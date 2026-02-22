Serie A: a Roma győzelmével utolérte pontszámban a Napolit
A negyedik Roma úgy léphetett pályára a 16. Cremonese ellen vasárnap este, hogy tudta, a tabellán közvetlenül előtte álló csapatok közül a 2. helyen álló Milan és a 3. Napoli is kikapott a fordulóban. A Roma sokáig hiába játszott fölényben, úgy telt el közel egy óra a meccsből, hogy a hazaiak csak egyszer találták el a kaput.
Az 59. percben azonban a Roma a hetedik szögletéből megszerezte a vezetést: Lorenzo Pellegrini labdáját a rövid oldalon helyezkedő, a beadásra kissé visszalépő Bryan Cristante fejelte kapuba. 1–0
A 77. percben újabb jobb oldali szögletre érkezett Cristante, aki ezúttal a laposan betett labdát sarokkal tovább passzolta, az ötösnél érkező Evan Ndicka pedig közelről a kapuba lőtt. Ez volt az elefántcsontparti válogatott védő első gólja a Serie A-ban pályafutása során (2023 óta játszik Olaszországban). 2–0
A 86. percben Donyell Malen szólója után a második hullámban, lendületből, balról érkező Niccolo Pisilli lőtte a kapu jobb oldalába az elé pattanó labdát; ez volt a csereként pályára lépő, 21 éves középpályás első bajnoki gólja ebben az idényben. 3–0
A Roma győzelmével pontszámban beérte a tabellán a Napolit – jobb gólkülönbségével meg is előzte –, és négy pontra megközelítette a 2. helyen álló Milant.
OLASZ SERIE A
26. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések
Roma–Cremonese 3–0 (Cristante 59., Ndicka 77., Pisilli 86.)
Milan–Parma 0–1 (Troilo 80.)
Atalanta–Napoli 2–1 (Pasalic 61., Szamardzsics 82., ill. Beukema 18.)
Genoa–Torino 3–0 (Norton-Cuffy 21., Ekuban 40., Junior Messias 83.)
Kiállítva: Ilkhan (45+2., Torino)
Hétfőn játsszák
18.30: Fiorentina–Pisa (Tv: Match4)
20.45: Bologna–Udinese (Tv: Arena4)
Szombaton játszották
Cagliari–Lazio 0–0
Kiállítva: Mina (85., Cagliari)
Juventus–Como 0–2 (Vojvoda 31., Caqueret 61.)
Lecce–Internazionale 0–2 (Mhitarjan 75., Akanji 82.)
Pénteken játszották
Sassuolo–Hellas Verona 3–0 (Pinamonti 40., Berardi 44., 62.)
Kiállítva: Al-Muszrati (85., Hellas Verona)
|1. Internazionale
|26
|21
|1
|4
|62–21
|+41
|64
|2. Milan
|26
|15
|9
|2
|41–20
|+21
|54
|3. Roma
|26
|16
|2
|8
|34–16
|+18
|50
|4. Napoli
|26
|15
|5
|6
|39–27
|+12
|50
|5. Juventus
|26
|13
|7
|6
|43–25
|+18
|46
|6. Como
|26
|12
|9
|5
|41–19
|+22
|45
|7. Atalanta
|26
|12
|9
|5
|36–22
|+14
|45
|8. Sassuolo
|26
|10
|5
|11
|32–35
|–3
|35
|9. Lazio
|26
|8
|10
|8
|26–25
|+1
|34
|10. Bologna
|25
|9
|6
|10
|34–32
|+2
|33
|11. Udinese
|25
|9
|5
|11
|28–38
|–10
|32
|12. Parma
|26
|8
|8
|10
|19–31
|–12
|32
|13. Cagliari
|26
|7
|8
|11
|28–35
|–7
|29
|14. Genoa
|26
|6
|9
|11
|32–37
|–5
|27
|15. Torino
|26
|7
|6
|13
|25–47
|–22
|27
|16. Cremonese
|26
|5
|9
|12
|21–36
|–15
|24
|17. Lecce
|26
|6
|6
|14
|17–33
|–16
|24
|18. Fiorentina
|25
|4
|9
|12
|29–39
|–10
|21
|19. Pisa
|25
|1
|12
|12
|20–42
|–22
|15
|20. Verona
|26
|2
|9
|15
|19–46
|–27
|15