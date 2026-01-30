Serie A: egyenlítés kétgólos hátrányból, három tizenegyes, drámai győztes gól a Lazio–Genoán
A gól nélküli első félidőt követően a Lazio a világ- és Európa-bajnok Pedro Rodríguez tizenegyesével szerzett vezetést, majd néhány perccel később a téli szerzemény, Kenneth Taylor megduplázta az előnyt.
Ekkor még nem dőlt el semmi, a Genoa kevesebb mint negyedórán belül visszajött a meccsbe: Ruszlan Malinovszkij köszönt be büntetőből, mielőtt Vitinha egyenlített.
A csattanót mégsem ez, hanem a ráadás utolsó pillanatai jelentették: Luca Zufferli játékvezető harmadszor is tizenegyest ítél a meccsen, a hazaiaknak a másodikat: Danilo Cataldi élt a lehetőséggel, otthon tartva csapatának a három pontot.
OLASZ SERIE A
23. FORDULÓ, pénteki mérkőzés
Lazio–Genoa 3–2 (Pedro 56. – 11-esből, Taylor 62., Cataldi 90+10. – 11-esből, ill. Malinovszkij 67. – 11-esből, Vitinha 75.)
A TOVÁBBI PROGRAM
Szombaton játsszák
15.00: Pisa–Sassuolo
18.00: Napoli–Fiorentina (Tv: Match4)
20.45: Cagliari–Hellas Verona (Tv: Arena4)
Vasárnap játsszák
12.30: Torino–Lecce (Tv: Match4)
15.00: Como–Atalanta (Tv: Match4)
18.00: Cremonese–Internazionale
20.45: Parma–Juventus (Tv: Match4)
Hétfőn játsszák
20.45: Udinese–Roma (Tv: Arena4)
Kedden játsszák
20.45: Bologna–Milan (Tv: Arena4)
|AZ ÁLLÁS
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Internazionale
|22
|17
|1
|4
|50–19
|+31
|52
|2. Milan
|22
|13
|8
|1
|35–17
|+18
|47
|3. Roma
|22
|14
|1
|7
|27–13
|+14
|43
|4. Napoli
|22
|13
|4
|5
|31–20
|+11
|43
|5. Juventus
|22
|12
|6
|4
|35–17
|+18
|42
|6. Como
|22
|11
|7
|4
|37–16
|+21
|40
|7. Atalanta
|22
|9
|8
|5
|30–20
|+10
|35
|8. Lazio
|23
|8
|8
|7
|24–21
|+3
|32
|9. Bologna
|22
|8
|6
|8
|32–27
|+5
|30
|10. Udinese
|22
|8
|5
|9
|25–34
|–9
|29
|11. Sassuolo
|22
|7
|5
|10
|24–28
|–4
|26
|12. Cagliari
|22
|6
|7
|9
|24–31
|–7
|25
|13. Genoa
|23
|5
|8
|10
|27–34
|–7
|23
|14. Cremonese
|22
|5
|8
|9
|20–29
|–9
|23
|15. Parma
|22
|5
|8
|9
|14–26
|–12
|23
|16. Torino
|22
|6
|5
|11
|21–40
|–19
|23
|17. Lecce
|22
|4
|6
|12
|13–29
|–16
|18
|18. Fiorentina
|22
|3
|8
|11
|24–34
|–10
|17
|19. Verona
|22
|2
|8
|12
|18–37
|–19
|14
|19. Pisa
|22
|1
|11
|10
|18–37
|–19
|14