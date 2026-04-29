Három MU-játékos közül választhat a Milan Leaóért cserébe – sajtóhír

A tekintélyes olasz sportlap szerint a Milan nyitott a nyári tárgyalásokra Rafael Leao jövőjéről és a Manchester United az egyike azon kluboknak, amelyet komolyan foglalkoztat a portugál szélső megszerzésének lehetősége.

Leao milánói szerződésében szerepel egy kivásárlási záradék, amely szerint 175 millió euróért el kell őt engedni, de a Gazzetta úgy tudja, a Milan vezetői hajlandóak lennének 50 millióról kezdeni a tárgyalásokat, ha megfelelő, minőségi pótlékot kapnának a fennmaradó összegre egy játékos képében. Ez a labdarúgó pedig az Ugarte, Rashford, Zirkzee hármasból kerülhet ki a milánói lap szerint, ugyanakkor megjegyzik azt is, hogy a United elsődleges célpontja a nyáron a balszélső posztra az Aston Villából Morgan Rogers volna, igaz, érte minimum százmillió eurót szeretne kapni a birminghami klub.

Ami a felajánlott játékosokat illeti, nem ismeretlenek a milánóiak számára: a jelenleg az FC Barcelonánál idény végéig kölcsönben lévő Rashfordot tavaly a téli átigazolási időszakban szerették volna megkaparintani a katalánok, míg a holland Zirkzee is volt a radarjukon korábban, de ő 2024 nyarán a Unitedet választotta a Milan helyett. Igaz, a Gazzetta úgy tudja, ma már inkább az Atlético Madrid támadója, Alexander Sörloth az első számú kiszemeltje a Milannak a támadószekció megerősítésére.