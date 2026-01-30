Serie A: egyenlítés kétgólos hátrányból, három tizenegyes, drámai győztes gól a Lazio–Genoán

A gól nélküli első félidőt követően a Lazio a világ- és Európa-bajnok Pedro Rodríguez tizenegyesével szerzett vezetést, majd néhány perccel később a téli szerzemény, Kenneth Taylor megduplázta az előnyt.

Ekkor még nem dőlt el semmi, a Genoa kevesebb mint negyedórán belül visszajött a meccsbe: Ruszlan Malinovszkij köszönt be büntetőből, mielőtt Vitinha egyenlített.

A csattanót mégsem ez, hanem a ráadás utolsó pillanatai jelentették: Luca Zufferli játékvezető harmadszor is tizenegyest ítél a meccsen, a hazaiaknak a másodikat: Danilo Cataldi élt a lehetőséggel, otthon tartva csapatának a három pontot.

OLASZ SERIE A

23. FORDULÓ, pénteki mérkőzés

Lazio–Genoa 3–2 (Pedro 56. – 11-esből, Taylor 62., Cataldi 90+10. – 11-esből, ill. Malinovszkij 67. – 11-esből, Vitinha 75.)

A TOVÁBBI PROGRAM

Szombaton játsszák

15.00: Pisa–Sassuolo

18.00: Napoli–Fiorentina (Tv: Match4)

20.45: Cagliari–Hellas Verona (Tv: Arena4)

Vasárnap játsszák

12.30: Torino–Lecce (Tv: Match4)

15.00: Como–Atalanta (Tv: Match4)

18.00: Cremonese–Internazionale

20.45: Parma–Juventus (Tv: Match4)

Hétfőn játsszák

20.45: Udinese–Roma (Tv: Arena4)

Kedden játsszák

20.45: Bologna–Milan (Tv: Arena4)