A Manchester United legyőzte a Nottinghamet, és bronzérmes lett a PL-ben

A Manchester United az utolsó hazai meccsét játszotta az idényben, amelynek során elbúcsúzott az Old Trafford közönségétől a csapatot 2022 óta erősítő brazil védekező középpályás, Casemiro. Az MU már az ötödik percben megszerezte a vezetést a Nottingham ellen. A szünet után nem sokkal Morato egyenlített, ám nem sokáig maradt nyílt az összecsapás, két perc elteltével Matheus Cunha újra vezetést szerzett a házigazdának. A gólt hosszasan vizsgálta a VAR, mivel a Forest játékosai Bryan Mbeumo feltételezett kezezése miatt reklamáltak, a játékvezető azonban végül megadta a találatot.

Nem sokkal később maga Mbeumo is betalált Bruno Fernandes előkészítése nyomán – a portugál idénybeli 20. gólpasszát adta, ezzel Premier League-rekordot állított be, amelyet most már harmadik játékosként jegyez Thierry Henryval (2002–2003) és Kevin De Bruynével (2019–2020) együtt.

Ezután Morgan Gibbs-White gyorsan szépített, így izgalmas hajrá következett, az egyenlítés azonban elmaradt. Győzelmével az MU bebiztosította harmadik helyét az angol élvonal 2025–2026-os kiírásában.

ANGOL PREMIER LEAGUE

37. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések

Manchester United–Nottingham Forest 3–2 (Shaw 5., Cunha 55., Mbeumo 76., ill. Morato 53., Gibbs-White 78.)

Később

16.00: Brentford–Crystal Palace (Tv: Spíler1)

16.00: Everton–Sunderland

16.00: Leeds United–Brighton & Hove Albion (Tv: Match4)

16.00: Wolverhampton Wanderers–Fulham

18.30: Newcastle United–West Ham United (Tv: Spíler1)

A FORDULÓ TOVÁBBI PROGRAMJA

Pénteken játszották

Aston Villa–Liverpool 4–2 (Rogers 42., Watkins 57., 73., McGinn 89., ill. Van Dijk 52., 90+2.)

Hétfőn játsszák

21.00: Arsenal–Burnley (Tv: Match4)

Kedden játsszák

20.30: Bournemouth–Manchester City

21.15: Chelsea–Tottenham (Tv: Match4)