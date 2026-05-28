A világ idei harmadik legjobb idejével nyerte meg a 100 pillangót Milán Kristóf Canet-en-Roussillonban

A világ idei harmadik legjobb idejét úszta 100 pillangón Milák Kristóf a Mare Nostrum-sorozat második állomásának második napján Canet-en-Roussillonban.

Az 50.73 „előtt” tanyázó két legjobb időt is a szám olimpiai bajnoka úszta, előbb április közepén a soproni országos bajnokságon 50.22-t, majd a Mare Nostrum-sorozat első állomásán, Monacóban 50.66-ot. A kanadai Ilya Kharun hat századdal volt lassabb Miláknál (50.79), a fiatal Antal Dávid ötödikként ért célba (52.75).

Milák ezen a távon az áprilisi ob záró napján teljesítette az Eb-szintet azzal a bizonyos 50.22-vel, kicsit azért fájó, hogy ez Canet-en-Roussillonban senki másnak sem sikerült, s ugyanezt jegyezhettük fel a monacói forduló végén is…

Milák egyébként a 100 pillangó előtt 50 gyorson is döntőzött, ott harmadikként ért célba (21.88) – a szerb Andrej Barna 21.57-tel nyert.

A csütörtöki versenynap további magyar eredményei: Senánszky Petra 50 gyorson ötödik (24.78), Jackl Vivien 400 gyorson 4:17.02-vel a hatodik lett. Ugyancsak hatodikként ért célba 100 háton Jászó Ádám is (54.59), míg Zombori Gábor 200 vegyesen negyedik (2:00.65) lett.

A nap utolsó számában, női 200 gyorson három magyar is rajtkőre lépett: Ugrai Panna az áprilisi ob-n ezen a távon már teljesítette az Eb-szintet (1:58.05), ezúttal ettől elmaradt (1:58.61), s lett ötödik, míg Ábrahám Minna hatodikként (1:59.07), Késely Ajna nyolcadikként érintette meg a falat (2:01.76).