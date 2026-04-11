Szombati sportműsor: három NB I-es meccs, pályán a Liverpool, Magyarország–Csehország női kézilabdameccs
ÁPRILIS 11., SZOMBAT
FUTBALLPROGRAM
NB I
29. FORDULÓ
15.15: Kolorcity Kazincbarcika SC–Újpest FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
17.45: MTK Budapest–Zalaegerszegi TE FC (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
20.00: Nyíregyháza Spartacus FC–Paksi FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
NB II
25. FORDULÓ – élő eredménykövető
16.00: Szentlőrinc SE–Vasas FC – élőben az NSO-n!
16.00: BVSC-Zugló–Szeged-Csanád Grosics Akadémia – élőben az NSO-n!
16.00: Budafoki MTE–Mezőkövesd Zsóry FC – élőben az NSO-n!
17.00: Videoton FC–Soroksár SC – élőben az NSO-n!
17.00: FC Ajka–Tiszakécskei LC – élőben az NSO-n!
17.00: Aqvital FC Csákvár–Karcagi SC – élőben az NSO-n!
17.00: Kecskeméti TE–Békéscsaba 1912 Előre – élőben az NSO-n!
19.00: Budapest Honvéd FC–HR-Rent Kozármisleny – élőben az NSO-n!
NB III
24. FORDULÓ
ÉSZAKKELETI CSOPORT
11.00: Diósgyőri VTK II F4R–Ózd-Sajóvölgye
12.00: Debreceni VSC II–Eger SE
14.00: Bacsó Beton-Cigánd SE–Sényő FC-ZMB Building
16.00: Termálfürdő FC Tiszaújváros–Tiszafüredi VSE
16.00: Gödöllői SK–Debreceni EAC
16.00: Tarpa SC–Kisvárda Master Good II
16.00: FC Hatvan–Nyíregyháza Spartacus FC II
16.00: Putnok FC–Füzesabony SC
ÉSZAKNYUGATI CSOPORT
11.00: Újpest FC II–Puskás Akadémia FC II
16.00: Frutti Drink-Perutz FC Pápa–Balatonfüredi FC
16.00: VSC 2015 Veszprém–Opus Tigáz Tatabánya
16.00: Dorogi FC–ETO Akadémia
16.00: Szombathelyi Haladás–FC Sopron
16.00: Ikoba Beton Zsámbék–Komárom VSE
16.00: Budaörs–Credobus Mosonmagyaróvár
18.00: Bicskei TC–Gyirmót FC Győr
DÉLKELETI CSOPORT
11.00: Vasas FC II–Monor SE
11.00: Budapest Honvéd FC II–BKV Előre
11.00: Szeged-Csanád Grosics Akadémia II–Csepel SC
16.00: Gyulai Termál FC–ESMTK
16.00: Szegedi VSE–Hódmezővásárhelyi FC
16.00: Dunaharaszti MTK–Tiszaföldvár SE
16.00: Meton-FC Dabas SE–Békéscsaba 1912 Előre II
DÉLNYUGATI CSOPORT
14.00: Dombóvári FC–MTK Budapest II
16.00: Greenplan Balatonlelle SE–Ferencvárosi TC II
16.00: BFC Siófok–Dunaújváros FC
16.00: Kaposvári Rákóczi FC–Pécsi MFC
16.00: Majosi SE–Szekszárdi UFC
16.00: PTE-PEAC–Érdi VSE
16.00: Iváncsa KSE–Paksi FC II
16.00: FC Nagykanizsa–Pénzügyőr SE
ANGOL PREMIER LEAGUE
32. FORDULÓ
13.30: Arsenal–AFC Bournemouth (Tv: Spíler1)
16.00: Brentford–Everton (Tv: Spíler1)
16.00: Burnley–Brighton & Hove Albion
18.30: Liverpool–Fulham (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!
