Edzőváltást eredményezett a Cremonese nyeretlenségi sorozata

M. B.M. B.
2026.03.18. 16:24
null
Nicola (balra) ment, Giampaolo (jobbra) jött (Fotók: Getty Images)
Az olasz élvonalban (Serie A) érdekelt Cremonese a hivatalos honlapján közölte, hogy menesztette Davide Nicola vezetőedzőt, s a helyére Marco Giampaolót nevezte ki.

A hétfői, Fiorentina elleni 4–1-es vereség volt az utolsó csepp a pohárban, miután a firenzei volt zsinórban a 15. nyeretlen tétmeccse a cremonai együttesnek. Mint ismeretes, az újonc meglepően jól kezdte az idényt, s sokáig a középmezőnyben volt, de december eleje óta nyeretlen, s a kiesőzónába csúszott vissza, s ez Nicola állásába került

A távozó szakembert Marco Giampaolo váltja a kispadon, aki korábban a 2014–15-ös évadban irányította az akkoriban harmadosztályú csapatot. Giampaolo legutóbb a Lecce vezetőedzője volt, amelyet az előző évadban benntartott az élvonalban, de ezt követően távozott a klubtól, s azóta nem volt csapata.

1. Internazionale29222565–23+42 68 
2. Milan29179344–21+23 60 
3. Napoli29185645–30+15 59 
4. Como29159548–22+26 54 
5. Juventus29158651–28+23 53 
6. Roma291631039–23+16 51 
7. Atalanta291211640–27+13 47 
8. Bologna291261138–34+4 42 
9. Lazio291010929–28+1 40 
10. Sassuolo291151335–39–4 38 
11. Udinese291061333–42–9 36 
12. Parma298101121–36–15 34 
13. Genoa29891236–40–4 33 
14. Torino29961432–50–18 33 
15. Cagliari29791331–41–10 30 
16. Lecce29761621–39–18 27 
17. Fiorentina285101330–42–12 25 
18. Cremonese28591422–40–18 24 
19. Pisa292121523–49–26 18 
20. Verona29391722–51–29 18 
a serie a állása

 

 

