Nemzeti Sportrádió

Serie A: csaknem 30 lövés sem volt elég a comói gólhoz

PÓR KÁROLYPÓR KÁROLY
Vágólapra másolva!
2026.02.01. 17:17
null
A tizenegyest is hárító Marco Carnesecchi főszerepet játszott az Atalanta comói pontszerzésében (Fotó: facebook.com/atalantabc)
Címkék
Como Serie A Torino Lecce Atalanta
Az olasz élvonalbeli labdarúgó-bajnokság vasárnapi, korai programjában két meccset rendeztek, és a két találkozón összesen csak egy gól született.

 

A Torino négy vereség után tudott ismét meccset nyerni a Serie A-ban. A Lecce elleni mérkőzést Che Adams találata döntötte el a 29. percben, aki Nikola Vlasic jobb oldalról középre ívelt labdáját a hosszú érkezve, közelről, ballal a kapuba lőtte.

A 7. Atalanta pedig úgy ért el gól nélküli döntetlent, az egy hellyel és öt ponttal előtte álló Como vendégeként, hogy már a 8. perctől emberhátrányban játszott, miután Honest Ahanor egy durva belépő után azonnal piros lapot kapott. A hazaiak a kiállítás után nagy fölénybe kerültek, de hiába birtokolták 79 százalékban a labdát, és hiába próbálkoztak 28 lövéssel (amiből kilenc találta el a kaput), nem tudtak gólt szerezni. Pedig a 98. percben még 11-est is lőhetett a hazai csapat (videózás után), de Nico Paz lapos lövését védte Marco Carnesecchi.   

OLASZ SERIE A 
23. FORDULÓ
Vasárnap
Torino–Lecce 1–0 (C. Adams 29.) 
 Como–Atalanta 0–0 
Kiállítva: Ahanor (Como, 8.) 
KÉSŐBB
18.00: Cremonese–Internazionale
20.45: Parma–Juventus (Tv: Match4)

Szombat
Pisa–Sassuolo 1–3 (Aebischer 51., ill. Berardi 25., Caracciolo 45+1. – öngól, I. Koné 58.)
Napoli–Fiorentina 2–1 (Vergara 11., Miguel Gutiérrez 49., ill. Szolomon 57.)
Cagliari–Hellas Verona 4–0 (Mazzitelli 36., Kilicsoy 45+2., Sulemana 84., Idrissi 90+1.)
Kiállítva: A. Sarr (51., Verona)

Péntek
Lazio–Genoa 3–2 (Pedro 56. – 11-esből, Taylor 62., Cataldi 90+10. – 11-esből, ill. Malinovszkij 67. – 11-esből, Vitinha 75.)

 

 

Como Serie A Torino Lecce Atalanta
Legfrissebb hírek

A Fiorentina elleni győzelemmel feledtette a BL-búcsút a Napoli

Olasz labdarúgás
18 órája

Serie A: egyenlítés kétgólos hátrányból, három tizenegyes, drámai győztes gól a Lazio–Genoán

Olasz labdarúgás
2026.01.30. 22:59

Hiába vezetett a Fiorentina, a Como került a legjobb nyolc közé az Olasz Kupában

Olasz labdarúgás
2026.01.27. 22:59

Zanoli óriási kiflit rajzolt a pipába – Veronában győzött az Udinese

Olasz labdarúgás
2026.01.26. 22:47

Egy gólért egy pont járt a Romának és a Milannak is

Olasz labdarúgás
2026.01.25. 23:09

Tapad a Juventus: hármat számolt Spalletti csapata a Napolira

Olasz labdarúgás
2026.01.25. 20:18

Serie A: gyorsan döntött az Atalanta, kétgólos hátrányból nyert a Genoa

Olasz labdarúgás
2026.01.25. 17:22

Serie A: korai góllal győzte le a Cremonesét a Sassuolo

Olasz labdarúgás
2026.01.25. 14:34
Ezek is érdekelhetik