ANGOL MÁSODOSZTÁLY
13.30: Norwich City–Ipswich Town (Tv: Match4)
16.00: Sheffield United–Hull City (Tv: Match4)
FRANCIA LIGUE 1
29. FORDULÓ
19.00: Auxerre–Nantes
21.05: Rennes–Angers
NÉMET BUNDESLIGA
29. FORDULÓ
15.30: Borussia Dortmund–Bayer Leverkusen
15.30: Heidenheim–Union Berlin
15.30: RB Leipzig–Mönchengladbach (Tv: Arena4)
15.30: Wolfsburg–Eintracht Frankfurt
18.30: St. Pauli–Bayern München (Tv: Arena4)
2. BUNDESLIGA
13.00: Hertha–Kaiserslautern (Tv: Arena4)
20.30: Darmstadt–Hannover (Tv: Match4)
OLASZ SERIE A
32. FORDULÓ
15.00: Cagliari–Cremonese
15.00: Torino–Hellas Verona
18.00: Milan–Udinese (Tv: Match4)
20.45: Atalanta–Juventus (Tv: Arena4)
PORTUGÁL PRIMEIRA LIGA
29. FORDULÓ
21.30: Estrela–Sporting CP (Tv: Sport1)
SPANYOL LA LIGA
31. FORDULÓ
14.00: Real Sociedad–Alavés (Tv: Spíler2)
16.15: Elche–Valencia (Tv: Spíler2)
18.30: Barcelona–Espanyol (Tv: Spíler2)
21.00: Sevilla–Atlético Madrid (Tv: Spíler2)
TÖRÖK SÜPER LIG
29. FORDULÓ
19.00: Kayserispor–Fenerbahce (Tv: Sport1)
SZAÚDI BAJNOKSÁG
21.00: Al-Ohdud–Al-Naszr, 2. félidő (Tv: Spíler1)
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
ASZTALITENISZ
WTT Feeder Cappadocia, Nevsehir
DÍJUGRATÁS
2.00: világkupadöntő, Fort Worth
JÉGKORONG
Svéd bajnokság, elődöntő
15.15: Lulea–Skelleftea (Tv: Sport2)
KERÉKPÁR
15.30: Baszk körverseny, férfiak, 6. szakasz (Tv: Eurosport1)
KÉZILABDA
NŐI EUROKUPA
6. FORDULÓ, 2. CSOPORT
18.00: Magyarország–Csehország, Érd (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
FÉRFI NB I
17.00: CYEB-Budakalász–Budai Farkasok-Rév
17.00: Csurgói KK–Balatonfüredi KSE
18.00: Liqui Moly NEKA–HE-DO B.Braun Gyöngyös
18.00: FTC-Green Collect–PLER-Budapest – Sportoló Nemzet Klubkártyával diákok és kísérőik ingyen látogathatják (Felajánlott jegy: 20 db, https://sportolonemzet.hu/tanev-programok/ftc-kezilabda/)
18.00: Carbonex-Komló–Szigetszentmiklósi KSK
NÉMET FÉRFI BUNDESLIGA
19.00: RN Löwen–Flensburg (Tv: Sport2)
KOSÁRLABDA
3X3-AS VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐTORNA, SZINGAPÚR
NŐK
A-CSOPORT
9.45: Magyarország–Egyiptom
11.25: Magyarország–Litvánia
FÉRFI NB I
ALAPSZAKASZ, 26. (UTOLSÓ) FORDULÓ
18.00: Falco-Vulcano Energia KC Szombathely–NHSZ-Szolnoki Olajbányász
18.00: Kometa-KVGY Kaposvári KK–Atomerőmű SE
18.00: MVM-OSE Lions–Zalakerámia ZTE KK
18.00: SZTE-Szedeák–Debreceni EAC
18.00: Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét–Egis Körmend
18.00: EPS-Honvéd–Sopron KC
