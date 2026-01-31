A Fiorentina elleni győzelemmel feledtette a BL-búcsút a Napoli
PISA–SASSUOLO
Legutóbb az 5. és a 6. fordulóban nyert egymás után két meccset a Sassuolo, amely az előző héten a Cremonesét, ezúttal pedig a Pisát múlta felül. A vendégek már az első félidőben két góllal vezettek. A második félidő elején a Pisa ugyan szépített, de az 58. percben Ismael Koné kapáslövésével eldőlt a mérkőzés (1–3). A Pisa maradt 14 ponttal az utolsó helyen, míg a Sassuolo 29 ponttal a 11. a tabellán.
NAPOLI–FIORENTINA
A Chelsea elleni vereség következtében a Napoli nem jutott be a rájátszásba a Bajnokok Ligájában. Antonio Conte csapata a kieső helyen tanyázó Fiorentina ellen javíthatott. A nápolyiak remekül kezdtek, Antonio Vergara már a 11. percben megszerezte a vezetést, majd hiába volt Roberto Piccoli révén kapufája a vendégeknek, újabb gólt a Napoli szerzett. A fordulást követően Vergara kitette a labdát a jobb szélen álló Miguelnek, aki befelé cselezve gyönyörűen tekert ballal a kapu jobb oldalába, a kapufa mellé. Az izgalmakról Manor Solomon gondoskodott, aki az 57. percben az Alex Meretről kijövő labdát passzolta a kapuba. A szépítés után nem tudtak veszélyeztetni a vendégek, a Napoli 2–1-es győzelmével hat pontra megközelítette a vasárnap játszó Intert.
CAGLIARI–HELLAS VERONA
Továbbra sincs meg az első 2026-os győzelme a Veronának. A Cagliari már az első félidőben hajrájában kétgólos előnybe került. Aztán a szünet után Amin Sarrt kiállította a játékvezető, az emberelőnyt kihasználva a második félidő végén is újabb két gólt szereztek a hazaiak, akik így sorozatban harmadik győzelmüket aratták, a Verona maradt a tabella utolsó helyén.
OLASZ SERIE A
23. FORDULÓ, szombati mérkőzések
Pisa–Sassuolo 1–3 (Aebischer 51., ill. Berardi 25., Caracciolo 45+1. – öngól, Koné 58.)
Napoli–Fiorentina 2–1 (Vergara 11., Miguel 49., ill. Solomon 57.)
Cagliari–Hellas Verona 4–0 (Mazzitelli 36, Kilicsoy 45+2., Sulemana 84., Idrissi 90+1.)
Kiállítva: Sarr (51. – Verona)
A TOVÁBBI PROGRAM
Vasárnap játsszák
12.30: Torino–Lecce (Tv: Match4)
15.00: Como–Atalanta (Tv: Match4)
18.00: Cremonese–Internazionale
20.45: Parma–Juventus (Tv: Match4)
Hétfőn játsszák
20.45: Udinese–Roma (Tv: Arena4)
Kedden játsszák
20.45: Bologna–Milan (Tv: Arena4)
Pénteki mérkőzés
Lazio–Genoa 3–2 (Pedro 56. – 11-esből, Taylor 62., Cataldi 90+10. – 11-esből, ill. Malinovszkij 67. – 11-esből, Vitinha 75.)
|AZ ÁLLÁS
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. Internazionale
22
17
1
4
50–19
+31
52
|2. Milan
22
13
8
1
35–17
+18
47
|3. Napoli
23
14
4
5
33–21
+12
46
|4. Roma
22
14
1
7
27–13
+14
43
|5. Juventus
22
12
6
4
35–17
+18
42
|6. Como
22
11
7
4
37–16
+21
40
|7. Atalanta
22
9
8
5
30–20
+10
35
|8. Lazio
23
8
8
7
24–21
+3
32
|9. Bologna
22
8
6
8
32–27
+5
30
|10. Sassuolo
23
8
5
10
27–29
–2
29
|11. Udinese
22
8
5
9
25–34
–9
29
|12. Cagliari
23
7
7
9
28–31
–3
28
|13. Genoa
23
5
8
10
27–34
–7
23
|14. Cremonese
22
5
8
9
20–29
–9
23
|15. Parma
22
5
8
9
14–26
–12
23
|16. Torino
22
6
5
11
21–40
–19
23
|17. Lecce
22
4
6
12
13–29
–16
18
|18. Fiorentina
23
3
8
12
25–36
–11
17
|19. Pisa
23
1
11
11
19–40
–21
14
|20. Verona
23
2
8
13
18–41
–23
14