Edzőváltást eredményezett a Cremonese nyeretlenségi sorozata
Az olasz élvonalban (Serie A) érdekelt Cremonese a hivatalos honlapján közölte, hogy menesztette Davide Nicola vezetőedzőt, s a helyére Marco Giampaolót nevezte ki.
A hétfői, Fiorentina elleni 4–1-es vereség volt az utolsó csepp a pohárban, miután a firenzei volt zsinórban a 15. nyeretlen tétmeccse a cremonai együttesnek. Mint ismeretes, az újonc meglepően jól kezdte az idényt, s sokáig a középmezőnyben volt, de december eleje óta nyeretlen, s a kiesőzónába csúszott vissza, s ez Nicola állásába került.
A távozó szakembert Marco Giampaolo váltja a kispadon, aki korábban a 2014–15-ös évadban irányította az akkoriban harmadosztályú csapatot. Giampaolo legutóbb a Lecce vezetőedzője volt, amelyet az előző évadban benntartott az élvonalban, de ezt követően távozott a klubtól, s azóta nem volt csapata.
|1. Internazionale
|29
|22
|2
|5
|65–23
|+42
|68
|2. Milan
|29
|17
|9
|3
|44–21
|+23
|60
|3. Napoli
|29
|18
|5
|6
|45–30
|+15
|59
|4. Como
|29
|15
|9
|5
|48–22
|+26
|54
|5. Juventus
|29
|15
|8
|6
|51–28
|+23
|53
|6. Roma
|29
|16
|3
|10
|39–23
|+16
|51
|7. Atalanta
|29
|12
|11
|6
|40–27
|+13
|47
|8. Bologna
|29
|12
|6
|11
|38–34
|+4
|42
|9. Lazio
|29
|10
|10
|9
|29–28
|+1
|40
|10. Sassuolo
|29
|11
|5
|13
|35–39
|–4
|38
|11. Udinese
|29
|10
|6
|13
|33–42
|–9
|36
|12. Parma
|29
|8
|10
|11
|21–36
|–15
|34
|13. Genoa
|29
|8
|9
|12
|36–40
|–4
|33
|14. Torino
|29
|9
|6
|14
|32–50
|–18
|33
|15. Cagliari
|29
|7
|9
|13
|31–41
|–10
|30
|16. Lecce
|29
|7
|6
|16
|21–39
|–18
|27
|17. Fiorentina
|28
|5
|10
|13
|30–42
|–12
|25
|18. Cremonese
|28
|5
|9
|14
|22–40
|–18
|24
|19. Pisa
|29
|2
|12
|15
|23–49
|–26
|18
|20. Verona
|29
|3
|9
|17
|22–51
|–29
|18
Serie A: Maldiniék legyőzték a Milant Rómában
Olasz labdarúgás
2026.03.15. 22:27
Az öngólok megpecsételték a Parma sorsát Torinóban
Olasz labdarúgás
2026.03.13. 22:50
