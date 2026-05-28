Giro: kibírták a sprinterek az emelkedőket, Maginer visszaszerezte a ciklámen trikót

Szőlőföldek között vezetett az út a Giro d’Italia 18. etapján, a Fai della Paganella és Pieve di Soligo közötti 171 kilométeres távon a sprinterek kaptak egy utolsó esélyt a szakaszgyőzelemre a vasárnapi római zárás előtt. Csakhogy ehhez még ki kellett bírni a cél előtt tíz kilométerre fekvő meredek Muro di Ca’ del Poggio emelkedőjét.

A nap drámáját a fehér trikós Afonso Eulálio élte át, a portugál fiatal egy ártalmatlannak tűnő szituációban bukott ötven kilométerrel a vége előtt, le is maradt a főmezőnytől és látszott, a bal kezét igencsak fájlalja. Azonban nem adta fel, az említett Murón már kétszer is támadást indított. Szakadoztak a sprinterek, lemaradt Jonathan Milan és a ciklámen trikóban tekerő Jhonatan Narváez is, de később felzárkóztak.

Jöhetett a sprint, ám hiába tört előre az első győzelmében reménykedő Milan, Paul Magnier bizonyult a legerősebbnek, sikerének köszönhetően élre állt a gyorsasági pontversenyben, azaz felvehette a ciklámen trikót. A rózsaszín maradt Jonas Vingegaard-on, az összetett élmezőnye nem változott. Magnier korábban Bulgáriában nyert már két etapot is, a Soudal Quick-Step francia kerékpárosa a körverseny egyik kellemes meglepetése.

Pénteken és szombaton hegymászás vár a mezőnyre, vasárnap az olasz fővárosban ér véget a három héten át tartó viadal.

109. GIRO D’ITALIA

18. szakasz (Fai della Paganella–Pieve di Soligo, 171 km): 1. Paul Magnier (francia, Soudal Quick-Step) 3:46:50 óra, 2. Zambanini (olasz, Bahrain-Victorious) azonos idővel, 3. Milan (olasz, Lidl-Trek) a. i., …46. Vingegaard (dán, Visma) a. i.

Az összetett állása: 1. (rózsaszín trikóban) Jonas Vingegaard 70:44:04 óra, 2. Gall (osztrák, Decathlon) 4:03 perc hátrány, 3. Arensman (holland, Ineos) 4:27 p h.

A gyorsasági pontverseny állása: 1. (ciklámen trikóban) Paul Magnier 195 pont, 2. Narváez (ecuadori, UAE) 158, 3. Milan 103.

A hegyi pontverseny állása: 1. (kék trikóban) Jonas Vingegaard 214 pont, 2. Ciccone (olasz, Lidl-Trek) 133, 3. Gall 96.

A fiatalok versenyének állása: 1. (fehér trikóban) Afonso Eulálio (portugál, Bahrain-Victorious) 70:49:44 óra, 2. Piganzoli (olasz, Visma) 2:17 p h., 3. Rondel (francia, Tudor) 4:23 p h.