A BL-blama után a bajnokságban vigasztalódott az Internazionale

A Bodö/Glimt elleni Bajnokok Ligája-blama után (idegenben 3–1-es, hazai pályán 2–1-es vereség) az Internazionale játékosai rendkívüli motiváltan léptek pályára a bajnokságban. A meccs elejétől kezdve nagy nyomás helyeződött a Genoa védelmére, de sokáig kimaradtak a hazai helyzetek, Henrih Mhitarjan távolról a lécre bombázott, Marcus Thuram fejesét pedig bravúrral védte Justin Bijlow. A 31. percben viszont már megszületett a milánóiak vezető gólja, Mhitarjan emelte be a védelem mögé a labdát, Federico Dimarco pedig nyolc méterről, éles szögből, parádés mozdulattal lőtte ki a bal alsót.

A folytatásban is nagy volt az Inter fölénye, de valahogy a nagy helyzetek nem jöttek, így aztán a mérkőzést sem sikerült jó darabig lezárni. A megnyugtató második gól aztán tizenegyesből érkezett meg. Luis Henrique megpattanó lövésénél Bijlow a labdát bravúrral a bal kapufára tolta, de utána a brazil középpályás beadásánál Alex Amorim kezezett a büntetőterületen belül. A labda mögé Hakan Calhanoglu állt oda, és a bal alsóba lőtt, miközben a kapus a másik irányba indult el – a török középpályás az idényben ötödször talált be büntetőből, miközben csak egyet hagyott ki.

Még a vendégek szépíthettek volna az utolsó 20 percben, ám újabb gól nem született. A Genoa idegenben immár hat meccse nyeretlen, míg az Internazionale sorozatban nyolcadik győzelmét aratta a bajnokságban, és minimum vasárnapig 13 pontos az előnye a városi rivális Milan előtt. 2–0

OLASZ SERIE A

27. FORDULÓ – szombati mérkőzések

Internazionale–Genoa 2–0 (Dimarco 31., Calhanoglu 70. – 11-esből)

Como–Lecce 3–1 (Duvikasz 18., Jesús Rodríguez 35., Kempf 44., ill. L. Coulibaly 13.)

Hellas Verona–Napoli 1–2 (Akpa Akpro 65., ill. R. Höjlund 2., R. Lukaku 90+6.)

Vasárnap játsszák

12.30: Cremonese–Milan

15.00: Sassuolo–Atalanta

18.00: Torino–Lazio (Tv: Match4)

20.45: Roma–Juventus (Tv: Match4)

Hétfőn játsszák

18.30: Pisa–Bologna

20.45: Udinese–Fiorentina (Tv: Arena4)

Pénteken játszották

Parma–Cagliari 1–1 (Oristanio 83., ill. Folorunsho 63.)