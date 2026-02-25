Férfi kézi NB I: elmaradt a meglepetés, legyőzte a Szigetszentmiklóst a Tatabánya

Remekelt az első félidőben a szigetszentmiklósi kézilabdacsapat Tatabányán, ám a nagyobb játékerőt képviselő hazaiak a második játékrész közepére utolérték ellenfelüket, és 29–25-re nyertek az NB I 16. fordulójában.
Nem kis meglepetésre a vendég Szigetszentmiklós nyerte 16–13-ra az első félidőt a Mol Tatabánya KC otthonában. A hazai csapat 6–6-nál átvette ugyan a vezetést – 8–6-ra, majd 9–7-re is mentek a „kék tigrisek”, de látogatók a félidő dereka táján 6-0-s sorozatot produkálva visszavették a kontrollt, s négygólos fórjukból a három a szünetre is megmaradt.
Az újrakezdést követően már 18–13 is állt az eredményjelzőn, ám eddig bírták a látogatók: a játékrész második felére apránként utolérték őket a vendéglátók, s 21–21-nél át is vették a vezetést. Innen már nem is engedték ki a kezükből az irányítást, és 29–25-ös győzelmet arattak.
FÉRFI NB I
ALAPSZAKASZ, 16. FORDULÓ
Mol Tatabánya KC–Szigetszentmiklósi KSK 29–25 (13–16)
|AZ ALAPSZAKASZ ÁLLÁSA
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Veszprém
|16
|16
|–
|–
|651–441
|+210
|32
|2. Szeged
|18
|15
|1
|2
|628–491
|+137
|31
|3. Tatabánya
|16
|13
|–
|3
|496–448
|+48
|26
|4. FTC
|16
|9
|1
|6
|526–503
|+23
|19
|5. Győr
|16
|7
|2
|7
|475–477
|–2
|16
|6. Csurgó
|17
|6
|3
|8
|469–475
|–6
|15
|7. Balatonfüred
|16
|7
|1
|8
|424–463
|–39
|15
|8. NEKA
|16
|5
|3
|8
|434–466
|–32
|13
|9. Szigetszentmiklós
|17
|6
|1
|10
|444–492
|–48
|13
|10. Gyöngyös
|16
|6
|–
|10
|428–468
|–40
|12
|11. PLER
|16
|5
|2
|9
|415–470
|–55
|12
|12. Budai Farkasok-Rév
|16
|3
|4
|9
|429–479
|–50
|10
|13. Komló
|16
|3
|2
|11
|426–479
|–53
|8
|14. Budakalász
|16
|2
|2
|12
|434–527
|–93
|6
