Szombati sportműsor: három NB I-es meccs, pályán a Liverpool, Magyarország–Csehország női kézilabdameccs

ÁPRILIS 11., SZOMBAT

FUTBALLPROGRAM

NB I

29. FORDULÓ

15.15: Kolorcity Kazincbarcika SC–Újpest FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

17.45: MTK Budapest–Zalaegerszegi TE FC (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

20.00: Nyíregyháza Spartacus FC–Paksi FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

NB II

25. FORDULÓ – élő eredménykövető

16.00: Szentlőrinc SE–Vasas FC – élőben az NSO-n!

16.00: BVSC-Zugló–Szeged-Csanád Grosics Akadémia – élőben az NSO-n!

16.00: Budafoki MTE–Mezőkövesd Zsóry FC – élőben az NSO-n!

17.00: Videoton FC–Soroksár SC – élőben az NSO-n!

17.00: FC Ajka–Tiszakécskei LC – élőben az NSO-n!

17.00: Aqvital FC Csákvár–Karcagi SC – élőben az NSO-n!

17.00: Kecskeméti TE–Békéscsaba 1912 Előre – élőben az NSO-n!

19.00: Budapest Honvéd FC–HR-Rent Kozármisleny – élőben az NSO-n!

NB III

24. FORDULÓ

ÉSZAKKELETI CSOPORT

11.00: Diósgyőri VTK II F4R–Ózd-Sajóvölgye

12.00: Debreceni VSC II–Eger SE

14.00: Bacsó Beton-Cigánd SE–Sényő FC-ZMB Building

16.00: Termálfürdő FC Tiszaújváros–Tiszafüredi VSE

16.00: Gödöllői SK–Debreceni EAC

16.00: Tarpa SC–Kisvárda Master Good II

16.00: FC Hatvan–Nyíregyháza Spartacus FC II

16.00: Putnok FC–Füzesabony SC

ÉSZAKNYUGATI CSOPORT

11.00: Újpest FC II–Puskás Akadémia FC II

16.00: Frutti Drink-Perutz FC Pápa–Balatonfüredi FC

16.00: VSC 2015 Veszprém–Opus Tigáz Tatabánya

16.00: Dorogi FC–ETO Akadémia

16.00: Szombathelyi Haladás–FC Sopron

16.00: Ikoba Beton Zsámbék–Komárom VSE

16.00: Budaörs–Credobus Mosonmagyaróvár

18.00: Bicskei TC–Gyirmót FC Győr

DÉLKELETI CSOPORT

11.00: Vasas FC II–Monor SE

11.00: Budapest Honvéd FC II–BKV Előre

11.00: Szeged-Csanád Grosics Akadémia II–Csepel SC

16.00: Gyulai Termál FC–ESMTK

16.00: Szegedi VSE–Hódmezővásárhelyi FC

16.00: Dunaharaszti MTK–Tiszaföldvár SE

16.00: Meton-FC Dabas SE–Békéscsaba 1912 Előre II

DÉLNYUGATI CSOPORT

14.00: Dombóvári FC–MTK Budapest II

16.00: Greenplan Balatonlelle SE–Ferencvárosi TC II

16.00: BFC Siófok–Dunaújváros FC

16.00: Kaposvári Rákóczi FC–Pécsi MFC

16.00: Majosi SE–Szekszárdi UFC

16.00: PTE-PEAC–Érdi VSE

16.00: Iváncsa KSE–Paksi FC II

16.00: FC Nagykanizsa–Pénzügyőr SE

ANGOL PREMIER LEAGUE

32. FORDULÓ

13.30: Arsenal–AFC Bournemouth (Tv: Spíler1)

16.00: Brentford–Everton (Tv: Spíler1)

16.00: Burnley–Brighton & Hove Albion

18.30: Liverpool–Fulham (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!

