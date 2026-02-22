Serie A: simán legyőzte és megelőzte a Torinót a Genoa

Brooke Norton-Cuffy révén a 21. percben szerzett vezetést a Genoa a Torino vendéglátójaként, az Arsenalban nevelkedett angol egy kipattanó labdánál helyezkedett szemfülesen, és a kapu közepébe lőtt. A mérkőzésnek a hazaiak három, a piemontiak két nyeretlen meccsel a hátuk mögött futottak neki, s különösen a házigazdáknak volt fontos, hogy minél távolabb kerüljenek a kiesőzónától.

A genovaiak csipkedték is magukat az első félidőben, összesen kilencszer vették célba Alberto Paleari kapuját, s ebből négyszer el is találták a célt. Nem csoda hát, hogy még a szünet előtt megszerezték a második találatot, a 40. percben Caleb Ekuban volt eredményes. A Torino kínjait tovább növelte, hogy az első játékrész hosszabbításában Emirhan Ilkhant egy csúnya belépőért azonnali piros lappal az öltözőbe küldte a játékvezető – nem sok jóra számíthattak a vendégek a második felvonásban.

A szünet előtt történtek felpaprikázták a torinóiakat, akik szemmel láthatóan nagyobb elánnal vetették magukat a küzdelembe, mint tizenegy emberrel bármikor. Gvidas Gieitis révén szépíthettek is volna, de a litván középpályás szép egyéni megoldás után a jobb kapufa mellé lőtt. Ezt követően a látogatók részéről még Duván Zapata jelentett némi veszélyt, gólt viszont megint a Genoa szerzett: egy védelmi megingást kihasználva Junior Messias száguldott el a balösszekötő helyén, és kegyetlen erővel kilőtte a bal sarkot. A genovaiak 3–0-s sikerükkel nemcsak legyőzték, de meg is előzték a tabellán ellenfelüket.

OLASZ SERIE A

26. FORDULÓ

Genoa–Torino 3–0 (Norton-Cuffy 21., Ekuban 40., Junior Messias 83.)

Kiállítva: Ilkhan (45+2., Torino)

Később

15.00: Atalanta–Napoli

18.00: Milan–Parma (Tv: Match4)

20.45: Roma–Cremonese (Tv: Match4)

Hétfőn játsszák

18.30: Fiorentina–Pisa (Tv: Match4)

20.45: Bologna–Udinese (Tv: Arena4)

Szombaton játszották

Cagliari–Lazio 0–0

Kiállítva: Mina (85., Cagliari)

Juventus–Como 0–2 (Vojvoda 31., Caqueret 61.)

Lecce–Internazionale 0–2 (Mhitarjan 75., Akanji 82.)

Pénteken játszották

Sassuolo–Hellas Verona 3–0 (Pinamonti 40., Berardi 44., 62.)

Kiállítva: Al-Muszrati (85., Hellas Verona)