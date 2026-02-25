Piros Zsombor negyeddöntős a luganói tenisztornán

Az ATP honlapja szerint a világranglista 180. helyén álló Piros Zsombor hétfőn 7:5, 7:6 (7–5)-re nyert a német Henri Squire (249.) ellen, a szerdai nyolcaddöntőben pedig 7:6 (7–1), 6:3-ra győzte le az orosz Ivan Gahovot (253.). Pirosnak a luganói az első tornája a két és fél héttel ezelőtti Davis-kupa-párharc óta, amelyet a magyarok 4–0-ra elveszítettek az Egyesült Államokkal szemben.

ATP-CHALLENGERTORNA, LUGANO (98 000 euró, kemény)

NYOLCADDÖNTŐ

Piros Zsombor–Ivan Gahov (orosz) 7:6 (7–1), 6:3