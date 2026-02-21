Nemzeti Sportrádió

Sokáig tartotta magát a Lecce, de kikapott az Intertől

2026.02.21. 20:12
Manuel Akanji (balra) biztosította be a három pontot Cristian Chivu csapatának (Fotó: Getty Images)
Internazionale Serie A Lecce
Újabb fontos lépést tett a bajnoki cím felé a Serie A-t vezető Internazionale labdarúgócsapata, amely a 26. forduló szombati játéknapján a Lecce otthonában aratott kétgólos győzelmet.

A Serie A-ban nagyon is jól áll az Inter szénája, a Bajnokok Ligájában viszont kétgólos hátrányban készül a Bodö/Glimt elleni visszavágóra, amely előtt a Lecce vendége volt Cristian Chivu csapata.

A milánóiak az első félidőben nem váltották gólra a fölényüket, és a második játékrészben is egészen a 75. percig kellett várni: a rutinos Henrik Mhitarjan juttatta vezetéshez a vendégeket, akiknél nem sokkal később az előre húzódó középhátvéd, Manuel Akanji is beköszönt.

Hozta tehát a kötelező győzelmet a nerazzurri, még úgy is, hogy csapatkapitánya, Lautaro Martínez sérülés miatt nem léphetett pályára.

OLASZ SERIE A
26. FORDULÓ, szombati mérkőzések
Juventus–Como 0–2 (Vojvoda 31., Caqueret 61.)
Lecce–Internazionale 0–2 (Mhitarjan 75., Akanji 82.)
20.45: Cagliari–Lazio (Tv: Arena4)

A TOVÁBBI PROGRAM
Vasárnap játsszák
12.30: Genoa–Torino (Tv: Match4)
15.00: Atalanta–Napoli
18.00: Milan–Parma (Tv: Match4)
20.45: Roma–Cremonese (Tv: Match4)
Hétfőn játsszák
18.30: Fiorentina–Pisa (Tv: Match4)
20.45: Bologna–Udinese (Tv: Arena4)
Pénteken játszották
Sassuolo–Hellas Verona 3–0 (Pinamonti 40., Berardi 44., 62.)
Kiállítva: Al-Muszrati (85., Hellas Verona)

AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGk 
1. Internazionale26202462–23+39 62 
2. Milan25159141–19+22 54 
3. Napoli25155538–25+13 50 
4. Roma25152831–16+15 47 
5. Juventus26137643–25+18 46 
6. Como26129541–19+22 45 
7. Atalanta25119534–21+13 42 
8. Sassuolo261051132–35–3 35 
9. Bologna25961034–32+2 33 
10. Lazio2589826–25+1 33 
11. Udinese25951128–38–10 32 
12. Parma25781018–31–13 29 
13. Cagliari25771128–35–7 28 
14. Torino25761225–44–19 27 
15. Lecce26671319–33–14 25 
16. Genoa25591129–37–8 24 
17. Cremonese25591121–33–12 24 
18. Fiorentina25491229–39–10 21 
19. Pisa251121220–42–22 15 
20. Verona26291519–46–27 15 

 

 