ANGOL MÁSODOSZTÁLY

13.30: Norwich City–Ipswich Town (Tv: Match4)

16.00: Sheffield United–Hull City (Tv: Match4)

FRANCIA LIGUE 1

29. FORDULÓ

19.00: Auxerre–Nantes

21.05: Rennes–Angers

NÉMET BUNDESLIGA

29. FORDULÓ

15.30: Borussia Dortmund–Bayer Leverkusen

15.30: Heidenheim–Union Berlin

15.30: RB Leipzig–Mönchengladbach (Tv: Arena4)

15.30: Wolfsburg–Eintracht Frankfurt

18.30: St. Pauli–Bayern München (Tv: Arena4)

2. BUNDESLIGA

13.00: Hertha–Kaiserslautern (Tv: Arena4)

20.30: Darmstadt–Hannover (Tv: Match4)

OLASZ SERIE A

32. FORDULÓ

15.00: Cagliari–Cremonese

15.00: Torino–Hellas Verona

18.00: Milan–Udinese (Tv: Match4)

20.45: Atalanta–Juventus (Tv: Arena4)

PORTUGÁL PRIMEIRA LIGA

29. FORDULÓ

21.30: Estrela–Sporting CP (Tv: Sport1)

SPANYOL LA LIGA

31. FORDULÓ

14.00: Real Sociedad–Alavés (Tv: Spíler2)

16.15: Elche–Valencia (Tv: Spíler2)

18.30: Barcelona–Espanyol (Tv: Spíler2)

21.00: Sevilla–Atlético Madrid (Tv: Spíler2)

TÖRÖK SÜPER LIG

29. FORDULÓ

19.00: Kayserispor–Fenerbahce (Tv: Sport1)

SZAÚDI BAJNOKSÁG

21.00: Al-Ohdud–Al-Naszr, 2. félidő (Tv: Spíler1)

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

ASZTALITENISZ

WTT Feeder Cappadocia, Nevsehir

DÍJUGRATÁS

2.00: világkupadöntő, Fort Worth

JÉGKORONG

Svéd bajnokság, elődöntő

15.15: Lulea–Skelleftea (Tv: Sport2)

KERÉKPÁR

15.30: Baszk körverseny, férfiak, 6. szakasz (Tv: Eurosport1)

KÉZILABDA

NŐI EUROKUPA

6. FORDULÓ, 2. CSOPORT

18.00: Magyarország–Csehország, Érd (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

FÉRFI NB I

17.00: CYEB-Budakalász–Budai Farkasok-Rév

17.00: Csurgói KK–Balatonfüredi KSE

18.00: Liqui Moly NEKA–HE-DO B.Braun Gyöngyös

18.00: FTC-Green Collect–PLER-Budapest – Sportoló Nemzet Klubkártyával diákok és kísérőik ingyen látogathatják (Felajánlott jegy: 20 db, https://sportolonemzet.hu/tanev-programok/ftc-kezilabda/)

18.00: Carbonex-Komló–Szigetszentmiklósi KSK

NÉMET FÉRFI BUNDESLIGA

19.00: RN Löwen–Flensburg (Tv: Sport2)

KOSÁRLABDA

3X3-AS VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐTORNA, SZINGAPÚR

NŐK

A-CSOPORT

9.45: Magyarország–Egyiptom

11.25: Magyarország–Litvánia

FÉRFI NB I

ALAPSZAKASZ, 26. (UTOLSÓ) FORDULÓ

18.00: Falco-Vulcano Energia KC Szombathely–NHSZ-Szolnoki Olajbányász

18.00: Kometa-KVGY Kaposvári KK–Atomerőmű SE

18.00: MVM-OSE Lions–Zalakerámia ZTE KK

18.00: SZTE-Szedeák–Debreceni EAC

18.00: Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét–Egis Körmend

18.00: EPS-Honvéd–Sopron KC

18.00: NKA Universitas Pécs–Alba Fehérvár – Sportoló Nemzet Klubkártyával diákok és kísérőik ingyen látogathatják (Felajánlott jegy: 150 db, https://sportolonemzet.hu/tanev-programok/nka-universitas-pecs/)

