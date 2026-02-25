Férfi kézi NB I: elmaradt a meglepetés, legyőzte a Szigetszentmiklóst a Tatabánya

Nem kis meglepetésre a vendég Szigetszentmiklós nyerte 16–13-ra az első félidőt a Mol Tatabánya KC otthonában. A hazai csapat 6–6-nál átvette ugyan a vezetést – 8–6-ra, majd 9–7-re is mentek a „kék tigrisek”, de látogatók a félidő dereka táján 6-0-s sorozatot produkálva visszavették a kontrollt, s négygólos fórjukból a három a szünetre is megmaradt.

Az újrakezdést követően már 18–13 is állt az eredményjelzőn, ám eddig bírták a látogatók: a játékrész második felére apránként utolérték őket a vendéglátók, s 21–21-nél át is vették a vezetést. Innen már nem is engedték ki a kezükből az irányítást, és 29–25-ös győzelmet arattak.

FÉRFI NB I

ALAPSZAKASZ, 16. FORDULÓ

Mol Tatabánya KC–Szigetszentmiklósi KSK 29–25 (13–16)