Edzőváltást eredményezett a Cremonese nyeretlenségi sorozata

A hétfői, Fiorentina elleni 4–1-es vereség volt az utolsó csepp a pohárban, miután a firenzei volt zsinórban a 15. nyeretlen tétmeccse a cremonai együttesnek. Mint ismeretes, az újonc meglepően jól kezdte az idényt, s sokáig a középmezőnyben volt, de december eleje óta nyeretlen, s a kiesőzónába csúszott vissza, s ez Nicola állásába került.

A távozó szakembert Marco Giampaolo váltja a kispadon, aki korábban a 2014–15-ös évadban irányította az akkoriban harmadosztályú csapatot. Giampaolo legutóbb a Lecce vezetőedzője volt, amelyet az előző évadban benntartott az élvonalban, de ezt követően távozott a klubtól, s azóta nem volt csapata.