A Fiorentina elleni győzelemmel feledtette a BL-búcsút a Napoli

PISA–SASSUOLO

Legutóbb az 5. és a 6. fordulóban nyert egymás után két meccset a Sassuolo, amely az előző héten a Cremonesét, ezúttal pedig a Pisát múlta felül. A vendégek már az első félidőben két góllal vezettek. A második félidő elején a Pisa ugyan szépített, de az 58. percben Ismael Koné kapáslövésével eldőlt a mérkőzés (1–3). A Pisa maradt 14 ponttal az utolsó helyen, míg a Sassuolo 29 ponttal a 11. a tabellán.

NAPOLI–FIORENTINA

A Chelsea elleni vereség következtében a Napoli nem jutott be a rájátszásba a Bajnokok Ligájában. Antonio Conte csapata a kieső helyen tanyázó Fiorentina ellen javíthatott. A nápolyiak remekül kezdtek, Antonio Vergara már a 11. percben megszerezte a vezetést, majd hiába volt Roberto Piccoli révén kapufája a vendégeknek, újabb gólt a Napoli szerzett. A fordulást követően Vergara kitette a labdát a jobb szélen álló Miguelnek, aki befelé cselezve gyönyörűen tekert ballal a kapu jobb oldalába, a kapufa mellé. Az izgalmakról Manor Solomon gondoskodott, aki az 57. percben az Alex Meretről kijövő labdát passzolta a kapuba. A szépítés után nem tudtak veszélyeztetni a vendégek, a Napoli 2–1-es győzelmével hat pontra megközelítette a vasárnap játszó Intert.

CAGLIARI–HELLAS VERONA

Továbbra sincs meg az első 2026-os győzelme a Veronának. A Cagliari már az első félidőben hajrájában kétgólos előnybe került. Aztán a szünet után Amin Sarrt kiállította a játékvezető, az emberelőnyt kihasználva a második félidő végén is újabb két gólt szereztek a hazaiak, akik így sorozatban harmadik győzelmüket aratták, a Verona maradt a tabella utolsó helyén.

OLASZ SERIE A

23. FORDULÓ, szombati mérkőzések

Pisa–Sassuolo 1–3 (Aebischer 51., ill. Berardi 25., Caracciolo 45+1. – öngól, Koné 58.)

Napoli–Fiorentina 2–1 (Vergara 11., Miguel 49., ill. Solomon 57.)

Cagliari–Hellas Verona 4–0 (Mazzitelli 36, Kilicsoy 45+2., Sulemana 84., Idrissi 90+1.)

Kiállítva: Sarr (51. – Verona)

A TOVÁBBI PROGRAM

Vasárnap játsszák

12.30: Torino–Lecce (Tv: Match4)

15.00: Como–Atalanta (Tv: Match4)

18.00: Cremonese–Internazionale

20.45: Parma–Juventus (Tv: Match4)

Hétfőn játsszák

20.45: Udinese–Roma (Tv: Arena4)

Kedden játsszák

20.45: Bologna–Milan (Tv: Arena4)

Pénteki mérkőzés

Lazio–Genoa 3–2 (Pedro 56. – 11-esből, Taylor 62., Cataldi 90+10. – 11-esből, ill. Malinovszkij 67. – 11-esből, Vitinha 75.)