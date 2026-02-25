Női kézilabda NB I: egyből megszórta magát a Győr új beállója

Ezen a meccsen mutatkozott be a közelmúltban igazolt 27 éves dán válogatott beálló, Ida-Marie Dahl, aki 10 helyzetéből 6-ot váltott gólra. Mint ismert, az idény közbeni átigazolására azért volt szükség, mert a Győrnek nem maradt bevethető játékosa a poszton, miután Kari Brattset még szülési szabadságon, Linn Blohm hosszú időre kidőlt, Anna Lagerquist pedig még csak visszatérőben.

Dahl érkezését múlt hétfőn jelentették be, majd csütörtökön még pályára lépett a SönderjskE-ben, hétvégén pedig még csak kívülről figyelte az ETO Dortmund elleni sikerét a BL-csoportkör utolsó fordulójában.

„Őrült két héten vagyok túl, de jó értelemben. Nagy lépés ez a váltás a karrieremben, hatalmas élményt jelentett ebben a mezben, ebben az arénában pályára lépni. Örülök, hogy túl vagyok a bemutatkozáson, és hogy sikerült magamról lerázni a kezdeti idegességet. A lányok is sokat segítettek benne. Két hete még nem gondoltam volna, hogy most itt leszek, és ugyan csak félévig tart a kaland, számomra hatalmas dolog” – mondta Dahl az M4 Sportnak a Vasas elleni bajnokit követően.

Dahl mellett Veronica Kristiansen is hatig jutott, a fővárosiaknál Nagy Nóra nyolc, Oláh Kíra hat alkalommal talált a hálóba.

A Győrt irányító Per Johanssonnak volt egy indulatosabb időkérése

NŐI KÉZILABDA NB I

A 22. FORDULÓBÓL ELŐREHOZOTT MÉRKŐZÉS

GYŐRI AUDI ETO KC–VASAS SC 34–24 (20–13)

Győr, 1571 néző. V: Hajdu-Hársfalvi, Mórocz

GYŐR: Sako – Hagman 4, V. KRISTIANSEN 6, K. Jörgensen 2, DAHL 6, De Paula 2, Zákányi 3. Csere: Lukács B. (kapus), Breistöl 1, Fodor Cs. 3, Van Wetering 2, Stanko 2 (2), Keceli-Mészáros 2, Kriston 1. Edző: Per Johansson

VASAS: Tóth Nikolett – Jakab 2, Román 1, Sápi 2, Szilovics 1, Dombi K., OLÁH 6 (2). Csere: Vártok R., Hargitai (kapusok), Varjas, NAGY N. 8 (3), Gáspár, Matyasovszky 1, Csire 2, Fekete M. 1, Bordás. Edző: Konkoly Csaba

Az eredmény alakulása. 8. perc: 5–3. 15. p.: 9–4. 20. p.: 13–9. 25. p.: 15–12. 37. p.: 22–16. 45. p.: 26–19. 54. p.: 31–21. 57. p.: 33–24

Kiállítások: 2, ill. 4 perc

Hétméteresek: 3/2, ill. 5/5

MESTERMÉRLEG

Per Johansson: – Tartalékos, fiatalokkal kiegészített ellenfelünk büszke lehet a győri teljesítményére. Nekünk több célunk is volt, de ezekből nem sokat sikerült megvalósítani. Rendben van ugyan a két pont, de a játékot illetően sok mindenben kell javulnunk.

Konkoly Csaba: – Akaraterővel és taktikai fegyelemmel álltunk helyt, nem alárendelt szerepet játszottunk, hanem kézilabdáztunk a világ egyik legjobb csapata ellen. Külön öröm, hogy jól mutatkoztak be a fiataljaink, utánpótlásedzőink jó munkát végeznek.