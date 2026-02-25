Nemzeti Sportrádió

BL

Real Madrid–Benfica

Vívás: Vajda Oszkár bronzérmes a junior Európa-bajnokságon

UP-info utanpotlassport.huUP-info utanpotlassport.hu
2026.02.25. 18:51
null
Címkék
vívás Vajda Oszkár utánpótlás utánpótlássport
A kardozó Vajda Oszkár nyerte a magyar válogatott ötödik érmét a Tbilisziben zajló kadét és junior Európa-bajnokságon.

Újabb éremmel gazdagodott a magyar küldöttség a Tbilisziben zajló kadét és junior vívó Európa-bajnokságon. A juniorkorú  kardozó Vajda Oszkár a nyolcaddöntőben és a negyeddöntőben is hátrányból nyert, a döntőbe jutásért viszont alulmaradt orosz riválisával szemben, így bronzérmet szerzett, ami a válogatott ötödik dobogós helyezése az Eb-n.

Valahogy egész nap úgy éreztem, hogy nyolcvan-kilencven százalékon vívok, holott természetesen a százra törekedtem. Ha ebből a szempontból nézem, akkor jó eredmény ez, pláne úgy, hogy nem is egyszer hátrányból fordítottam" – mondta Vajda a hunfencing.hu-nak

A junior leány párbajtőrözők között Nagy Blanka és Gachályi Gréta a legjobb 16 közé jutott, akárcsak a fiú tőrözők mezőnyében Grósz Roland és Bodor Áron

Eredmények. Kadét és junior Európa-bajnokság, Tbiliszi (Georgia)

Juniorok. Női párbajtőr egyéni, 104 induló. A csoportmérkőzéseken: Nagy Blanka 6 győzelem/0 vereség, Gachályi Gréta 5/1, Horváth Lotti 4/1, Kozma Laura 4/2 (valamennyien továbbjutottak).
A legjobb 32 közé jutásért: Gachályi-Nikolajeva (észt) 15:11, Nagy-Szucskova (bolgár) 15:8, Kozma-Aytekin (német) 13:15, Horváth-Constantini (olasz) 10:15.
A legjobb 16 közé jutásért: Gachályi-Aytekin (német) 15:11, Nagy-Armaganova (orosz) 15:4.
Nyolcaddöntő: Gachályi-Makszimenko (ukrán) 14:15, Nagy-Eriksson (svéd) 14:15.
Végeredmény: 1. Sofija Prosina (lett), 2. Anna Makszimenko (ukrán), 3. Oliwia Janeczek (lengyel) és Julia Trynova (észt), …9. Nagy Blanka, …14. Gachályi Gréta, …35. Horváth Lotti, …38. Kozma Laura.

Férfi tőr egyéni, 96 induló. A csoportmérkőzéseken: Bodor Áron 6 győzelem/0 vereség, Gergely Zoltán 6/0, Zsögön Andor 5/1, Grósz Roland 5/1 (valamennyien továbbjutottak).
A legjobb 32 közé jutásért: Gergely-Juravle (román) 15:6, Bodor-Duraj (lengyel) 15:9, Grósz-Koren (izraeli) 15:9, Zsögön-Lemberger (izraeli) 15:13.
A legjobb 16 közé jutásért: Bodor-Golovacsev (orosz) 15:11, Grósz-Polotzek (német) 15:14, Zsögön-Berger (német) 14:15, Gergely-Watson (francia) 7:15.
Nyolcaddöntő: Grósz-Sosnov (brit) 9:15, Bodor-Barby (német) 11:15.
Végeredmény: 1. David Sosnov (brit), 2. Mohammed Belbouab (brit), 3. Henrik Barby (német) és Dmitrij Csascsin (orosz), …11. Bodor Áron, …13. Grósz Roland, …17. Gergely Zoltán, 18. Zsögön Andor. 

Férfi kard egyéni, 83 induló. A csoportmérkőzéseken: Papp Zsadány 6 győzelem/0 vereség, Berkeszi Dániel 5/1, Vajda Oszkár 4/2, Szalai Zalán 2/3 (valamennyien továbbjutottak).
A legjobb 32 közé jutásért: Vajda-Atajan (ukrán) 15:7, Szalai-Bera (lengyel) 15:7, Berkeszi-Kumuk (török) 15:13.
A legjobb 16 közé jutásért: Vajda-Papp 15:12, Szalai-B. Denkiewicz (lengyel) 12:15, Berkeszi-Aruta (olasz) 7:15.
Nyolcaddöntő: Vajda-B. Denkiewicz (lengyel) 15:14.
Negyeddöntő: Vajda-E. Reale (olasz) 15:13.
Elődöntő: Vajda-Boriszov (orosz) 11:15.
Végeredmény: 1. Furkan Yaman (török), 2. Jaroszlav Boriszov (orosz), 3. Vajda Oszkár (edző: Patócs Ákos, válogatott edző: Neuhold Sándor) és Paul Rouviere (francia), …17. Papp Zsadány, …20. Berkeszi Dániel, …32. Szalai Zalán.

(Kiemelt képünk forrása: Bizzi Team)

vívás Vajda Oszkár utánpótlás utánpótlássport
TOVÁBBI KOROSZTÁLYOS HÍREK
Legfrissebb hírek

A hónap utánpótlásedzője: Kőnig Gábor röplabdatréneré a januári díj

Utánpótlássport
4 órája

Birkózás: Zsitovoz ott folytatja remeklését, ahol tavaly abbahagyta

Utánpótlássport
6 órája

Vívás: Domonkos Emese bronzérmes a kardozóknál a tbiliszi junior Eb-n

Utánpótlássport
Tegnap, 18:12

Kézilabda: kapusok a számok bűvöletében

Utánpótlássport
Tegnap, 17:06

Kézilabda: ellenfeleket kaptak a magyar csapatok az ifjúsági BL-ben

Utánpótlássport
Tegnap, 14:23

Labdarúgás: csaknem 1400 fiatalperc az NB I 23. fordulójában

Utánpótlássport
Tegnap, 9:00

Tenisz: az U16-os fiúk megmutatták, hogy valóban az elitben a helyük

Utánpótlássport
2026.02.23. 19:16

Vívás: ötödik a kadét fiú tőrcsapat az Eb-n

Utánpótlássport
2026.02.23. 16:43
Ezek is érdekelhetik