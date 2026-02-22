Serie A: simán legyőzte és megelőzte a Torinót a Genoa
Brooke Norton-Cuffy révén a 21. percben szerzett vezetést a Genoa a Torino vendéglátójaként, az Arsenalban nevelkedett angol egy kipattanó labdánál helyezkedett szemfülesen, és a kapu közepébe lőtt. A mérkőzésnek a hazaiak három, a piemontiak két nyeretlen meccsel a hátuk mögött futottak neki, s különösen a házigazdáknak volt fontos, hogy minél távolabb kerüljenek a kiesőzónától.
A genovaiak csipkedték is magukat az első félidőben, összesen kilencszer vették célba Alberto Paleari kapuját, s ebből négyszer el is találták a célt. Nem csoda hát, hogy még a szünet előtt megszerezték a második találatot, a 40. percben Caleb Ekuban volt eredményes. A Torino kínjait tovább növelte, hogy az első játékrész hosszabbításában Emirhan Ilkhant egy csúnya belépőért azonnali piros lappal az öltözőbe küldte a játékvezető – nem sok jóra számíthattak a vendégek a második felvonásban.
A szünet előtt történtek felpaprikázták a torinóiakat, akik szemmel láthatóan nagyobb elánnal vetették magukat a küzdelembe, mint tizenegy emberrel bármikor. Gvidas Gieitis révén szépíthettek is volna, de a litván középpályás szép egyéni megoldás után a jobb kapufa mellé lőtt. Ezt követően a látogatók részéről még Duván Zapata jelentett némi veszélyt, gólt viszont megint a Genoa szerzett: egy védelmi megingást kihasználva Junior Messias száguldott el a balösszekötő helyén, és kegyetlen erővel kilőtte a bal sarkot. A genovaiak 3–0-s sikerükkel nemcsak legyőzték, de meg is előzték a tabellán ellenfelüket.
OLASZ SERIE A
26. FORDULÓ
Genoa–Torino 3–0 (Norton-Cuffy 21., Ekuban 40., Junior Messias 83.)
Kiállítva: Ilkhan (45+2., Torino)
Később
15.00: Atalanta–Napoli
18.00: Milan–Parma (Tv: Match4)
20.45: Roma–Cremonese (Tv: Match4)
Hétfőn játsszák
18.30: Fiorentina–Pisa (Tv: Match4)
20.45: Bologna–Udinese (Tv: Arena4)
Szombaton játszották
Cagliari–Lazio 0–0
Kiállítva: Mina (85., Cagliari)
Juventus–Como 0–2 (Vojvoda 31., Caqueret 61.)
Lecce–Internazionale 0–2 (Mhitarjan 75., Akanji 82.)
Pénteken játszották
Sassuolo–Hellas Verona 3–0 (Pinamonti 40., Berardi 44., 62.)
Kiállítva: Al-Muszrati (85., Hellas Verona)
|AZ ÁLLÁS
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Internazionale
|26
|20
|2
|4
|62–23
|+39
|62
|2. Milan
|25
|15
|9
|1
|41–19
|+22
|54
|3. Napoli
|25
|15
|5
|5
|38–25
|+13
|50
|4. Roma
|25
|15
|2
|8
|31–16
|+15
|47
|5. Juventus
|26
|13
|7
|6
|43–25
|+18
|46
|6. Como
|26
|12
|9
|5
|41–19
|+22
|45
|7. Atalanta
|25
|11
|9
|5
|34–21
|+13
|42
|8. Sassuolo
|26
|10
|5
|11
|32–35
|–3
|35
|9. Lazio
|26
|8
|10
|8
|26–25
|+1
|34
|10. Bologna
|25
|9
|6
|10
|34–32
|+2
|33
|11. Udinese
|25
|9
|5
|11
|28–38
|–10
|32
|12. Cagliari
|26
|7
|8
|11
|28–35
|–7
|29
|13. Parma
|25
|7
|8
|10
|18–31
|–13
|29
|14. Genoa
|26
|6
|9
|11
|32–37
|–5
|27
|15. Torino
|26
|7
|6
|13
|25–47
|–22
|27
|16. Lecce
|26
|6
|7
|13
|19–33
|–14
|25
|17. Cremonese
|25
|5
|9
|11
|21–33
|–12
|24
|18. Fiorentina
|25
|4
|9
|12
|29–39
|–10
|21
|19. Pisa
|25
|1
|12
|12
|20–42
|–22
|15
|20. Verona
|26
|2
|9
|15
|19–46
|–27
|15