18.00: NKA Universitas Pécs–Alba Fehérvár – Sportoló Nemzet Klubkártyával diákok és kísérőik ingyen látogathatják (Felajánlott jegy: 150 db, https://sportolonemzet.hu/tanev-programok/nka-universitas-pecs/)
KÜZDŐSPORT
6.00: ONE Fight Night 42, Chase Mann–Dzhabir Dzhabrailov, Bangkok (Tv: Sport1)
LÓSPORT
14.00: ügetőfutamok, Budapest (Tv: Sport1)
MŰKORCSOLYA
SZINKRONKORCSOLYA-VILÁGBAJNOKSÁG, SALZBURG
15.00: kűr
RÖPLABDA
FÉRFI EXTRALIGA
AZ 5–8. HELYÉRT, ELSŐ MÉRKŐZÉS
20.00: Debreceni EAC–TFSE
A 9–13. HELYÉRT
17.00: Dunaújvárosi KSE–Swissten Dág KSE
NŐI EXTRALIGA
A 3. HELYÉRT, HARMADIK MÉRKŐZÉS
19.00: Újpesti TE–MBH-Békéscsaba
AZ 5–9. HELYÉRT
16.00: MÁV Előre Foxconn–Fatum Nyíregyháza
TENISZ
BILLIE JEAN KING-KUPA
12.00: az Euroafrikai zóna I-es csoport tornája, Oeiras
VÍZILABDA
FÉRFI VILÁGKUPA-SELEJTEZŐ
1–4. helyért
16.30: Magyarország–Görögország
NŐI BAJNOKOK LIGÁJA
NEGYEDDÖNTŐ, ELSŐ MÉRKŐZÉS
20.00: FTC-Telekom Waterpolo–UVSE-Helia D (Tv: M4 Sport+)
NŐI EUROKUPA
Elődöntő, 1. mérkőzés
16.00: EPlus CN Catalunya (spanyol)–BVSC-Manna ABC
FÉRFI OB I
OSZTÁLYOZÓ, 6. FORDULÓ
17.30: KSI–Debrecen
18.00: BEAC–Kaposvár
18.00: Miskolc–Szentes
18.00: UVSE–PVSK
A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA
Sportreggel. Műsorvezető: L. Pap István, Szuper Levente, Károlyi Andrea
Szerkesztő: Szalai Kristóf
6.00: Visszatekintés a hét fontosabb eseményeire
7:00: Kosárlabda heti összefoglaló
7:40: Danyi Gábort hívjuk telefonon
8:00: Nemzeti Sport-jegyzet; Nemzeti sportkrónika
8:40: Legemlékezetesebb bírói tévedések a labdarúgásban, kosárlabdában, jégkorongban
9:00: Bánki József érkezik a stúdióba
10.00: Sportdélelőtt
12.00: Sporthely Nyáguly Gergellyel
12.40: Nemzeti sportkrónika
13.00: Sportolók slágerlistája Gergely Istvánnal
Körkapcsolás. Műsorvezető: Balogh Balázs
Szerkesztő: Bera Emese
15.00: A Kazincbarcika–Újpest NB I-es labdarúgó-mérkőzés felvezetése és közvetítése. Kommentátor: Marosréti Ervin. Szakértő: Bene Ferenc
17.20: Nemzeti sportkrónika
17.45: Közvetítés az MTK–ZTE NB I-es labdarúgó-mérkőzésről. Kommentátor: Regős László Pál, Tóth Béla. Szakértő: Bene Ferenc; közvetítés a Magyarország–Csehország női kézilabda Eurokupa-mérkőzésről. Kommentátor: Erdei Márk. Szakértő: Marosán György
20.00: Közvetítés a Nyíregyháza–Paks NB I-es labdarúgó-mérkőzésről. Kommentátor: Balogh Balázs. Szakértő: Bene Ferenc
22.00: 3x3-as női kosárlabda-válogatottunk vb-selejtezőn szerepel; ma van a Költészet Napja
22.30: Sportvilág Szilágyi Dórával