Serie A: Zielinski hatalmas gólt lőtt, simán nyert az Inter

A tabellát vezető Inter igyekezett gyorsan lezárni az idén még nyeretlen Cremonese elleni idegenbeli meccsét a Serie A 23. fordulójában.

Lautaro Martínez Federico Dimarco bal oldali szögletét követő fejessel a 16. percben megszerezte a vezetést a vendégeknek, ez volt az argentin csatár idénybeli 13. gólja, és most már ötgólos előnnyel vezeti a bajnokság góllövőlistáját (a gólja után a meze alatti pólón egy felirattal a születésnapos lányát köszöntötte).

A szünet előtt a lengyel Piotr Zielinski növelte a milánóiak előnyét, csaknem harminc méterről, középről, ballal a bal felső sarokba bombázott (egymás után a második bajnokiján szerzett gólt, összességében pedig ez volt a negyedik találata a bajnokságban, ebben az idényben).

A második félidőben újabb gól nem született, az Inter ezzel a győzelemmel nyolcpontosra növelte az előnyét a tabellán az ebben a fordulóban jövő kedden pályára lépő Milan előtt.

OLASZ SERIE A

23. FORDULÓ

Vasárnap

Cremonese–Internazionale 0–2 (L. Martínez 16., P. Zielinski 31.)

Torino–Lecce 1–0 (C. Adams 29.)

Como–Atalanta 0–0

Kiállítva: Ahanor (Atalanta, 8.)

20.45: Parma–Juventus (Tv: Match4)

Szombat

Pisa–Sassuolo 1–3 (Aebischer 51., ill. Berardi 25., Caracciolo 45+1. – öngól, I. Koné 58.)

Napoli–Fiorentina 2–1 (Vergara 11., Miguel Gutiérrez 49., ill. Szolomon 57.)

Cagliari–Hellas Verona 4–0 (Mazzitelli 36., Kilicsoy 45+2., Sulemana 84., Idrissi 90+1.)

Kiállítva: A. Sarr (51., Verona)

Péntek

Lazio–Genoa 3–2 (Pedro 56. – 11-esből, Taylor 62., Cataldi 90+10. – 11-esből, ill. Malinovszkij 67. – 11-esből, Vitinha 75.)



Hétfőn rendezik

Udinese–Roma

Kedden rendezik

Bologna–Milan