Megvan a szóbeli megállapodás, a Spurs Liverpoolból igazolhat

A skót válogatott balhátvéd, Andrew Robertson már januárban is közel állt ahhoz, hogy átigazoljon a Tottenham Hotspurhöz, de az üzlet végül meghiúsult, miután a Liverpool nem talált megfelelő pótlást időben. Ezúttal azonban, mivel a skótnak lejár a szerződése az Anfielden, szabadon választhatja meg következő klubját.

A The Athletic volt az első forrás, amely arról számolt be, hogy a Spurs vezető pozícióban van Robertson megszerzéséért az idény végén. Fabrizio Romano most megerősítette, hogy már szóbeli megállapodás is született a játékossal az átigazolásról.

🚨🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Tottenham have a verbal agreement to sign Andy Robertson in June 2026, all terms in place.



Nothing signed/sealed yet as staying in Premier League will be a key factor ahead of proceeding.



Robertson, ready to pick #THFC project if relegation battle has positive outcome. pic.twitter.com/HJCZcX5HbG — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 11, 2026

Az üzlet azonban még nem garantált, mivel Robertson először szeretné látni, hogyan alakul a Tottenham harca a kiesés elkerüléséért, mielőtt véglegesíti döntését. Ha Roberto De Zerbi csapata megmenekül a búcsútól, akkor a megállapodás életbe lép.

A West Ham United pénteki győzelme a Wolverhampton Wanderers ellen azt eredményezte, hogy a Spurs visszacsúszott a kiesőzónába, de még mindig a saját kezében tartja a sorsát – vasárnap egy Sunderland elleni győzelemmel ismét feljebb zárkózhat.