Hattal nyert, két meccs után hibátlan a BVSC a női vízi ob I felsőházában
A BVSC 16–10-re legyőzte az Egert, míg a Dunaújváros 14–7-re nyert a III. Kerületi TVE ellen a női vízilabda ob I felsőházának 2. fordulójában a középszakaszban.
VÍZILABDA
NŐI OB I, KÖZÉPSZAKASZ
FELSŐHÁZ, 2. FORDULÓ
III. Kerületi TVE–Dunaújvárosi FVE 7–14 (2–2, 1–6, 1–3, 3–3)
BVSC-Manna ABC–One Eger 16–10 (4–4, 4–1, 4–4, 4–1)
Legfrissebb hírek
Két magyar is bekerült a női vízilabda Eb álomcsapatába
Vízilabda
2026.02.06. 07:20
Ezek is érdekelhetik