Nemzeti Sportrádió

BL

Real Madrid–Benfica

Hattal nyert, két meccs után hibátlan a BVSC a női vízi ob I felsőházában

CS. M.CS. M.
2026.02.25. 19:49
null
Nyert a BVSC (Fotó: Facebook/BVSC-Zugló Vízilabda Szakosztály)
Címkék
női vízilabda női vízi ob I női vízilabda ob I
A BVSC 16–10-re legyőzte az Egert, míg a Dunaújváros 14–7-re nyert a III. Kerületi TVE ellen a női vízilabda ob I felsőházának 2. fordulójában a középszakaszban.

 

VÍZILABDA
NŐI OB I, KÖZÉPSZAKASZ
FELSŐHÁZ, 2. FORDULÓ
III. Kerületi TVE–Dunaújvárosi FVE 7–14 (2–2, 1–6, 1–3, 3–3) 
BVSC-Manna ABC–One Eger 16–10 (4–4, 4–1, 4–4, 4–1)

 

női vízilabda női vízi ob I női vízilabda ob I
Legfrissebb hírek

Az éllovas FTC simán legyőzte a második helyen álló UVSE-t a női vízilabda ob I-ben

Vízilabda
Tegnap, 20:18

A BVSC női vízilabdacsapata egyetlen góllal nyert Dunaújvárosban

Vízilabda
2026.02.18. 23:46

Női vízilabda ob I: az olimpiai bronzérmes Magyari Alda Óbudán folytatja

Vízilabda
2026.02.17. 14:35

Győzelemmel kezdte az ob I középszakaszát az FTC női pólócsapata

Vízilabda
2026.02.11. 22:53

Cseh Sándor: A saját harcát megnyerte a csapat, ennyire futotta az erőnkből

Vízilabda
2026.02.07. 08:08

Olvasóinknál Neszmély Boglárka volt a mieink legjobbja a női vízilabda Európa-bajnokságon

Vízilabda
2026.02.06. 14:36

Két magyar is bekerült a női vízilabda Eb álomcsapatába

Vízilabda
2026.02.06. 07:20

A szétlövésben ezúttal alulmaradt, Európa-bajnoki ezüstérmes a magyar női vízilabda-válogatott

Vízilabda
2026.02.05. 21:28
Ezek is érdekelhetik