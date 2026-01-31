Nemzeti Sportrádió

Szerződést hosszabbított kapusával az AC Milan – hivatalos

2026.01.31. 19:19
Fotó: Getty Images
Az olasz élvonalban (Serie A) érdekelt AC Milan a hivatalos honlapján közölte, hogy szerződést hosszabbított kapusával, Mike Maignannal.

A francia válogatott kapus eredeti szerződése a jelenlegi idény végéig szólt, ehhez képest az új kontraktus 2031 nyaráig érvényes. 

A 30 éves Maignan 2021 óta erősíti a milánói klubot, 2022-ben bajnoki címet nyert ünnepelhetett, s eddig összesen 188 tétmeccsen védte a „piros-feketék” kapuját.

 

