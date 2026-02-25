Elísson játékára hetekig nem számíthat a Veszprém
A One Veszprém kézilabdacsapata a hivatalos honlapon bejelentette, hogy a csapat balszélsője, Bjarki Már Elísson játékára hetekig nem számíthat a klub.
Elísson a Kielce elleni Bajnokok Ligája-mérkőzésen sérült meg. A diagnózis szerint a sípcsontjával van probléma.
„Bjarki térdéről többfajta képalkotó vizsgálat is készült, CT és MR segítségével is megnéztük a sérült testrészt. A leletek alapján elmondható, a sípcsontfejben csontzúzódás keletkezett. Szerencsére szalagsérülést nem mutattak ki a felvételek, így jelenleg négyhetes kihagyással számolunk. A kezeléseket és a rehabilitációt elkezdtük, reméljük, Bjarki a lehető leghamarabb százszázalékos állapotban térhet vissza a pályára” – mondta dr. Mahunka Zsolt csapatorvos.
