Serie A: az Atalanta fordított a Napoli ellen a fejes gólok meccsén

Az olasz élvonalban vasárnap 15 órától egy mérkőzést rendeztek, a 3. helyen álló, címvédő Napoli a 7. Atalantához látogatott, és a 18. percben megszerezte a vezetést. Sam Beukema csúsztatta közelről, fejjel a kapuba Miguel Gutiérrez középre ívelt szabadrúgását, a védőnek ez volt a második gólja az idényben. 0–1

A folytatásban az Atalanta birtokolta többet a labdát, és a 61. percben az egyenlítés is összejött neki: Nicola Zalewski bal oldali szögletéből Mario Pasalic fejelt a kapuba. 1–1

A bergamóiak az egyenlítés után is támadásban maradtak. Gianluca Scamacca 17 méteres lövését vetődve védte Vanja Milinkovics-Szavics, a 82. percben azonban már tehetetlen volt a szerb kapus, amikor Lorenzo Bernasconi (egymás után a második bajnokiján adott gólpasszt) bal oldali beadásából a szintén szerb Lazar Szamardzsics a hosszú alsó sarokba fejelt. 2–1

Az Atalanta ezzel a góllal a Lazio, a Cremonese és a Juventus után sorozatban a negyedik bajnoki meccsét is megnyerte (azok után, hogy a BL-ben hét közben simán kikapott a Dortmundtól 2–0-ra), amellett, hogy 2026-ban továbbra is veretlen a Serie A-ban (legutóbb december 28-án mararadt alul a bajnokságban az Interrel szemben). A Napoli viszont így a Roma elleni iksz után egymást követő második bajnokiján maradt nyeretlen, sőt, ezúttal pontot sem szerzett.

OLASZ SERIE A

26. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések

Atalanta–Napoli 2–1 (Pasalic 61., Szamardzsics 82., ill. Beukema 18.)

Genoa–Torino 3–0 (Norton-Cuffy 21., Ekuban 40., Junior Messias 83.)

Kiállítva: Ilkhan (45+2., Torino)

18.00: Milan–Parma (Tv: Match4)

20.45: Roma–Cremonese (Tv: Match4)

Hétfőn játsszák

18.30: Fiorentina–Pisa (Tv: Match4)

20.45: Bologna–Udinese (Tv: Arena4)

Szombaton játszották

Cagliari–Lazio 0–0

Kiállítva: Mina (85., Cagliari)

Juventus–Como 0–2 (Vojvoda 31., Caqueret 61.)

Lecce–Internazionale 0–2 (Mhitarjan 75., Akanji 82.)

Pénteken játszották

Sassuolo–Hellas Verona 3–0 (Pinamonti 40., Berardi 44., 62.)

Kiállítva: Al-Muszrati (85., Hellas Verona)