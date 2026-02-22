Nemzeti Sportrádió

Serie A: simán legyőzte és megelőzte a Torinót a Genoa

2026.02.22. 14:27
Gólszerzők egymás közt: Caleb Ekuban (háttal), és Brooke Norton Cuffy is betalált az első félidőben (Fotó: Getty Images)
A kiesőzónától távolodni igyekvő csapatok mérkőzésén már az első félidőben kétgólos vezetést szerzett a Torino ellen a végig sokkal elszántabbnak tűnő Genoa, amely végül 3–0-ra nyerte a Serie A 26. fordulójának első vasárnapi mérkőzését.

Brooke Norton-Cuffy révén a 21. percben szerzett vezetést a Genoa a Torino vendéglátójaként, az Arsenalban nevelkedett angol egy kipattanó labdánál helyezkedett szemfülesen, és a kapu közepébe lőtt. A mérkőzésnek a hazaiak három, a piemontiak két nyeretlen meccsel a hátuk mögött futottak neki, s különösen a házigazdáknak volt fontos, hogy minél távolabb kerüljenek a kiesőzónától. 

A genovaiak csipkedték is magukat az első félidőben, összesen kilencszer vették célba Alberto Paleari kapuját, s ebből négyszer el is találták a célt. Nem csoda hát, hogy még a szünet előtt megszerezték a második találatot, a 40. percben Caleb Ekuban volt eredményes. A Torino kínjait tovább növelte, hogy az első játékrész hosszabbításában Emirhan Ilkhant egy csúnya belépőért azonnali piros lappal az öltözőbe küldte a játékvezető – nem sok jóra számíthattak a vendégek a második felvonásban.

A szünet előtt történtek felpaprikázták a torinóiakat, akik szemmel láthatóan nagyobb elánnal vetették magukat a küzdelembe, mint tizenegy emberrel bármikor. Gvidas Gieitis révén szépíthettek is volna, de a litván középpályás szép egyéni megoldás után a jobb kapufa mellé lőtt. Ezt követően a látogatók részéről még Duván Zapata jelentett némi veszélyt, gólt viszont megint a Genoa szerzett: egy védelmi megingást kihasználva Junior Messias száguldott el a balösszekötő helyén, és kegyetlen erővel kilőtte a bal sarkot. A genovaiak 3–0-s sikerükkel nemcsak legyőzték, de meg is előzték a tabellán ellenfelüket.

OLASZ SERIE A
26. FORDULÓ
Genoa–Torino 3–0 (Norton-Cuffy 21., Ekuban 40., Junior Messias 83.)
Kiállítva: Ilkhan (45+2., Torino)
Később
15.00: Atalanta–Napoli
18.00: Milan–Parma (Tv: Match4)
20.45: Roma–Cremonese (Tv: Match4)

Hétfőn játsszák
18.30: Fiorentina–Pisa (Tv: Match4)
20.45: Bologna–Udinese (Tv: Arena4)

Szombaton játszották
Cagliari–Lazio 0–0
Kiállítva: Mina (85., Cagliari)
Juventus–Como 0–2 (Vojvoda 31., Caqueret 61.)
Lecce–Internazionale 0–2 (Mhitarjan 75., Akanji 82.)

Pénteken játszották
Sassuolo–Hellas Verona 3–0 (Pinamonti 40., Berardi 44., 62.)
Kiállítva: Al-Muszrati (85., Hellas Verona)

AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGk 
1. Internazionale26202462–23+39 62 
2. Milan25159141–19+22 54 
3. Napoli25155538–25+13 50 
4. Roma25152831–16+15 47 
5. Juventus26137643–25+18 46 
6. Como26129541–19+22 45 
7. Atalanta25119534–21+13 42 
8. Sassuolo261051132–35–3 35 
9. Lazio26810826–25+1 34 
10. Bologna25961034–32+2 33 
11. Udinese25951128–38–10 32 
12. Cagliari26781128–35–7 29 
13. Parma25781018–31–13 29 
14. Genoa26691132–37–5 27 
15. Torino26761325–47–22 27 
16. Lecce26671319–33–14 25 
17. Cremonese25591121–33–12 24 
18. Fiorentina25491229–39–10 21 
19. Pisa251121220–42–22 15 
20. Verona26291519–46–27 15 

 

