Nemzeti Sportrádió

Serie A: a Roma győzelmével utolérte pontszámban a Napolit

P. K.P. K.
2026.02.22. 22:44
null
AFPNiccolo Pisilli (6) állította be a 3–0-s végeredményt Rómában (Fotó: AFP)
Címkék
Roma Serie A Cremonese
Az AS Roma a Serie 26. fordulójának vasárnap esti meccsén 3–0-ra nyert a Cremonese ellen.

 

A negyedik Roma úgy léphetett pályára a 16. Cremonese ellen vasárnap este, hogy tudta, a tabellán közvetlenül előtte álló csapatok közül a 2. helyen álló Milan és a 3. Napoli is kikapott a fordulóban. A Roma sokáig hiába játszott fölényben, úgy telt el közel egy óra a meccsből, hogy a hazaiak csak egyszer találták el a kaput.

Az 59. percben azonban a Roma a hetedik szögletéből megszerezte a vezetést: Lorenzo Pellegrini labdáját a rövid oldalon helyezkedő, a beadásra kissé visszalépő Bryan Cristante fejelte kapuba. 1–0

A 77. percben újabb jobb oldali szögletre érkezett Cristante, aki ezúttal a laposan betett labdát sarokkal tovább passzolta, az ötösnél érkező Evan Ndicka pedig közelről a kapuba lőtt. Ez volt az elefántcsontparti válogatott védő első gólja a Serie A-ban pályafutása során (2023 óta játszik Olaszországban). 2–0

A 86. percben Donyell Malen szólója után a második hullámban, lendületből, balról érkező Niccolo Pisilli lőtte a kapu jobb oldalába az elé pattanó labdát; ez volt a csereként pályára lépő, 21 éves középpályás első bajnoki gólja ebben az idényben. 3–0

A Roma győzelmével pontszámban beérte a tabellán a Napolit – jobb gólkülönbségével meg is előzte –, és négy pontra megközelítette a 2. helyen álló Milant.

Kapcsolódó tartalom

Serie A: a Milan elszenvedte a második vereségét – 10 ponttal vezet az Inter

A Parma jól jött ki a videózásból, és 1–0-ra győzött Milánóban, a csak kapufáig jutó hazaiak ellen.

Serie A: az Atalanta fordított a Napoli ellen a fejes gólok meccsén

A címvédő hiába szerezte meg a vezetést, a bergamóiak a második félidőben fordítottak, sorozatban a negyedik bajnokijukat nyerték meg.

 

OLASZ SERIE A
26. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések
Roma–Cremonese 3–0 (Cristante 59., Ndicka 77., Pisilli 86.)
Milan–Parma 0–1 (Troilo 80.)
Atalanta–Napoli 2–1 (Pasalic 61., Szamardzsics 82., ill. Beukema 18.)
Genoa–Torino 3–0 (Norton-Cuffy 21., Ekuban 40., Junior Messias 83.)
Kiállítva: Ilkhan (45+2., Torino)

Hétfőn játsszák
18.30: Fiorentina–Pisa (Tv: Match4)
20.45: Bologna–Udinese (Tv: Arena4)
Szombaton játszották
Cagliari–Lazio 0–0
Kiállítva: Mina (85., Cagliari)
Juventus–Como 0–2 (Vojvoda 31., Caqueret 61.)
Lecce–Internazionale 0–2 (Mhitarjan 75., Akanji 82.)
Pénteken játszották
Sassuolo–Hellas Verona 3–0 (Pinamonti 40., Berardi 44., 62.)
Kiállítva: Al-Muszrati (85., Hellas Verona)

1. Internazionale26211462–21+41 64 
2. Milan26159241–20+21 54 
3. Roma26162834–16+18 50 
4. Napoli26155639–27+12 50 
5. Juventus26137643–25+18 46 
6. Como26129541–19+22 45 
7. Atalanta26129536–22+14 45 
8. Sassuolo261051132–35–3 35 
9. Lazio26810826–25+1 34 
10. Bologna25961034–32+2 33 
11. Udinese25951128–38–10 32 
12. Parma26881019–31–12 32 
13. Cagliari26781128–35–7 29 
14. Genoa26691132–37–5 27 
15. Torino26761325–47–22 27 
16. Cremonese26591221–36–15 24 
17. Lecce26661417–33–16 24 
18. Fiorentina25491229–39–10 21 
19. Pisa251121220–42–22 15 
20. Verona26291519–46–27 15 
AZ ÁLLÁS

 

 

Roma Serie A Cremonese
Legfrissebb hírek

Serie A: a Milan elszenvedte a második vereségét – 10 ponttal vezet az Inter

Olasz labdarúgás
3 órája

Serie A: az Atalanta fordított a Napoli ellen a fejes gólok meccsén

Olasz labdarúgás
6 órája

Serie A: simán legyőzte és megelőzte a Torinót a Genoa

Olasz labdarúgás
9 órája

Nem bírt egymással a Cagliari és a Lazio

Olasz labdarúgás
Tegnap, 22:42

Sokáig tartotta magát a Lecce, de kikapott az Intertől

Olasz labdarúgás
Tegnap, 20:12

A Como megcélozza a BL-indulást? Idegenben is legyőzte a Juventust

Olasz labdarúgás
Tegnap, 17:10

Serie A: a Sassuolo könnyedén nyert az utolsó helyezett Verona ellen

Olasz labdarúgás
2026.02.20. 22:36

„Gyerek vagy még, te s.ggfej!” – csúnyán berágott Fabregasra a Milan edzője

Olasz labdarúgás
2026.02.19. 08:05
Ezek is érdekelhetik