Elísson játékára hetekig nem számíthat a Veszprém

Elísson a Kielce elleni Bajnokok Ligája-mérkőzésen sérült meg. A diagnózis szerint a sípcsontjával van probléma.

„Bjarki térdéről többfajta képalkotó vizsgálat is készült, CT és MR segítségével is megnéztük a sérült testrészt. A leletek alapján elmondható, a sípcsontfejben csontzúzódás keletkezett. Szerencsére szalagsérülést nem mutattak ki a felvételek, így jelenleg négyhetes kihagyással számolunk. A kezeléseket és a rehabilitációt elkezdtük, reméljük, Bjarki a lehető leghamarabb százszázalékos állapotban térhet vissza a pályára” – mondta dr. Mahunka Zsolt csapatorvos.

