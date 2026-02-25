Nemzeti Sportrádió

A DVTK nagy hajrával győzött Sopronban a női kosár NB I alapszakaszának utolsó napján

K. Zs.K. Zs.
2026.02.25. 20:03
null
Miklós Melinda 14 ponttal volt a DVTK legjobb dobója a Sopron ellen (Fotó: Kovács Péter)
DVTK HUNTHERM NKA Universitas Pécs női kosárlabda NB I
A Pécs 104–58-ra győzött a Győr ellen a női kosárlabda NB I szerdai játéknapján, így a forduló előtti papírformának megfelelően megnyerte az alapszakaszt. A 22. forduló Sopron–DVTK presztízscsatáját a nagyot hajrázó vendégek nyerték meg 76–68-ra, és győzelemmel zárta az alapszakaszt a TFSE, az ELTE BEAC, a Csata, valamint a Cegléd is.

A pécsiek minden játékosa szerzett pontot, sőt hatan legalább 12-ig jutottak. Ellenfelük az ELTE BEAC Újbuda lesz a negyeddöntőben.

Sopronban három negyed után a házigazdák még kilenc ponttal vezettek, ám az utolsó játékrészt 27–10-re elveszítették. A miskolciak a Vasas Akadémiával, a soproniak a Csatával játszanak a legjobb nyolc között.

A játéknap legeredményesebb játékosa a Dávid Kornél KA amerikai légiósa, Kirsten Deans volt, aki harminc pontot dobott hazai pályán az ELTE BEAC Újbudának, de a mérkőzést a fővárosiak nyerték meg 96–78-ra.

Az első nyolc helyezett a bajnoki címért folytatja március végén – a rájátszás az isztambuli világbajnoki selejtező után kezdődik –, az utolsó négy a bennmaradásért játszik.

(MTI)

NŐI KOSÁRLABDA NB I, ALAPSZAKASZ
22. (UTOLSÓ) FORDULÓ
NKA UNIVERSITAS PÉCS–UNI GYŐR 104–58 (28–14, 22–17, 22–14, 32–13)
Pécs, 600 néző. V: Frányó, Minár, Kovács N.
PÉCS: Studer 2, HELD 12/6, TÖRÖK 12, VARGA A. 12/6, Josepovits 8. Csere: OLAWUYI 15, TÓTH O. 14/3, Rátkai 7, Halmágyi Kata 4, SZMAILBEGOVICS 13/9, Halmágyi Kitti 5/3. Edző: Djokics Zseljko
GYŐR: Rozmán, ZSEBE-WENINGER 14/6, DUBEI 15/9, Ács 7/3, JELENC 10/3. Csere: Lép 2, Baffy 2, Selcova 6, Katona 2, Bánszegi. Edző: Gálos László
Az eredmény alakulása. 4. perc: 15–7. 7. p.: 21–7. 13. p.: 30–16. 18. p.: 46–24. 22. p.: 54–32. 38. p.: 65–43. 34. p.: 82–50. 39. p.: 98–56
MESTERMÉRLEG
Djokics Zseljko: – Bár sérülések és betegségek miatt akadtak hiányzóink, akik pályára léptek, mind kitettek magukért. Alaposan megdolgoztunk az alapszakasz-győzelemért, ezért most jár mindenkinek az ünneplés.
Gálos László: – Nagy élmény volt itt játszani, mert a pécsiek végig nagyon komolyan vették a találkozót. Mi sajnos a 34. perc után erőben szinte teljesen elfogytunk.
Tudósított: PUCZ PÉTER

DÁVID KORNÉL KA–ELTE-BEAC ÚJBUDA 78–96 (19–24, 24–23, 13–29, 22–20)
Székesfehérvár, 100 néző. V: Goda, Major, Szőts.
DKKA: DEANS 30/6, Simmons 9/3, Madár K., RAFFAY 11/9, Salamon 8. Csere: Dávid M. 5/3, Küllős 2, Ehmann 3, Szűcs L. 8/6, Papp L. 2. Edző: Gáll Tamás
BEAC: Drahos 4/3, OZOLA 17/3, MOORE 17/3, Dalce 11, VARGA S. 18/9. Csere: Dobó 2, FÁRBÁS 25/9, Koch, Tatai, Szauter, Vég-Dudás 2. Edző: Mészárosné Kovács Andrea
Az eredmény alakulása. 3. perc: 5–6. 5. p.: 5–9. 8. p: 14–14. 12. p: 23–28. 15. p.: 27–33. 18. p.: 36–41. 22. p.: 43–49. 25. p.: 50–55. 28. p.: 52–64. 32. p: 61–76. 35. p.: 63–86. 38. p.: 72–88
MESTERMÉRLEG
Gáll Tamás: – Valljuk meg őszintén, asszisztáltunk ehhez a mérkőzéshez, hazai pályán kaptunk kilencvenhat pontot, leindításból pedig huszonhat pontot ért el ellenfelünk, ez serdülő szint. Teljesen megérdemelten nyert a BEAC, csapatszinten kiválóan játszott, röviden értékelve a saját csapatomat azt kell mondanom, hogy egy fecske nem csinál nyarat. Egy extra teljesítményhez kellene más is, ugyanis a kosárlabdát nem egy ember játssza, még akkor is, ha domináns az az egy.
Mészárosné Kovács Andrea: – Nagyon jó mérkőzést játszottunk, Kirsten Deans kiemelkedően játszott. Az én csapatom megmutatta, hogy az alapszakasz végére mind csapatként, mind egyénileg a játékosaink mennyit léptek előre. Bár az első félidőben ez nem annyira érvényesült, mint a nagyszünet után. Összességében irányítottuk a mérkőzést, öt emberünk is tíz pont fölé jutott.
Tudósított: KÁLDOR ANDRÁS

Sopron Basket–DVTK Hun-Therm 68–76
TFSE–Tarr KSC Szekszárd 82–64
Vasas Akadémia–VBW CEKK Cegléd 65–67
BKG-Prima Szigetszentmiklós–Csata TKK 75–104
Jegyzőkönyvek később…

AZ ALAPSZAKASZ VÉGEREDMÉNYE      
  1. Pécs

22

21

1

1903–1328

0.977 

43 

  2. DVTK

22

21

1

1901–1281

0.977 

43 

  3. Sopron

22

17

5

1872–1392

0.886 

39 

  4. Szekszárd

22

15

7

1815–1556

0.841 

37 

  5. TFSE

22

14

8

1618–1536

0.818 

36 

  6. Csata

22

11

11

1610–1543

0.750 

33 

  7. Vasas

22

9

13

1447–1589

0.705 

31 

  8. BEAC

22

9

13

1495–1660

0.705 

31 

  9. Cegléd

22

6

16

1384–1701

0.636 

28 

10. Dávid Kornél KA

22

4

18

1598–2003

0.591 

26 

11. Győr

22

3

19

1491–1926

0.568 

25 

12. Szigetszentmiklós

22

2

20

1363–1982

0.545 

24 

 

 

DVTK HUNTHERM NKA Universitas Pécs női kosárlabda NB I
