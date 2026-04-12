Megvan a szóbeli megállapodás, a Spurs Liverpoolból igazolhat
A skót válogatott balhátvéd, Andrew Robertson már januárban is közel állt ahhoz, hogy átigazoljon a Tottenham Hotspurhöz, de az üzlet végül meghiúsult, miután a Liverpool nem talált megfelelő pótlást időben. Ezúttal azonban, mivel a skótnak lejár a szerződése az Anfielden, szabadon választhatja meg következő klubját.
A The Athletic volt az első forrás, amely arról számolt be, hogy a Spurs vezető pozícióban van Robertson megszerzéséért az idény végén. Fabrizio Romano most megerősítette, hogy már szóbeli megállapodás is született a játékossal az átigazolásról.
Az üzlet azonban még nem garantált, mivel Robertson először szeretné látni, hogyan alakul a Tottenham harca a kiesés elkerüléséért, mielőtt véglegesíti döntését. Ha Roberto De Zerbi csapata megmenekül a búcsútól, akkor a megállapodás életbe lép.
A West Ham United pénteki győzelme a Wolverhampton Wanderers ellen azt eredményezte, hogy a Spurs visszacsúszott a kiesőzónába, de még mindig a saját kezében tartja a sorsát – vasárnap egy Sunderland elleni győzelemmel ismét feljebb zárkózhat.