi rivális Espanyolnak.

Spanyol labdarúgás
15 órája

Négy gólt szerzett a Barcelona a városi derbin, már kilencpontos előnnyel vezeti a tabellát

A Sevilla legyőzte a tartalékos Atlético Madridot, drámai meccsen ikszelt az Alavés, három pontot zsákmányolt az Elche.

A mérkőzés után a játékosok között feszültség alakult ki – szóváltásba keveredett például Gavi és Pere Milla –, az Espanyol gólszerzője, Pol Lozano pedig gúnyolódásra utalva a DAZN-nak ezt nyilatkozta: „Próbáltak kicsit szórakozni velünk, győztesként ez könnyű megtenni. De ez van, ha vesztesz, el kell fogadni.”

Miután a csapatok elhagyták a pályát, Yamal a közösségi médiában reagált, éles üzenetet küldött a vesztes Espanyolnak:

Barcelona a miénk! Itt az idő lenyelnetek, ahogy mindig is szoktátok...

Yamal soha nem szenvedett vereséget az Espanyoltól (mérlege négy győzelem, két gól és négy gólpassz). Bejegyzését sok csapattársa kedvelte, sőt még klubja is reagált rá hozzászólásban: „Barcelona gránátvörös-kék!”

SPANYOL LA LIGA
31. FORDULÓ
FC Barcelona–Espanyol 4–1 (Ferran Torres 9., 25., Yamal 87., Rashford 89., ill. P. Lozano 56.)

AZ ÁLLÁS

M

Gy

D

V

L–K

Gk

P

  1. Barcelona

31

26

1

4

84–30

+54 

79 

  2. Real Madrid

31

22

4

5

65–29

+36 

70 

  3. Villarreal

30

18

4

8

54–35

+19 

58 

  4. Atlético Madrid

31

17

6

8

51–32

+19 

57 

  5. Betis

30

11

12

7

44–37

+7 

45 

  6. Celta Vigo

30

11

11

8

44–37

+7 

44 

  7. Real Sociedad

31

11

9

11

49–48

+1 

42 

  8. Getafe

30

12

5

13

27–31

–4 

41 

  9. Osasuna

30

10

8

12

36–37

–1 

38 

10. Espanyol

31

10

8

13

37–48

–11 

38 

11. Athletic Bilbao

30

11

5

14

32–43

–11 

38 

12. Girona

31

9

11

11

33–45

–12 

38 

13. Rayo Vallecano

30

8

11

11

29–35

–6 

35 

14. Valencia

31

9

8

14

34–46

–12 

35 

15. Sevilla

31

9

7

15

39–51

–12 

34 

16. Alaves

31

8

9

14

35–46

–11 

33 

17. Elche

31

7

11

13

39–47

–8 

32 

18. Mallorca

30

8

7

15

36–48

–12 

31 

19. Levante

30

6

8

16

34–50

–16 

26 

20. Oviedo

30

5

9

16

21–48

–27 

24 

 

