Vívás: Vajda Oszkár bronzérmes a junior Európa-bajnokságon

Újabb éremmel gazdagodott a magyar küldöttség a Tbilisziben zajló kadét és junior vívó Európa-bajnokságon. A juniorkorú kardozó Vajda Oszkár a nyolcaddöntőben és a negyeddöntőben is hátrányból nyert, a döntőbe jutásért viszont alulmaradt orosz riválisával szemben, így bronzérmet szerzett, ami a válogatott ötödik dobogós helyezése az Eb-n.

Nagyon örülök a bronzéremnek, de akad bennem hiányérzet.

Valahogy egész nap úgy éreztem, hogy nyolcvan-kilencven százalékon vívok, holott természetesen a százra törekedtem. Ha ebből a szempontból nézem, akkor jó eredmény ez, pláne úgy, hogy nem is egyszer hátrányból fordítottam" – mondta Vajda a hunfencing.hu-nak

A junior leány párbajtőrözők között Nagy Blanka és Gachályi Gréta a legjobb 16 közé jutott, akárcsak a fiú tőrözők mezőnyében Grósz Roland és Bodor Áron.

Eredmények. Kadét és junior Európa-bajnokság, Tbiliszi (Georgia)



Juniorok. Női párbajtőr egyéni, 104 induló. A csoportmérkőzéseken: Nagy Blanka 6 győzelem/0 vereség, Gachályi Gréta 5/1, Horváth Lotti 4/1, Kozma Laura 4/2 (valamennyien továbbjutottak).

A legjobb 32 közé jutásért: Gachályi-Nikolajeva (észt) 15:11, Nagy-Szucskova (bolgár) 15:8, Kozma-Aytekin (német) 13:15, Horváth-Constantini (olasz) 10:15.

A legjobb 16 közé jutásért: Gachályi-Aytekin (német) 15:11, Nagy-Armaganova (orosz) 15:4.

Nyolcaddöntő: Gachályi-Makszimenko (ukrán) 14:15, Nagy-Eriksson (svéd) 14:15.

Végeredmény: 1. Sofija Prosina (lett), 2. Anna Makszimenko (ukrán), 3. Oliwia Janeczek (lengyel) és Julia Trynova (észt), …9. Nagy Blanka, …14. Gachályi Gréta, …35. Horváth Lotti, …38. Kozma Laura.



Férfi tőr egyéni, 96 induló. A csoportmérkőzéseken: Bodor Áron 6 győzelem/0 vereség, Gergely Zoltán 6/0, Zsögön Andor 5/1, Grósz Roland 5/1 (valamennyien továbbjutottak).

A legjobb 32 közé jutásért: Gergely-Juravle (román) 15:6, Bodor-Duraj (lengyel) 15:9, Grósz-Koren (izraeli) 15:9, Zsögön-Lemberger (izraeli) 15:13.

A legjobb 16 közé jutásért: Bodor-Golovacsev (orosz) 15:11, Grósz-Polotzek (német) 15:14, Zsögön-Berger (német) 14:15, Gergely-Watson (francia) 7:15.

Nyolcaddöntő: Grósz-Sosnov (brit) 9:15, Bodor-Barby (német) 11:15.

Végeredmény: 1. David Sosnov (brit), 2. Mohammed Belbouab (brit), 3. Henrik Barby (német) és Dmitrij Csascsin (orosz), …11. Bodor Áron, …13. Grósz Roland, …17. Gergely Zoltán, 18. Zsögön Andor.



Férfi kard egyéni, 83 induló. A csoportmérkőzéseken: Papp Zsadány 6 győzelem/0 vereség, Berkeszi Dániel 5/1, Vajda Oszkár 4/2, Szalai Zalán 2/3 (valamennyien továbbjutottak).

A legjobb 32 közé jutásért: Vajda-Atajan (ukrán) 15:7, Szalai-Bera (lengyel) 15:7, Berkeszi-Kumuk (török) 15:13.

A legjobb 16 közé jutásért: Vajda-Papp 15:12, Szalai-B. Denkiewicz (lengyel) 12:15, Berkeszi-Aruta (olasz) 7:15.

Nyolcaddöntő: Vajda-B. Denkiewicz (lengyel) 15:14.

Negyeddöntő: Vajda-E. Reale (olasz) 15:13.

Elődöntő: Vajda-Boriszov (orosz) 11:15.

Végeredmény: 1. Furkan Yaman (török), 2. Jaroszlav Boriszov (orosz), 3. Vajda Oszkár (edző: Patócs Ákos, válogatott edző: Neuhold Sándor) és Paul Rouviere (francia), …17. Papp Zsadány, …20. Berkeszi Dániel, …32. Szalai Zalán.

