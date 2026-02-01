Nemzeti Sportrádió

Serie A: Zielinski hatalmas gólt lőtt, simán nyert az Inter

2026.02.01. 19:57
Zielinski a távoli lövésével már az első félidőben beállította a végeredményt (Fotó: AFP)
Serie A Inter Cremonese
Az olasz élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban, a Serie A-ban listavezető Inter könnyed, 2–0-s győzelmet aratott a Cremonese vendégeként.

 

A tabellát vezető Inter igyekezett gyorsan lezárni az idén még nyeretlen Cremonese elleni idegenbeli meccsét a Serie A 23. fordulójában.  

Lautaro Martínez Federico Dimarco bal oldali szögletét követő fejessel a 16. percben megszerezte a vezetést a vendégeknek, ez volt az argentin csatár idénybeli 13. gólja, és most már ötgólos előnnyel vezeti a bajnokság góllövőlistáját (a gólja után a meze alatti pólón egy felirattal a születésnapos lányát köszöntötte).

A szünet előtt a lengyel Piotr Zielinski növelte a milánóiak előnyét, csaknem harminc méterről, középről, ballal a bal felső sarokba bombázott (egymás után a második bajnokiján szerzett gólt, összességében pedig ez volt a negyedik találata a bajnokságban, ebben az idényben).

A második félidőben újabb gól nem született, az Inter ezzel a győzelemmel nyolcpontosra növelte az előnyét a tabellán az ebben a fordulóban jövő kedden pályára lépő Milan előtt.   

OLASZ SERIE A 
23. FORDULÓ
Vasárnap
Cremonese–Internazionale 0–2 (L. Martínez 16., P. Zielinski 31.) 
Korábban
Torino–Lecce 1–0 (C. Adams 29.) 
Como–Atalanta 0–0 
Kiállítva: Ahanor (Atalanta, 8.) 
KÉSŐBB
20.45: Parma–Juventus (Tv: Match4)

Szombat
Pisa–Sassuolo 1–3 (Aebischer 51., ill. Berardi 25., Caracciolo 45+1. – öngól, I. Koné 58.)
Napoli–Fiorentina 2–1 (Vergara 11., Miguel Gutiérrez 49., ill. Szolomon 57.)
Cagliari–Hellas Verona 4–0 (Mazzitelli 36., Kilicsoy 45+2., Sulemana 84., Idrissi 90+1.)
Kiállítva: A. Sarr (51., Verona)

Péntek
Lazio–Genoa 3–2 (Pedro 56. – 11-esből, Taylor 62., Cataldi 90+10. – 11-esből, ill. Malinovszkij 67. – 11-esből, Vitinha 75.)

Hétfőn rendezik
Udinese–Roma
Kedden rendezik
Bologna–Milan

  1. Internazionale

23

18

1

4

52–19

+33 

55 

  2. Milan

22

13

8

1

35–17

+18 

47 

  3. Napoli

23

14

4

5

33–21

+12 

46 

  4. Roma

22

14

1

7

27–13

+14 

43 

  5. Juventus

22

12

6

4

35–17

+18 

42 

  6. Como

23

11

8

4

37–16

+21 

41 

  7. Atalanta

23

9

9

5

30–20

+10 

36 

  8. Lazio

23

8

8

7

24–21

+3 

32 

  9. Bologna

22

8

6

8

32–27

+5 

30 

10. Sassuolo

23

8

5

10

27–29

–2 

29 

11. Udinese

22

8

5

9

25–34

–9 

29 

12. Cagliari

23

7

7

9

28–31

–3 

28 

13. Torino

23

7

5

11

22–40

–18 

26 

14. Genoa

23

5

8

10

27–34

–7 

23 

15. Cremonese

23

5

8

10

20–31

–11 

23 

16. Parma

22

5

8

9

14–26

–12 

23 

17. Lecce

23

4

6

13

13–30

–17 

18 

18. Fiorentina

23

3

8

12

25–36

–11 

17 

19. Pisa

23

1

11

11

19–40

–21 

14 

20. Verona

23

2

8

13

18–41

–23 

14 

AZ ÁLLÁS

 

 

Ezek is érdekelhetik