KÜZDŐSPORT

6.00: ONE Fight Night 42, Chase Mann–Dzhabir Dzhabrailov, Bangkok (Tv: Sport1)

LÓSPORT

14.00: ügetőfutamok, Budapest (Tv: Sport1)

MŰKORCSOLYA

SZINKRONKORCSOLYA-VILÁGBAJNOKSÁG, SALZBURG

15.00: kűr

RÖPLABDA

FÉRFI EXTRALIGA

AZ 5–8. HELYÉRT, ELSŐ MÉRKŐZÉS

20.00: Debreceni EAC–TFSE

A 9–13. HELYÉRT

17.00: Dunaújvárosi KSE–Swissten Dág KSE

NŐI EXTRALIGA

A 3. HELYÉRT, HARMADIK MÉRKŐZÉS

19.00: Újpesti TE–MBH-Békéscsaba

AZ 5–9. HELYÉRT

16.00: MÁV Előre Foxconn–Fatum Nyíregyháza

TENISZ

BILLIE JEAN KING-KUPA

12.00: az Euroafrikai zóna I-es csoport tornája, Oeiras

VÍZILABDA

FÉRFI VILÁGKUPA-SELEJTEZŐ

1–4. helyért

16.30: Magyarország–Görögország

NŐI BAJNOKOK LIGÁJA

NEGYEDDÖNTŐ, ELSŐ MÉRKŐZÉS

20.00: FTC-Telekom Waterpolo–UVSE-Helia D (Tv: M4 Sport+)

NŐI EUROKUPA

Elődöntő, 1. mérkőzés

16.00: EPlus CN Catalunya (spanyol)–BVSC-Manna ABC

FÉRFI OB I

OSZTÁLYOZÓ, 6. FORDULÓ

17.30: KSI–Debrecen

18.00: BEAC–Kaposvár

18.00: Miskolc–Szentes

18.00: UVSE–PVSK

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel. Műsorvezető: L. Pap István, Szuper Levente, Károlyi Andrea

Szerkesztő: Szalai Kristóf

6.00: Visszatekintés a hét fontosabb eseményeire

7:00: Kosárlabda heti összefoglaló

7:40: Danyi Gábort hívjuk telefonon

8:00: Nemzeti Sport-jegyzet; Nemzeti sportkrónika

8:40: Legemlékezetesebb bírói tévedések a labdarúgásban, kosárlabdában, jégkorongban

9:00: Bánki József érkezik a stúdióba

10.00: Sportdélelőtt

12.00: Sporthely Nyáguly Gergellyel

12.40: Nemzeti sportkrónika

13.00: Sportolók slágerlistája Gergely Istvánnal

Körkapcsolás. Műsorvezető: Balogh Balázs

Szerkesztő: Bera Emese

15.00: A Kazincbarcika–Újpest NB I-es labdarúgó-mérkőzés felvezetése és közvetítése. Kommentátor: Marosréti Ervin. Szakértő: Bene Ferenc

17.20: Nemzeti sportkrónika

17.45: Közvetítés az MTK–ZTE NB I-es labdarúgó-mérkőzésről. Kommentátor: Regős László Pál, Tóth Béla. Szakértő: Bene Ferenc; közvetítés a Magyarország–Csehország női kézilabda Eurokupa-mérkőzésről. Kommentátor: Erdei Márk. Szakértő: Marosán György

20.00: Közvetítés a Nyíregyháza–Paks NB I-es labdarúgó-mérkőzésről. Kommentátor: Balogh Balázs. Szakértő: Bene Ferenc

22.00: 3x3-as női kosárlabda-válogatottunk vb-selejtezőn szerepel; ma van a Költészet Napja

22.30: Sportvilág Szilágyi Dórával