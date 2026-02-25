Női kézi: Győri Barbara a Neckarsulmban folytatja

Az első osztályú BSV Sachsen Zwickau hétfőn jelentette be a 28 éves kapus, Győri Barbara nyári távozását. Új klubjának honlapja szerint a szerződése kettő plusz egy évre szól.

Thomas Zeitz vezetőedző rávilágított, hogy Győri már jól ismeri a Bundesligát, amelybe gyorsan beilleszkedett. Az előző szezonban neki volt a legjobb védésátlaga az egész mezőnyben, és most is ott van a legjobbak között a posztján. Hozzátette: a személyiségével remek benyomást tett a klubvezetőkre, és a nyelvtudása is megfelelő.

A kapus korábban a Vasas SC, az Érd és az MTK együttesében szerepelt – a magyar NB I-ben több mint kétszáz mérkőzésen játszott –, a Zwickaut 2024 óta erősíti. A jelenlegi idényben eddig 14 bajnoki mérkőzésen 113 védése volt.

„Az elmúlt két év Németországban a pályafutásom és a magánéletem szempontjából is nagyon meghatározó volt. Megismerkedtem egy új bajnoksággal, egy új kultúrával, és sok fantasztikus emberrel találkoztam. Szerintem leginkább az alkalmazkodóképességem fejlődött, hiszen nagyon különböző helyzetekbe kerültem, például a külföldre költözés nem mindig egyszerű dolog” – magyarázta Győri.

Hangsúlyozta: már akkor nagyon pozitív érzései voltak, amikor először beszélgetett a vezetőedzővel, mert nagyon tetszik neki a Neckarsulm által felvázolt jövőkép.