Megvan a szóbeli megállapodás, a Spurs Liverpoolból igazolhat

ROCK PÉTER
2026.04.12. 11:55
Andrew Robertson már szombaton elkezdte a búcsúzkodást (Fotó: Getty Images)
Andrew Robertson megállapodott arról, hogy a nyári átigazolási időszakban a Tottenham Hotspur labdarúgócsapatához csatlakozik, miután lejár a szerződése a Liverpoolnál – derült ki Fabrizio Romano jelentéséből.

A skót válogatott balhátvéd, Andrew Robertson már januárban is közel állt ahhoz, hogy átigazoljon a Tottenham Hotspurhöz, de az üzlet végül meghiúsult, miután a Liverpool nem talált megfelelő pótlást időben. Ezúttal azonban, mivel a skótnak lejár a szerződése az Anfielden, szabadon választhatja meg következő klubját.

A The Athletic volt az első forrás, amely arról számolt be, hogy a Spurs vezető pozícióban van Robertson megszerzéséért az idény végén. Fabrizio Romano most megerősítette, hogy már szóbeli megállapodás is született a játékossal az átigazolásról.

Az üzlet azonban még nem garantált, mivel Robertson először szeretné látni, hogyan alakul a Tottenham harca a kiesés elkerüléséért, mielőtt véglegesíti döntését. Ha Roberto De Zerbi csapata megmenekül a búcsútól, akkor a megállapodás életbe lép.

A West Ham United pénteki győzelme a Wolverhampton Wanderers ellen azt eredményezte, hogy a Spurs visszacsúszott a kiesőzónába, de még mindig a saját kezében tartja a sorsát – vasárnap egy Sunderland elleni győzelemmel ismét feljebb zárkózhat.

 

