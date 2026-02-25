Nemzeti Sportrádió

Kuramagomedov és Halidov is kiesett a tiranai birkózóversenyen

2026.02.25. 18:36
Kuramagomedov Murad (Fotó: Dömötör Csaba)
Halidov Gamzatgadzsi Kuramagomedov Murad birkózás
Mindkét magyar színeket képviselő birkózó egy-egy vereséget követően kiesett a tiranai UWW-rangsorverseny szerdai nyitó napján.

A mi szempontunkból nem indult jól a tiranai Feti Borova csarnokban az év második UWW-nemzetközi versenye. A szerdai nyitó napon az egyik legkiélezettebb súlycsoportban, a szabadfogású 74 kilogrammosok között háromszoros Európa-bajnoki ötödik helyezettünkért, Kuramagomedov Muradért szoríthattunk.

A Tatabánya kiválósága az első körben az U20-as Ázsia-bajnoki bronzérmes kazah Jegor Ancsuginnal mérte össze a tudását, és kiélezett mérkőzésen 2:1-es vereséget szenvedett. Ancsugin a következő fordulóban honfitársával, Jernur Nurgazival találkozott, a rendkívül izgalmas mérkőzésen az 5:5-ös végeredmény nem neki kedvezett, kikapott, ezzel Kuramagomedov kiesett.

U23-as vb-ötödik, Eb-ötödik helyezettünk, Halidov Gamzatgadzsi új súlycsoportjában, 65 kilogrammban próbált szerencsét, a kétszeres Pánamerika-bajnok amerikai Joseph Christopher McKennával került szembe, tisztesen helyt állt, ám 7:2-es vereséget szenvedett. McKenna a következő körben győzött, ám az elődöntőben kikapott az indiai Sujeettől, ezzel Halidov versenye is véget ért.

Csütörtökön egy honfitársunk, az Európa-bajnoki bronzérmes Végh Richárd (97 kg) lép szőnyegre az albán fővárosban, a selejtezőben az U20-as Ázsia-bajnoki bronzérmes indiai Akash lesz az ellenfele. Sikere esetén az U23-as Európa-bajnok és U23-as vb-bronzérmes orosz Muhamed Hanijevvel találkozna, majd a negyeddöntőben az olimpiai, négyszeres világ- és hétszeres Pánamerika-bajnok Kyle Snyder következhetne, akivel nem mellesleg a tavalyi, tiranai megméretésen is összekerült. Végh Richárdnak nem lesz tehát egyszerű a dolga!

 

