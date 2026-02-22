Serie A: a Roma győzelmével utolérte pontszámban a Napolit

A negyedik Roma úgy léphetett pályára a 16. Cremonese ellen vasárnap este, hogy tudta, a tabellán közvetlenül előtte álló csapatok közül a 2. helyen álló Milan és a 3. Napoli is kikapott a fordulóban. A Roma sokáig hiába játszott fölényben, úgy telt el közel egy óra a meccsből, hogy a hazaiak csak egyszer találták el a kaput.

Az 59. percben azonban a Roma a hetedik szögletéből megszerezte a vezetést: Lorenzo Pellegrini labdáját a rövid oldalon helyezkedő, a beadásra kissé visszalépő Bryan Cristante fejelte kapuba. 1–0

A 77. percben újabb jobb oldali szögletre érkezett Cristante, aki ezúttal a laposan betett labdát sarokkal tovább passzolta, az ötösnél érkező Evan Ndicka pedig közelről a kapuba lőtt. Ez volt az elefántcsontparti válogatott védő első gólja a Serie A-ban pályafutása során (2023 óta játszik Olaszországban). 2–0

A 86. percben Donyell Malen szólója után a második hullámban, lendületből, balról érkező Niccolo Pisilli lőtte a kapu jobb oldalába az elé pattanó labdát; ez volt a csereként pályára lépő, 21 éves középpályás első bajnoki gólja ebben az idényben. 3–0

A Roma győzelmével pontszámban beérte a tabellán a Napolit – jobb gólkülönbségével meg is előzte –, és négy pontra megközelítette a 2. helyen álló Milant.