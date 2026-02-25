Hattal nyert, két meccs után hibátlan a BVSC a női vízi ob I felsőházában

A BVSC 16–10-re legyőzte az Egert, míg a Dunaújváros 14–7-re nyert a III. Kerületi TVE ellen a női vízilabda ob I felsőházának 2. fordulójában a középszakaszban.

VÍZILABDA

NŐI OB I, KÖZÉPSZAKASZ

FELSŐHÁZ, 2. FORDULÓ

III. Kerületi TVE–Dunaújvárosi FVE 7–14 (2–2, 1–6, 1–3, 3–3)

BVSC-Manna ABC–One Eger 16–10 (4–4, 4–1, 4–4, 4–1)