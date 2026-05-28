Ritmikus gimnasztika: Pigniczki az összetett 27. helyéről várja a folytatást az Eb-n

2026.05.28. 18:38
Európa-bajnokság Pigniczki Fanni ritmikus gimnasztika
Pigniczki Fanni az összetett 27. helyéről várja a folytatást a ritmikus gimnasztikázók várnai Európa-bajnokságán.

A magyar szövetség csütörtöki beszámolója alapján a felnőtt egyéni versenyzők az első két szeren vannak túl, mindenki karikával és labdával mutatta be a gyakorlatát. A 2023-ban karikával világbajnoki bronzérmes, 2024-ben labdával Európa-bajnoki ezüstérmes, kétszeres olimpikon Pigniczki Fanni karikával 24,050 pontot ért el, labdával pedig 26,450-nel zárt, s összetettben jelenleg a 27. helyen áll. Wiesner Hanna Panna karikával 29. lett (25,350), míg labdával a 63. helyen zárt (21,500). Esetében nincs összetett helyezés, mivel csak ezzel a két szerrel indult az Európa-bajnokságon.

Gelle Noémi értékelése szerint a versenynap nem úgy alakult, ahogy szerették volna.

„A hibák sajnos az eredményekben is megmutatkoztak, úgy gondolom, a lányok ennél többre képesek. Pigniczki Fanni labdával magabiztosabb gyakorlatot mutatott be, míg karikában maradtak hibák a gyakorlatában. Wiesner Hanna karikában hibázott, de vissza tudott jönni, labdával pedig több komolyabb rontása is volt. Most a legfontosabb, hogy fejben rendezzük a mai napot, levonjuk a tanulságokat, és holnap javítsunk” – tekintett előre Gelle.

Pénteken Pigniczki és Lovász Luca Flóra is szőnyegre lép buzogánnyal és szalaggal. A csapatversenyben a magyarok jelenleg a 15. helyen állnak.

 

