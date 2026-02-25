Per-Mathias Högmo: Arra számítok a Ferencvárostól, hogy megpróbál nekünk esni

„A Ferencvárostól arra számítok, hogy megpróbál nekünk esni, és az első pillanattól kezdve saját kapunk elé akar szögezni bennünket – mondta a Ludogorecet irányító 65 éves norvég tréner. – Nagyon meglepne, ha másképpen történne… De nekünk is megvan a tervünk a visszavágóra, nem állhatunk be csupán védekezni. Hátul rendkívül masszívnak kell lennünk, és bízunk a támadóinkban, a gyorsaságukban, és Budapesten is szeretnénk gólokat szerezni. Jó tempójú mérkőzésre számítok, és miután sokadik mérkőzését játssza a két együttes egymás ellen, így nagy meglepetésre senki sem számíthat. Örömteli, hogy az elmúlt időszakban a labdával való mozgásban sokat léptünk előre, és végre akadnak futballistáink, akik kifejezetten jó formában vannak. Az Európa-liga nyolcaddöntője óriási motiváció nekünk.”

Per-Mathias Högmo és csapata a Groupama Aréna hangulatára is felkészült, a norvég edző szerint a légkör feldobhatja futballistáit.

„Ki ne szeretne ilyen hangulatban futballozni?! A különleges hangulatra ezúttal is felkészültünk, tudjuk, milyen szurkolói vannak a Ferencvárosnak. Ebben a stadionban már négy mérkőzést játszott a csapat, sok futballistának ismerős lesz a közeg, tudjuk, milyen hangulatra kell készülni. De egyelőre mi vagyunk előnyben, és ezt a párharc végéig szeretnénk is megtartani.”