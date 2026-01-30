Nemzeti Sportrádió

Serie A: egyenlítés kétgólos hátrányból, három tizenegyes, drámai győztes gól a Lazio–Genoán

2026.01.30. 22:59
Kenneth Taylor először volt eredményes a Lazio színeiben (Fotó: Getty Images)
Lazio Genoa Serie A
Fordulatos és drámai második félidőt hozott a Lazio és a Genoa összecsapása az olasz élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Serie A) 23. fordulójának nyitányaként pénteken.

A gól nélküli első félidőt követően a Lazio a világ- és Európa-bajnok Pedro Rodríguez tizenegyesével szerzett vezetést, majd néhány perccel később a téli szerzemény, Kenneth Taylor megduplázta az előnyt.

Ekkor még nem dőlt el semmi, a Genoa kevesebb mint negyedórán belül visszajött a meccsbe: Ruszlan Malinovszkij köszönt be büntetőből, mielőtt Vitinha egyenlített.

A csattanót mégsem ez, hanem a ráadás utolsó pillanatai jelentették: Luca Zufferli játékvezető harmadszor is tizenegyest ítél a meccsen, a hazaiaknak a másodikat: Danilo Cataldi élt a lehetőséggel, otthon tartva csapatának a három pontot.

OLASZ SERIE A
23. FORDULÓ, pénteki mérkőzés
Lazio–Genoa 3–2 (Pedro 56. – 11-esből, Taylor 62., Cataldi 90+10. – 11-esből, ill. Malinovszkij 67. – 11-esből, Vitinha 75.)

A TOVÁBBI PROGRAM
Szombaton játsszák
15.00: Pisa–Sassuolo
18.00: Napoli–Fiorentina (Tv: Match4)
20.45: Cagliari–Hellas Verona (Tv: Arena4)
Vasárnap játsszák
12.30: Torino–Lecce (Tv: Match4)
15.00: Como–Atalanta (Tv: Match4)
18.00: Cremonese–Internazionale
20.45: Parma–Juventus (Tv: Match4)
Hétfőn játsszák
20.45: Udinese–Roma (Tv: Arena4)
Kedden játsszák
20.45: Bologna–Milan (Tv: Arena4)

AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGk 
1. Internazionale22171450–19+31 52 
2. Milan22138135–17+18 47 
3. Roma22141727–13+14 43 
4. Napoli22134531–20+11 43 
5. Juventus22126435–17+18 42 
6. Como22117437–16+21 40 
7. Atalanta2298530–20+10 35 
8. Lazio2388724–21+3 32 
9. Bologna2286832–27+5 30 
10. Udinese2285925–34–9 29 
11. Sassuolo22751024–28–4 26 
12. Cagliari2267924–31–7 25 
13. Genoa23581027–34–7 23 
14. Cremonese2258920–29–9 23 
15. Parma2258914–26–12 23 
16. Torino22651121–40–19 23 
17. Lecce22461213–29–16 18 
18. Fiorentina22381124–34–10 17 
19. Verona22281218–37–19 14 
19. Pisa221111018–37–19 14 

 

 

