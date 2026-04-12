„Barcelona a miénk!” – Yamal odaszúrt a városi riválisnak a derbi után

A mérkőzés után a játékosok között feszültség alakult ki – szóváltásba keveredett például Gavi és Pere Milla –, az Espanyol gólszerzője, Pol Lozano pedig gúnyolódásra utalva a DAZN-nak ezt nyilatkozta: „Próbáltak kicsit szórakozni velünk, győztesként ez könnyű megtenni. De ez van, ha vesztesz, el kell fogadni.”

Miután a csapatok elhagyták a pályát, Yamal a közösségi médiában reagált, éles üzenetet küldött a vesztes Espanyolnak:

Barcelona a miénk! Itt az idő lenyelnetek, ahogy mindig is szoktátok...

Yamal soha nem szenvedett vereséget az Espanyoltól (mérlege négy győzelem, két gól és négy gólpassz). Bejegyzését sok csapattársa kedvelte, sőt még klubja is reagált rá hozzászólásban: „Barcelona gránátvörös-kék!”

FC Barcelona–Espanyol 4–1 (Ferran Torres 9., 25., Yamal 87., Rashford 89., ill. P. Lozano 56.)