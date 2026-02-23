Serie A: edzőt váltott a Torino a genovai pofon után
Az olasz élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban (Serie A) érdekelt Torino a hivatalos honlapján közölte, hogy azonnali hatállyal menesztette Marco Baroni vezetőedzőt.
A szebb napokat is látott piemonti együttes a hétvégén 3–0-s vereséget szenvedett a Genoa vendégeként, s így már csak három pont előnye van a már kieső helyen álló Leccével szemben.
A Torino ugyanazon lendülettel Baroni utódját is kinevezte, Roberto D'Aversa (aki korábban az Empoli, a Lecce, a Sampdoria és a Parma kispadján tevékenykedett) az idény végéig írt alá.
