Szerződést hosszabbított kapusával az AC Milan – hivatalos
Az olasz élvonalban (Serie A) érdekelt AC Milan a hivatalos honlapján közölte, hogy szerződést hosszabbított kapusával, Mike Maignannal.
A francia válogatott kapus eredeti szerződése a jelenlegi idény végéig szólt, ehhez képest az új kontraktus 2031 nyaráig érvényes.
A 30 éves Maignan 2021 óta erősíti a milánói klubot, 2022-ben bajnoki címet nyert ünnepelhetett, s eddig összesen 188 tétmeccsen védte a „piros-feketék” kapuját.
