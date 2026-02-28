A BL-blama után a bajnokságban vigasztalódott az Internazionale
A Bodö/Glimt elleni Bajnokok Ligája-blama után (idegenben 3–1-es, hazai pályán 2–1-es vereség) az Internazionale játékosai rendkívüli motiváltan léptek pályára a bajnokságban. A meccs elejétől kezdve nagy nyomás helyeződött a Genoa védelmére, de sokáig kimaradtak a hazai helyzetek, Henrih Mhitarjan távolról a lécre bombázott, Marcus Thuram fejesét pedig bravúrral védte Justin Bijlow. A 31. percben viszont már megszületett a milánóiak vezető gólja, Mhitarjan emelte be a védelem mögé a labdát, Federico Dimarco pedig nyolc méterről, éles szögből, parádés mozdulattal lőtte ki a bal alsót.
A folytatásban is nagy volt az Inter fölénye, de valahogy a nagy helyzetek nem jöttek, így aztán a mérkőzést sem sikerült jó darabig lezárni. A megnyugtató második gól aztán tizenegyesből érkezett meg. Luis Henrique megpattanó lövésénél Bijlow a labdát bravúrral a bal kapufára tolta, de utána a brazil középpályás beadásánál Alex Amorim kezezett a büntetőterületen belül. A labda mögé Hakan Calhanoglu állt oda, és a bal alsóba lőtt, miközben a kapus a másik irányba indult el – a török középpályás az idényben ötödször talált be büntetőből, miközben csak egyet hagyott ki.
Még a vendégek szépíthettek volna az utolsó 20 percben, ám újabb gól nem született. A Genoa idegenben immár hat meccse nyeretlen, míg az Internazionale sorozatban nyolcadik győzelmét aratta a bajnokságban, és minimum vasárnapig 13 pontos az előnye a városi rivális Milan előtt. 2–0
OLASZ SERIE A
27. FORDULÓ – szombati mérkőzések
Internazionale–Genoa 2–0 (Dimarco 31., Calhanoglu 70. – 11-esből)
Como–Lecce 3–1 (Duvikasz 18., Jesús Rodríguez 35., Kempf 44., ill. L. Coulibaly 13.)
Hellas Verona–Napoli 1–2 (Akpa Akpro 65., ill. R. Höjlund 2., R. Lukaku 90+6.)
Vasárnap játsszák
12.30: Cremonese–Milan
15.00: Sassuolo–Atalanta
18.00: Torino–Lazio (Tv: Match4)
20.45: Roma–Juventus (Tv: Match4)
Hétfőn játsszák
18.30: Pisa–Bologna
20.45: Udinese–Fiorentina (Tv: Arena4)
Pénteken játszották
Parma–Cagliari 1–1 (Oristanio 83., ill. Folorunsho 63.)
|AZ ÁLLÁS
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Internazionale
|27
|22
|1
|4
|64–21
|+43
|67
|2. Milan
|26
|15
|9
|2
|41–20
|+21
|54
|3. Napoli
|27
|16
|5
|6
|41–28
|+13
|53
|4. Roma
|26
|16
|2
|8
|34–16
|+18
|50
|5. Como
|27
|13
|9
|5
|44–20
|+24
|48
|6. Juventus
|26
|13
|7
|6
|43–25
|+18
|46
|7. Atalanta
|26
|12
|9
|5
|36–22
|+14
|45
|8. Bologna
|26
|10
|6
|10
|35–32
|+3
|36
|9. Sassuolo
|26
|10
|5
|11
|32–35
|–3
|35
|10. Lazio
|26
|8
|10
|8
|26–25
|+1
|34
|11. Parma
|27
|8
|9
|10
|20–32
|–12
|33
|12. Udinese
|26
|9
|5
|12
|28–39
|–11
|32
|13. Cagliari
|27
|7
|9
|11
|29–36
|–7
|30
|14. Genoa
|27
|6
|9
|12
|32–39
|–7
|27
|15. Torino
|26
|7
|6
|13
|25–47
|–22
|27
|16. Fiorentina
|26
|5
|9
|12
|30–39
|–9
|24
|17. Cremonese
|26
|5
|9
|12
|21–36
|–15
|24
|18. Lecce
|27
|6
|6
|15
|18–36
|–18
|24
|19. Pisa
|26
|1
|12
|13
|20–43
|–23
|15
|20. Verona
|27
|2
|9
|16
|20–48
|–28
|15