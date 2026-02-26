„Szükségünk volt erre, de őszintén, még sok mindenben kell fejlődnünk” – Victor Osimhen a Juventus kiejtése után

Federico Gatti, a Juventus védője így értékelt: „A fiúk hihetetlen teljesítményt nyújtottak, de az első mérkőzésen elszalasztottuk a továbbjutást. Ezzel együtt a ma esti teljesítmény valóban lenyűgöző volt, és a szurkolók végig a csapat mögött álltak. Frusztráló, mert kissé kimerülten értük el a hosszabbítást. Tényleg visszaállítottuk a mérkőzést a helyes kerékvágásba, de ismétlem: az első mérkőzésen szalasztottuk el a továbbjutást.”

„Majdnem sírni támad kedvem, annyira hittünk benne, mindent beleadtunk. Az első mérkőzésen egy incidens jelentősen megnehezítette a dolgunkat. Őszinte köszönet mindenkinek – a stadion fantasztikus volt. Az ilyen mérkőzések maradnak meg az ember emlékezetében. Összegyűjtöttük az energiát, ami előre fog vinni minket” – idézi az UEFA oldala Manuel Locatellit, a Juventus kapitányát.

A torinóiak edzője, Luciano Spalletti helyett Giorgio Chiellini, a Juventus igazgatója állt a sajtó rendelkezésére. „Luciano nincs itt, mert szerintem úgy helyes, hogy ma este egy igazgató legyen itt. A teljesítményünk ellenére kimerültek és csalódottak vagyunk az eredmény miatt. Ugyanakkor nagyon büszkék vagyunk arra, ahogy játszottunk. Ez egy kiindulási pont ahhoz, hogy visszanyerjük a hiányzó szikrát, miközben az idény utolsó heteibe lépünk. Ha Spalletti eddigi munkáját nézzük, akkor az ő érkezése óta másfél mérkőzést rontottunk el. Nem voltunk túl szerencsések az események tekintetében, de tovább kell haladnunk – vélte Chiellini, aki Lloyd Kelly piros lapjáról is szót ejtett. – Mondjuk úgy, hogy szerencse, hogy Kelly volt abban a helyzetben és nem én. Ennél többet nem tudok mondani erről.”

A Juventus a legutóbbi öt bajnokiján csak egy döntetlent ért el. A fő kritika a harci szellem hiánya volt. Az olasz csapat szurkolói a végső sípszó után tapsoltak, elismerve a csapat hihetetlen erőfeszítéseit, amellyel megfordították a helyzetet. „Továbbra is bíznunk kell ezekben a játékosokban és ebben az edzőben. Ez egy folyamat, és ez néhány negatív eredményt is jelenthet, a jó teljesítmények ellenére. Még tizenkét mérkőzés van hátra ebben az idényben, sok minden forog kockán. A csapat készen áll, ezt ma este láthattuk, és a fejlődési folyamat folytatódik, még ha néhány botlás és akadály is áll az utunkban” – vélte Chiellini.