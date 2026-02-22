Nemzeti Sportrádió

Serie A: az Atalanta fordított a Napoli ellen a fejes gólok meccsén

2026.02.22. 17:02
Sam Beukema fejesével az első félidőben még vezetett a Napoli, de végül vereséget szenvedett Bergamóban (Fotó: AFP)
Az olasz élvonalbeli labdarúgó-bajnokság, a Serie A 26. fordulójában a Napoli hiába szerezte meg a vezetést az Atalanta vendégeként az első félidőben, 2–1-re kikapott a három fejes gólt hozó meccsen.

 

Az olasz élvonalban vasárnap 15 órától egy mérkőzést rendeztek, a 3. helyen álló, címvédő Napoli a 7. Atalantához látogatott, és a 18. percben megszerezte a vezetést. Sam Beukema csúsztatta közelről, fejjel a kapuba Miguel Gutiérrez középre ívelt szabadrúgását, a védőnek ez volt a második gólja az idényben. 0–1

A folytatásban az Atalanta birtokolta többet a labdát, és a 61. percben az egyenlítés is összejött neki: Nicola Zalewski bal oldali szögletéből Mario Pasalic fejelt a kapuba. 1–1

A bergamóiak az egyenlítés után is támadásban maradtak. Gianluca Scamacca 17 méteres lövését vetődve védte Vanja Milinkovics-Szavics, a 82. percben azonban már tehetetlen volt a szerb kapus, amikor Lorenzo Bernasconi (egymás után a második bajnokiján adott gólpasszt) bal oldali beadásából a szintén szerb Lazar Szamardzsics a hosszú alsó sarokba fejelt. 2–1

Az Atalanta ezzel a góllal a Lazio, a Cremonese és a Juventus után sorozatban a negyedik bajnoki meccsét is megnyerte (azok után, hogy a BL-ben hét közben simán kikapott a Dortmundtól 2–0-ra), amellett, hogy 2026-ban továbbra is veretlen a Serie A-ban (legutóbb december 28-án mararadt alul a bajnokságban az Interrel szemben). A Napoli viszont így a Roma elleni iksz után egymást követő második bajnokiján maradt nyeretlen, sőt, ezúttal pontot sem szerzett.

OLASZ SERIE A
26. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések
Atalanta–Napoli 2–1 (Pasalic 61., Szamardzsics 82., ill. Beukema 18.)
Genoa–Torino 3–0 (Norton-Cuffy 21., Ekuban 40., Junior Messias 83.)
Kiállítva: Ilkhan (45+2., Torino)
18.00: Milan–Parma (Tv: Match4)
20.45: Roma–Cremonese (Tv: Match4)

Hétfőn játsszák
18.30: Fiorentina–Pisa (Tv: Match4)
20.45: Bologna–Udinese (Tv: Arena4)
Szombaton játszották
Cagliari–Lazio 0–0
Kiállítva: Mina (85., Cagliari)
Juventus–Como 0–2 (Vojvoda 31., Caqueret 61.)
Lecce–Internazionale 0–2 (Mhitarjan 75., Akanji 82.)
Pénteken játszották
Sassuolo–Hellas Verona 3–0 (Pinamonti 40., Berardi 44., 62.)
Kiállítva: Al-Muszrati (85., Hellas Verona)

1. Internazionale26202462–23+39 62 
2. Milan25159141–19+22 54 
3. Napoli26155639–27+12 50 
4. Roma25152831–16+15 47 
5. Juventus26137643–25+18 46 
6. Como26129541–19+22 45 
7. Atalanta26129536–22+14 45 
8. Sassuolo261051132–35–3 35 
9. Lazio26810826–25+1 34 
10. Bologna25961034–32+2 33 
11. Udinese25951128–38–10 32 
12. Cagliari26781128–35–7 29 
13. Parma25781018–31–13 29 
14. Genoa26691132–37–5 27 
15. Torino26761325–47–22 27 
16. Lecce26671319–33–14 25 
17. Cremonese25591121–33–12 24 
18. Fiorentina25491229–39–10 21 
19. Pisa251121220–42–22 15 
20. Verona26291519–46–27 15 
AZ ÁLLÁS

 

 

