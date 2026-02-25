Nemzeti Sportrádió

Hivatalos: Boér Gábor lett a Mátészalkai MTK új szakmai vezetője

CS. M.CS. M.
2026.02.25. 18:42
Címkék
labdarúgó NB III Mátészalka Boér Gábor
A labdarúgó NB III-ban szereplő Mátészalkai MTK hivatalos oldalán jelentette be, hogy Boér Gábor lett a klub új szakmai vezetője.

 

„Hatalmas szakmai erősítés valósult meg klubunknál: Boér Gábor személyében új szakmai vezetőt köszönthetünk csapatunk élén. A magyar labdarúgásban jól ismert szakember érkezése komoly előrelépést jelent egyesületünk számára, és egyértelmű üzenet a jövőt illetően: magasabb szintre szeretnénk emelni a klub szakmai munkáját” – írta a klub a hivatalos honlapon.

Boér Gábor legutóbb az NB II-ben szereplő Videoton vezetőedzője volt, de korábban az élvonalban is irányította a csapatot, s volt az ETO FC, a Zalaegerszeg, a Békéscsaba és a Nafta Lendva élén is.

„Érkezése nem csupán névben jelent erősítést: tudása és vezetői tapasztalata révén új dimenziókat nyithat meg a szakmai munkában. Egyértelmű célunk, hogy stabil, hosszú távon is sikeres rendszert építsünk, és ebben Boér Gábor szerepe kulcsfontosságú lesz” – írta a klub.

 

labdarúgó NB III Mátészalka Boér Gábor
