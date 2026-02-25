Tarolt az Audi ETO a győri sportgálán

Az esemény szervezője a Győri Sportcsillagok Emlékeit Gyűjtő Alapítvány és a Győr Projekt Kft. voltak. A Kisalföld beszámolója szerint Pálfalvi Gábor, az alapítvány kuratóriumi elnöke beszédében felidézte a gála legfontosabb történéseit: többek között szó volt a tavalyi Palotai emlékév eseményeiről, a Széchenyi-egyetemmel kötött együttműködési szerződésről, valamint az Ausztráliában élő, súlyos betegséggel küzdő egykori győri kajakos, Suhaj Katalin megsegítéséről is.

A kategóriák között a női sportolóknál, a csapatoknál, az edzőknél és az utánpótlásedzőknél is az Audi ETO vitte el a díjat.

A Magyar Sportújságírók Szövetsége különdíját Borbély Balázs, az ETO FC vezetőedzője kapta, ezt Szöllősi György, az MSÚSZ elnöke, lapunk főszerkesztője adta át a szakembernek.

A Győr Sportjáért Életműdíjat idén Sághy Zsolt, a Győrszentiván SE egykori labdarúgója, majd elnöke vette át az este díjazott győri sportcsillagjainak gyűrűjében.

Szöllősi György és Borbély Balázs (Fotó: Kisalföld/Csapó Balázs)

A DÍJAZOTTAK LISTÁJA

NŐK

1. Veronica Kristiansen, az Audi ETO KC kézilabdázója

2. Takács Kincső, a Patent Győr kenuzója

3. Fehérvári Eszter, a GYAC evezőse

FÉRFIAK

1. Kopasz Bálint, a Patent Győr kajakozója

2. Mészáros Krisztofer, a GYAC tornásza

3. Molnár Botond, a GYAC tornásza

KLASSZIKUS CSAPAT

1. Audi ETO KC női kézilabdacsapata

2. Győri ETO FC férfi labdarúgócsapata

3. Győri ETO FC női labdarúgócsapata

EGYÉNI SPORTÁGAK CSAPATA

1. Boros Adrián, Erdélyi Tamás kajak (Patent Győr)

2. Boros László, Sike József sportlövészet (GYLK)

3. Bálintfy Csilla, Sass Edit teke (Ipartechnika SE Győr)

AZ ÉV FELFEDEZETTJE

Nők: Kolozsvári Lilla kajakozó (Patent Győr)

Férfiak: Bóna Benedek (UNI Úszó SE Győr)

AZ ÉV EDZŐJE

1. Per Johansson, az Audi ETO KC női kézilabdacsapata

2. Kopaszné Demeter Irén, kajak (Patent Győr)

3. Szűcs Róbert, torna (GYAC)

AZ ÉV UTÁNPÓTLÁSEDZŐJE

Pigniczki Krisztina, kézilabda, (Audi ETO KC)

AZ ÉV PARASPORTOLÓJA

Szvitacs Alexa, asztalitenisz (GYAC Aréna)

AZ ÉV EGYETEMI SPORTOLÓJA

Dombai Réka, kosárlabda (Széchenyi-egyetem)