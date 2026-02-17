Az első félidő elején és végén is betalált a Dortmund, kétgólos előnyt szerzett a visszavágóra

A Dortmund csapatbusza lassabban ért a stadionhoz a vártnál, ezért a mérkőzés negyedórás csúszással kezdődött. Niko Kovacot ennél jobban aggaszthatta az, hogy a védői közül Emre Can, Filippo Mané, Nico Schlotterbeck és Niklas Süle is sérülés miatt hiányzott. Emiatt a 18 éves Luca Reggiani lett a jobb oldali belső védő, és a kispadon mindössze két hátvéd ült – egy 18 és egy 19 esztendős. A támadósorral nem volt gond, és ez hamar meg is mutatkozott, mivel a BVB már a 3. perc elején előnybe került, Julian Ryerson ívelt középre jobbról, Serhou Guirassy pedig a bal alsóba fejelt.

Még jó 10 percig meg volt zavarodva az Atalanta, aztán magához tért, de inkább csak mezőnyben lett egyenrangú ellenfél, a kapu elé kevés alkalommal került oda. A Borussia kisebb lehetőségeket hagyott kihasználatlanul, majd a szünet előtt megduplázta előnyét, Guirassy centerezését követően Maximilian Beier két méterről lőtt az üres kapuba.

Egy kis stat: az előző BL-idény kezdete óta, tehát az elmúlt 23 Bajnokok Ligája-összecsapásán Guirassy 24 gólból (17 találat, 7 gólpassz) vette ki a részét.

Raffaele Palladino kettőt cserélt a szünetben, de ez sem hozta meg az áttörést a bergamóiak számára, semmivel sem tudtak több zavart okozni a hazaiaknak hátul, mint az első félidőben. Sőt, a németek szerezhettek volna újabb gólt, a játékrész közepén Julian Brandt lőtt a léc fölé hét méterről. A folytatásban is jól menedzselte a mérkőzést a Dortmund, a védelme a hiányzói ellenére is remekül állt a lábán. A támadásokat már nem annyira erőltette a vendéglátó, megelégedett a kétgólos előnnyel a jövő szerdai visszavágóra. 2–0

BAJNOKOK LIGÁJA

A NYOLCADDÖNTŐBE JUTÁSÉRT, ELSŐ MÉRKŐZÉS

Borussia Dortmund (német)–Atalanta (olasz) 2–0 (Guirassy 3., Beier 42.)

A visszavágót jövő szerdán 18.45-től rendezik meg.

TOVÁBBI KEDDI EREDMÉNYEK

Monaco (francia)–Paris Saint-Germain (francia) 2–3 (Balogun 1., 18., ill. D. Doué 29., 67., Hakimi 41.)

Kiállítva: Golovin (48., Monaco)

Benfica (portugál)–Real Madrid (spanyol) 0–1 (Vinícius Júnior 50.)

Galatasaray (török)–Juventus (olasz) 5–2 (Gabriel Sara 15., N. Lang 49., 75., D. Sánchez 60., Boey 86., ill. T. Koopmeiners 16., 32.)

Kiállítva: Cabal (67., Juventus)

SZERDÁN JÁTSSZÁK

18.45: Qarabag (azeri)–Newcastle United (angol) (Tv: Sport2)

21.00: Olympiakosz (görög)–Bayer Leverkusen (német) (Tv: Sport1)

21.00: Bodö/Glimt (norvég)–Internazionale (olasz)

21.00: FC Bruges (belga)–Atlético Madrid (spanyol) (Tv: Sport2)