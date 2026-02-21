Sokáig tartotta magát a Lecce, de kikapott az Intertől
A Serie A-ban nagyon is jól áll az Inter szénája, a Bajnokok Ligájában viszont kétgólos hátrányban készül a Bodö/Glimt elleni visszavágóra, amely előtt a Lecce vendége volt Cristian Chivu csapata.
A milánóiak az első félidőben nem váltották gólra a fölényüket, és a második játékrészben is egészen a 75. percig kellett várni: a rutinos Henrik Mhitarjan juttatta vezetéshez a vendégeket, akiknél nem sokkal később az előre húzódó középhátvéd, Manuel Akanji is beköszönt.
Hozta tehát a kötelező győzelmet a nerazzurri, még úgy is, hogy csapatkapitánya, Lautaro Martínez sérülés miatt nem léphetett pályára.
OLASZ SERIE A
26. FORDULÓ, szombati mérkőzések
Juventus–Como 0–2 (Vojvoda 31., Caqueret 61.)
Lecce–Internazionale 0–2 (Mhitarjan 75., Akanji 82.)
20.45: Cagliari–Lazio (Tv: Arena4)
A TOVÁBBI PROGRAM
Vasárnap játsszák
12.30: Genoa–Torino (Tv: Match4)
15.00: Atalanta–Napoli
18.00: Milan–Parma (Tv: Match4)
20.45: Roma–Cremonese (Tv: Match4)
Hétfőn játsszák
18.30: Fiorentina–Pisa (Tv: Match4)
20.45: Bologna–Udinese (Tv: Arena4)
Pénteken játszották
Sassuolo–Hellas Verona 3–0 (Pinamonti 40., Berardi 44., 62.)
Kiállítva: Al-Muszrati (85., Hellas Verona)
|AZ ÁLLÁS
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Internazionale
|26
|20
|2
|4
|62–23
|+39
|62
|2. Milan
|25
|15
|9
|1
|41–19
|+22
|54
|3. Napoli
|25
|15
|5
|5
|38–25
|+13
|50
|4. Roma
|25
|15
|2
|8
|31–16
|+15
|47
|5. Juventus
|26
|13
|7
|6
|43–25
|+18
|46
|6. Como
|26
|12
|9
|5
|41–19
|+22
|45
|7. Atalanta
|25
|11
|9
|5
|34–21
|+13
|42
|8. Sassuolo
|26
|10
|5
|11
|32–35
|–3
|35
|9. Bologna
|25
|9
|6
|10
|34–32
|+2
|33
|10. Lazio
|25
|8
|9
|8
|26–25
|+1
|33
|11. Udinese
|25
|9
|5
|11
|28–38
|–10
|32
|12. Parma
|25
|7
|8
|10
|18–31
|–13
|29
|13. Cagliari
|25
|7
|7
|11
|28–35
|–7
|28
|14. Torino
|25
|7
|6
|12
|25–44
|–19
|27
|15. Lecce
|26
|6
|7
|13
|19–33
|–14
|25
|16. Genoa
|25
|5
|9
|11
|29–37
|–8
|24
|17. Cremonese
|25
|5
|9
|11
|21–33
|–12
|24
|18. Fiorentina
|25
|4
|9
|12
|29–39
|–10
|21
|19. Pisa
|25
|1
|12
|12
|20–42
|–22
|15
|20. Verona
|26
|2
|9
|15
|19–46
|–27
|15