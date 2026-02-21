Sokáig tartotta magát a Lecce, de kikapott az Intertől

A Serie A-ban nagyon is jól áll az Inter szénája, a Bajnokok Ligájában viszont kétgólos hátrányban készül a Bodö/Glimt elleni visszavágóra, amely előtt a Lecce vendége volt Cristian Chivu csapata.

A milánóiak az első félidőben nem váltották gólra a fölényüket, és a második játékrészben is egészen a 75. percig kellett várni: a rutinos Henrik Mhitarjan juttatta vezetéshez a vendégeket, akiknél nem sokkal később az előre húzódó középhátvéd, Manuel Akanji is beköszönt.

Hozta tehát a kötelező győzelmet a nerazzurri, még úgy is, hogy csapatkapitánya, Lautaro Martínez sérülés miatt nem léphetett pályára.

OLASZ SERIE A

26. FORDULÓ, szombati mérkőzések

Juventus–Como 0–2 (Vojvoda 31., Caqueret 61.)

Lecce–Internazionale 0–2 (Mhitarjan 75., Akanji 82.)

20.45: Cagliari–Lazio (Tv: Arena4)

A TOVÁBBI PROGRAM

Vasárnap játsszák

12.30: Genoa–Torino (Tv: Match4)

15.00: Atalanta–Napoli

18.00: Milan–Parma (Tv: Match4)

20.45: Roma–Cremonese (Tv: Match4)

Hétfőn játsszák

18.30: Fiorentina–Pisa (Tv: Match4)

20.45: Bologna–Udinese (Tv: Arena4)

Pénteken játszották

Sassuolo–Hellas Verona 3–0 (Pinamonti 40., Berardi 44., 62.)

Kiállítva: Al-Muszrati (85., Hellas Verona)