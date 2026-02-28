Nemzeti Sportrádió

A BL-blama után a bajnokságban vigasztalódott az Internazionale

2026.02.28. 22:40
Federico Dimarco (középen) gyönyörű gólt lőtt (Fotó: Getty Images)
Az éllovas Internazionale hazai pályán 2–0-ra legyőzte a Genoát az olasz élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Serie A) 27. fordulójának szombati játéknapján.

A Bodö/Glimt elleni Bajnokok Ligája-blama után (idegenben 3–1-es, hazai pályán 2–1-es vereség) az Internazionale játékosai rendkívüli motiváltan léptek pályára a bajnokságban. A meccs elejétől kezdve nagy nyomás helyeződött a Genoa védelmére, de sokáig kimaradtak a hazai helyzetek, Henrih Mhitarjan távolról a lécre bombázott, Marcus Thuram fejesét pedig bravúrral védte Justin Bijlow. A 31. percben viszont már megszületett a milánóiak vezető gólja, Mhitarjan emelte be a védelem mögé a labdát, Federico Dimarco pedig nyolc méterről, éles szögből, parádés mozdulattal lőtte ki a bal alsót.

A folytatásban is nagy volt az Inter fölénye, de valahogy a nagy helyzetek nem jöttek, így aztán a mérkőzést sem sikerült jó darabig lezárni. A megnyugtató második gól aztán tizenegyesből érkezett meg. Luis Henrique megpattanó lövésénél Bijlow a labdát bravúrral a bal kapufára tolta, de utána a brazil középpályás beadásánál Alex Amorim kezezett a büntetőterületen belül. A labda mögé Hakan Calhanoglu állt oda, és a bal alsóba lőtt, miközben a kapus a másik irányba indult el – a török középpályás az idényben ötödször talált be büntetőből, miközben csak egyet hagyott ki.

Még a vendégek szépíthettek volna az utolsó 20 percben, ám újabb gól nem született. A Genoa idegenben immár hat meccse nyeretlen, míg az Internazionale sorozatban nyolcadik győzelmét aratta a bajnokságban, és minimum vasárnapig 13 pontos az előnye a városi rivális Milan előtt. 2–0

OLASZ SERIE A
27. FORDULÓ – szombati mérkőzések
Internazionale–Genoa 2–0 (Dimarco 31., Calhanoglu 70. – 11-esből)
Como–Lecce 3–1 (Duvikasz 18., Jesús Rodríguez 35., Kempf 44., ill. L. Coulibaly 13.)
Hellas Verona–Napoli 1–2 (Akpa Akpro 65., ill. R. Höjlund 2., R. Lukaku 90+6.)

Vasárnap játsszák
12.30: Cremonese–Milan
15.00: Sassuolo–Atalanta
18.00: Torino–Lazio (Tv: Match4)
20.45: Roma–Juventus (Tv: Match4)
Hétfőn játsszák
18.30: Pisa–Bologna
20.45: Udinese–Fiorentina (Tv: Arena4)
Pénteken játszották
Parma–Cagliari 1–1 (Oristanio 83., ill. Folorunsho 63.)

   
AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGkP
  1. Internazionale27221464–21+4367
  2. Milan26159241–20+2154
  3. Napoli27165641–28+1353
  4. Roma26162834–16+1850
  5. Como27139544–20+2448
  6. Juventus26137643–25+1846
  7. Atalanta26129536–22+1445
  8. Bologna261061035–32+336
  9. Sassuolo261051132–35–335
10. Lazio26810826–25+134
11. Parma27891020–32–1233
12. Udinese26951228–39–1132
13. Cagliari27791129–36–730
14. Genoa27691232–39–727
15. Torino26761325–47–2227
16. Fiorentina26591230–39–924
17. Cremonese26591221–36–1524
18. Lecce27661518–36–1824
19. Pisa261121320–43–2315
20. Verona27291620–48–2815

 

