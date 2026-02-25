Női kézilabda NB I: egyből megszórta magát a Győr új beállója
Ezen a meccsen mutatkozott be a közelmúltban igazolt 27 éves dán válogatott beálló, Ida-Marie Dahl, aki 10 helyzetéből 6-ot váltott gólra. Mint ismert, az idény közbeni átigazolására azért volt szükség, mert a Győrnek nem maradt bevethető játékosa a poszton, miután Kari Brattset még szülési szabadságon, Linn Blohm hosszú időre kidőlt, Anna Lagerquist pedig még csak visszatérőben.
Dahl érkezését múlt hétfőn jelentették be, majd csütörtökön még pályára lépett a SönderjskE-ben, hétvégén pedig még csak kívülről figyelte az ETO Dortmund elleni sikerét a BL-csoportkör utolsó fordulójában.
„Őrült két héten vagyok túl, de jó értelemben. Nagy lépés ez a váltás a karrieremben, hatalmas élményt jelentett ebben a mezben, ebben az arénában pályára lépni. Örülök, hogy túl vagyok a bemutatkozáson, és hogy sikerült magamról lerázni a kezdeti idegességet. A lányok is sokat segítettek benne. Két hete még nem gondoltam volna, hogy most itt leszek, és ugyan csak félévig tart a kaland, számomra hatalmas dolog” – mondta Dahl az M4 Sportnak a Vasas elleni bajnokit követően.
Dahl mellett Veronica Kristiansen is hatig jutott, a fővárosiaknál Nagy Nóra nyolc, Oláh Kíra hat alkalommal talált a hálóba.
A Győrt irányító Per Johanssonnak volt egy indulatosabb időkérése
NŐI KÉZILABDA NB I
A 22. FORDULÓBÓL ELŐREHOZOTT MÉRKŐZÉS
GYŐRI AUDI ETO KC–VASAS SC 34–24 (20–13)
Győr, 1571 néző. V: Hajdu-Hársfalvi, Mórocz
GYŐR: Sako – Hagman 4, V. KRISTIANSEN 6, K. Jörgensen 2, DAHL 6, De Paula 2, Zákányi 3. Csere: Lukács B. (kapus), Breistöl 1, Fodor Cs. 3, Van Wetering 2, Stanko 2 (2), Keceli-Mészáros 2, Kriston 1. Edző: Per Johansson
VASAS: Tóth Nikolett – Jakab 2, Román 1, Sápi 2, Szilovics 1, Dombi K., OLÁH 6 (2). Csere: Vártok R., Hargitai (kapusok), Varjas, NAGY N. 8 (3), Gáspár, Matyasovszky 1, Csire 2, Fekete M. 1, Bordás. Edző: Konkoly Csaba
Az eredmény alakulása. 8. perc: 5–3. 15. p.: 9–4. 20. p.: 13–9. 25. p.: 15–12. 37. p.: 22–16. 45. p.: 26–19. 54. p.: 31–21. 57. p.: 33–24
Kiállítások: 2, ill. 4 perc
Hétméteresek: 3/2, ill. 5/5
MESTERMÉRLEG
Per Johansson: – Tartalékos, fiatalokkal kiegészített ellenfelünk büszke lehet a győri teljesítményére. Nekünk több célunk is volt, de ezekből nem sokat sikerült megvalósítani. Rendben van ugyan a két pont, de a játékot illetően sok mindenben kell javulnunk.
Konkoly Csaba: – Akaraterővel és taktikai fegyelemmel álltunk helyt, nem alárendelt szerepet játszottunk, hanem kézilabdáztunk a világ egyik legjobb csapata ellen. Külön öröm, hogy jól mutatkoztak be a fiataljaink, utánpótlásedzőink jó munkát végeznek.
|AZ ÁLLÁS
|1. Győr
|16
|16
|–
|–
|597–353
|+244
|32
|2. FTC
|15
|14
|–
|1
|518–352
|+166
|28
|3. Debrecen
|15
|13
|–
|2
|484–357
|+127
|26
|4. Esztergom
|15
|10
|2
|3
|492–382
|+110
|22
|5. Vác
|15
|10
|1
|4
|440–395
|+45
|21
|6. Székesfehérvár
|15
|9
|1
|5
|406–380
|+26
|19
|7. Szombathely
|15
|5
|2
|8
|407–487
|–80
|12
|8. Mosonmagyaróvár
|15
|5
|1
|9
|384–411
|–27
|11
|9. Vasas
|16
|4
|2
|10
|427–467
|–40
|10
|10. Kisvárda
|15
|5
|–
|10
|378–439
|–61
|10
|11. Budaörs
|15
|3
|3
|9
|372–438
|–66
|9
|12. NEKA
|15
|4
|–
|11
|376–467
|–91
|8
|13. Kozármisleny
|15
|1
|–
|14
|331–494
|–163
|2
|14. Dunaújváros
|15
|–
|2
|13
|338–528
|–190
|2