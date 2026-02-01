Serie A: Zielinski hatalmas gólt lőtt, simán nyert az Inter
A tabellát vezető Inter igyekezett gyorsan lezárni az idén még nyeretlen Cremonese elleni idegenbeli meccsét a Serie A 23. fordulójában.
Lautaro Martínez Federico Dimarco bal oldali szögletét követő fejessel a 16. percben megszerezte a vezetést a vendégeknek, ez volt az argentin csatár idénybeli 13. gólja, és most már ötgólos előnnyel vezeti a bajnokság góllövőlistáját (a gólja után a meze alatti pólón egy felirattal a születésnapos lányát köszöntötte).
A szünet előtt a lengyel Piotr Zielinski növelte a milánóiak előnyét, csaknem harminc méterről, középről, ballal a bal felső sarokba bombázott (egymás után a második bajnokiján szerzett gólt, összességében pedig ez volt a negyedik találata a bajnokságban, ebben az idényben).
A második félidőben újabb gól nem született, az Inter ezzel a győzelemmel nyolcpontosra növelte az előnyét a tabellán az ebben a fordulóban jövő kedden pályára lépő Milan előtt.
OLASZ SERIE A
23. FORDULÓ
Vasárnap
Cremonese–Internazionale 0–2 (L. Martínez 16., P. Zielinski 31.)
Korábban
Torino–Lecce 1–0 (C. Adams 29.)
Como–Atalanta 0–0
Kiállítva: Ahanor (Atalanta, 8.)
KÉSŐBB
20.45: Parma–Juventus (Tv: Match4)
Szombat
Pisa–Sassuolo 1–3 (Aebischer 51., ill. Berardi 25., Caracciolo 45+1. – öngól, I. Koné 58.)
Napoli–Fiorentina 2–1 (Vergara 11., Miguel Gutiérrez 49., ill. Szolomon 57.)
Cagliari–Hellas Verona 4–0 (Mazzitelli 36., Kilicsoy 45+2., Sulemana 84., Idrissi 90+1.)
Kiállítva: A. Sarr (51., Verona)
Péntek
Lazio–Genoa 3–2 (Pedro 56. – 11-esből, Taylor 62., Cataldi 90+10. – 11-esből, ill. Malinovszkij 67. – 11-esből, Vitinha 75.)
Hétfőn rendezik
Udinese–Roma
Kedden rendezik
Bologna–Milan
|1. Internazionale
23
18
1
4
52–19
+33
55
|2. Milan
22
13
8
1
35–17
+18
47
|3. Napoli
23
14
4
5
33–21
+12
46
|4. Roma
22
14
1
7
27–13
+14
43
|5. Juventus
22
12
6
4
35–17
+18
42
|6. Como
23
11
8
4
37–16
+21
41
|7. Atalanta
23
9
9
5
30–20
+10
36
|8. Lazio
23
8
8
7
24–21
+3
32
|9. Bologna
22
8
6
8
32–27
+5
30
|10. Sassuolo
23
8
5
10
27–29
–2
29
|11. Udinese
22
8
5
9
25–34
–9
29
|12. Cagliari
23
7
7
9
28–31
–3
28
|13. Torino
23
7
5
11
22–40
–18
26
|14. Genoa
23
5
8
10
27–34
–7
23
|15. Cremonese
23
5
8
10
20–31
–11
23
|16. Parma
22
5
8
9
14–26
–12
23
|17. Lecce
23
4
6
13
13–30
–17
18
|18. Fiorentina
23
3
8
12
25–36
–11
17
|19. Pisa
23
1
11
11
19–40
–21
14
|20. Verona
23
2
8
13
18–41
–23
14