Serie A: az Atalanta fordított a Napoli ellen a fejes gólok meccsén
Az olasz élvonalban vasárnap 15 órától egy mérkőzést rendeztek, a 3. helyen álló, címvédő Napoli a 7. Atalantához látogatott, és a 18. percben megszerezte a vezetést. Sam Beukema csúsztatta közelről, fejjel a kapuba Miguel Gutiérrez középre ívelt szabadrúgását, a védőnek ez volt a második gólja az idényben. 0–1
A folytatásban az Atalanta birtokolta többet a labdát, és a 61. percben az egyenlítés is összejött neki: Nicola Zalewski bal oldali szögletéből Mario Pasalic fejelt a kapuba. 1–1
A bergamóiak az egyenlítés után is támadásban maradtak. Gianluca Scamacca 17 méteres lövését vetődve védte Vanja Milinkovics-Szavics, a 82. percben azonban már tehetetlen volt a szerb kapus, amikor Lorenzo Bernasconi (egymás után a második bajnokiján adott gólpasszt) bal oldali beadásából a szintén szerb Lazar Szamardzsics a hosszú alsó sarokba fejelt. 2–1
Az Atalanta ezzel a góllal a Lazio, a Cremonese és a Juventus után sorozatban a negyedik bajnoki meccsét is megnyerte (azok után, hogy a BL-ben hét közben simán kikapott a Dortmundtól 2–0-ra), amellett, hogy 2026-ban továbbra is veretlen a Serie A-ban (legutóbb december 28-án mararadt alul a bajnokságban az Interrel szemben). A Napoli viszont így a Roma elleni iksz után egymást követő második bajnokiján maradt nyeretlen, sőt, ezúttal pontot sem szerzett.
OLASZ SERIE A
26. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések
Atalanta–Napoli 2–1 (Pasalic 61., Szamardzsics 82., ill. Beukema 18.)
Genoa–Torino 3–0 (Norton-Cuffy 21., Ekuban 40., Junior Messias 83.)
Kiállítva: Ilkhan (45+2., Torino)
18.00: Milan–Parma (Tv: Match4)
20.45: Roma–Cremonese (Tv: Match4)
Hétfőn játsszák
18.30: Fiorentina–Pisa (Tv: Match4)
20.45: Bologna–Udinese (Tv: Arena4)
Szombaton játszották
Cagliari–Lazio 0–0
Kiállítva: Mina (85., Cagliari)
Juventus–Como 0–2 (Vojvoda 31., Caqueret 61.)
Lecce–Internazionale 0–2 (Mhitarjan 75., Akanji 82.)
Pénteken játszották
Sassuolo–Hellas Verona 3–0 (Pinamonti 40., Berardi 44., 62.)
Kiállítva: Al-Muszrati (85., Hellas Verona)
|1. Internazionale
|26
|20
|2
|4
|62–23
|+39
|62
|2. Milan
|25
|15
|9
|1
|41–19
|+22
|54
|3. Napoli
|26
|15
|5
|6
|39–27
|+12
|50
|4. Roma
|25
|15
|2
|8
|31–16
|+15
|47
|5. Juventus
|26
|13
|7
|6
|43–25
|+18
|46
|6. Como
|26
|12
|9
|5
|41–19
|+22
|45
|7. Atalanta
|26
|12
|9
|5
|36–22
|+14
|45
|8. Sassuolo
|26
|10
|5
|11
|32–35
|–3
|35
|9. Lazio
|26
|8
|10
|8
|26–25
|+1
|34
|10. Bologna
|25
|9
|6
|10
|34–32
|+2
|33
|11. Udinese
|25
|9
|5
|11
|28–38
|–10
|32
|12. Cagliari
|26
|7
|8
|11
|28–35
|–7
|29
|13. Parma
|25
|7
|8
|10
|18–31
|–13
|29
|14. Genoa
|26
|6
|9
|11
|32–37
|–5
|27
|15. Torino
|26
|7
|6
|13
|25–47
|–22
|27
|16. Lecce
|26
|6
|7
|13
|19–33
|–14
|25
|17. Cremonese
|25
|5
|9
|11
|21–33
|–12
|24
|18. Fiorentina
|25
|4
|9
|12
|29–39
|–10
|21
|19. Pisa
|25
|1
|12
|12
|20–42
|–22
|15
|20. Verona
|26
|2
|9
|15
|19–46
|–27
|15