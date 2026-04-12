„Barcelona a miénk!” – Yamal odaszúrt a városi riválisnak a derbi után
Az FC Barcelona 10-es számú játékosa, Lamine Yamal ismét megmutatta, miért ő az egyik kulcsfigura manapság. Nemcsak gólt szerzett és gólpasszokat adott szombaton, hanem egy erőteljes üzenetet is küldött a helyi rivális Espanyolnak.
Négy gólt szerzett a Barcelona a városi derbin, már kilencpontos előnnyel vezeti a tabellát
A mérkőzés után a játékosok között feszültség alakult ki – szóváltásba keveredett például Gavi és Pere Milla –, az Espanyol gólszerzője, Pol Lozano pedig gúnyolódásra utalva a DAZN-nak ezt nyilatkozta: „Próbáltak kicsit szórakozni velünk, győztesként ez könnyű megtenni. De ez van, ha vesztesz, el kell fogadni.”
Miután a csapatok elhagyták a pályát, Yamal a közösségi médiában reagált, éles üzenetet küldött a vesztes Espanyolnak:
Barcelona a miénk! Itt az idő lenyelnetek, ahogy mindig is szoktátok...
Yamal soha nem szenvedett vereséget az Espanyoltól (mérlege négy győzelem, két gól és négy gólpassz). Bejegyzését sok csapattársa kedvelte, sőt még klubja is reagált rá hozzászólásban: „Barcelona gránátvörös-kék!”
SPANYOL LA LIGA
31. FORDULÓ
FC Barcelona–Espanyol 4–1 (Ferran Torres 9., 25., Yamal 87., Rashford 89., ill. P. Lozano 56.)
|AZ ÁLLÁS
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. Barcelona
31
26
1
4
84–30
+54
79
|2. Real Madrid
31
22
4
5
65–29
+36
70
|3. Villarreal
30
18
4
8
54–35
+19
58
|4. Atlético Madrid
31
17
6
8
51–32
+19
57
|5. Betis
30
11
12
7
44–37
+7
45
|6. Celta Vigo
30
11
11
8
44–37
+7
44
|7. Real Sociedad
31
11
9
11
49–48
+1
42
|8. Getafe
30
12
5
13
27–31
–4
41
|9. Osasuna
30
10
8
12
36–37
–1
38
|10. Espanyol
31
10
8
13
37–48
–11
38
|11. Athletic Bilbao
30
11
5
14
32–43
–11
38
|12. Girona
31
9
11
11
33–45
–12
38
|13. Rayo Vallecano
30
8
11
11
29–35
–6
35
|14. Valencia
31
9
8
14
34–46
–12
35
|15. Sevilla
31
9
7
15
39–51
–12
34
|16. Alaves
31
8
9
14
35–46
–11
33
|17. Elche
31
7
11
13
39–47
–8
32
|18. Mallorca
30
8
7
15
36–48
–12
31
|19. Levante
30
6
8
16
34–50
–16
26
|20. Oviedo
30
5
9
16
21–48
–27
24