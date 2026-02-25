Nemzeti Sportrádió

Férfi kézi NB I: elmaradt a meglepetés, legyőzte a Szigetszentmiklóst a Tatabánya

2026.02.25. 19:42
Fotó: Facebook/Tatabányai Kézilabda Club
Remekelt az első félidőben a szigetszentmiklósi kézilabdacsapat Tatabányán, ám a nagyobb játékerőt képviselő hazaiak a második játékrész közepére utolérték ellenfelüket, és 29–25-re nyertek az NB I 16. fordulójában.

Nem kis meglepetésre a vendég Szigetszentmiklós nyerte 16–13-ra az első félidőt a Mol Tatabánya KC otthonában. A hazai csapat 6–6-nál átvette ugyan a vezetést – 8–6-ra, majd 9–7-re is mentek a „kék tigrisek”, de látogatók a félidő dereka táján 6-0-s sorozatot produkálva visszavették a kontrollt, s négygólos fórjukból a három a szünetre is megmaradt.

Az újrakezdést követően már 18–13 is állt az eredményjelzőn, ám eddig bírták a látogatók: a játékrész második felére apránként utolérték őket a vendéglátók, s 21–21-nél át is vették a vezetést. Innen már nem is engedték ki a kezükből az irányítást, és 29–25-ös győzelmet arattak.

FÉRFI NB I
ALAPSZAKASZ, 16. FORDULÓ
Mol Tatabánya KC–Szigetszentmiklósi KSK 29–25 (13–16)

AZ ALAPSZAKASZ ÁLLÁSAMGyDVL–KGk 
1. Veszprém1616651–441+210 32 
2. Szeged181512628–491+137 31 
3. Tatabánya16133496–448+48 26 
4. FTC16916526–503+23 19 
5. Győr16727475–477–2 16 
6. Csurgó17638469–475–6 15 
7. Balatonfüred16718424–463–39 15 
8. NEKA16538434–466–32 13 
9. Szigetszentmiklós176110444–492–48 13 
10. Gyöngyös16610428–468–40 12 
11. PLER16529415–470–55 12 
12. Budai Farkasok-Rév16349429–479–50 10 
13. Komló163211426–479–53 
14. Budakalász162212434–527–93 

 

 

