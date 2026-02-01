Serie A: csaknem 30 lövés sem volt elég a comói gólhoz

A Torino négy vereség után tudott ismét meccset nyerni a Serie A-ban. A Lecce elleni mérkőzést Che Adams találata döntötte el a 29. percben, aki Nikola Vlasic jobb oldalról középre ívelt labdáját a hosszú érkezve, közelről, ballal a kapuba lőtte.

A 7. Atalanta pedig úgy ért el gól nélküli döntetlent, az egy hellyel és öt ponttal előtte álló Como vendégeként, hogy már a 8. perctől emberhátrányban játszott, miután Honest Ahanor egy durva belépő után azonnal piros lapot kapott. A hazaiak a kiállítás után nagy fölénybe kerültek, de hiába birtokolták 79 százalékban a labdát, és hiába próbálkoztak 28 lövéssel (amiből kilenc találta el a kaput), nem tudtak gólt szerezni. Pedig a 98. percben még 11-est is lőhetett a hazai csapat (videózás után), de Nico Paz lapos lövését védte Marco Carnesecchi.

OLASZ SERIE A

23. FORDULÓ

Vasárnap

Torino–Lecce 1–0 (C. Adams 29.)

Como–Atalanta 0–0

Kiállítva: Ahanor (Como, 8.)

KÉSŐBB

18.00: Cremonese–Internazionale

20.45: Parma–Juventus (Tv: Match4)

Szombat

Pisa–Sassuolo 1–3 (Aebischer 51., ill. Berardi 25., Caracciolo 45+1. – öngól, I. Koné 58.)

Napoli–Fiorentina 2–1 (Vergara 11., Miguel Gutiérrez 49., ill. Szolomon 57.)

Cagliari–Hellas Verona 4–0 (Mazzitelli 36., Kilicsoy 45+2., Sulemana 84., Idrissi 90+1.)

Kiállítva: A. Sarr (51., Verona)

Péntek

Lazio–Genoa 3–2 (Pedro 56. – 11-esből, Taylor 62., Cataldi 90+10. – 11-esből, ill. Malinovszkij 67. – 11-esből, Vitinha 75.)