A New England Patriots tulajdonosa is Budapestre utazott a BL-döntő miatt

Budapestre, a Bajnokok Ligája-döntőre érkezett Robert Kraft, a New England Patriots NFL-csapat tulajdonosa, akié egyben a New England Revolution MLS-klub is, amelyben 2017 és 2018 között Németh Krisztián is futballozott. A klubtulaj érkezéséről Michael Rubin, a Fanatics sportruházati globális franchise amerikai tulaja posztolt Instagram-sztoriban.

Forrás: Michael Rubin/Instagram

Szombat, 18.00: Paris Saint-Germain (francia)–Arsenal (angol), Budapest, Puskás Aréna (Tv: RTL) – élőben az NSO-n!