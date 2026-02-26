„Szükségünk volt erre, de őszintén, még sok mindenben kell fejlődnünk” – Victor Osimhen a Juventus kiejtése után
Federico Gatti, a Juventus védője így értékelt: „A fiúk hihetetlen teljesítményt nyújtottak, de az első mérkőzésen elszalasztottuk a továbbjutást. Ezzel együtt a ma esti teljesítmény valóban lenyűgöző volt, és a szurkolók végig a csapat mögött álltak. Frusztráló, mert kissé kimerülten értük el a hosszabbítást. Tényleg visszaállítottuk a mérkőzést a helyes kerékvágásba, de ismétlem: az első mérkőzésen szalasztottuk el a továbbjutást.”
„Majdnem sírni támad kedvem, annyira hittünk benne, mindent beleadtunk. Az első mérkőzésen egy incidens jelentősen megnehezítette a dolgunkat. Őszinte köszönet mindenkinek – a stadion fantasztikus volt. Az ilyen mérkőzések maradnak meg az ember emlékezetében. Összegyűjtöttük az energiát, ami előre fog vinni minket” – idézi az UEFA oldala Manuel Locatellit, a Juventus kapitányát.
A torinóiak edzője, Luciano Spalletti helyett Giorgio Chiellini, a Juventus igazgatója állt a sajtó rendelkezésére. „Luciano nincs itt, mert szerintem úgy helyes, hogy ma este egy igazgató legyen itt. A teljesítményünk ellenére kimerültek és csalódottak vagyunk az eredmény miatt. Ugyanakkor nagyon büszkék vagyunk arra, ahogy játszottunk. Ez egy kiindulási pont ahhoz, hogy visszanyerjük a hiányzó szikrát, miközben az idény utolsó heteibe lépünk. Ha Spalletti eddigi munkáját nézzük, akkor az ő érkezése óta másfél mérkőzést rontottunk el. Nem voltunk túl szerencsések az események tekintetében, de tovább kell haladnunk – vélte Chiellini, aki Lloyd Kelly piros lapjáról is szót ejtett. – Mondjuk úgy, hogy szerencse, hogy Kelly volt abban a helyzetben és nem én. Ennél többet nem tudok mondani erről.”
A Juventus a legutóbbi öt bajnokiján csak egy döntetlent ért el. A fő kritika a harci szellem hiánya volt. Az olasz csapat szurkolói a végső sípszó után tapsoltak, elismerve a csapat hihetetlen erőfeszítéseit, amellyel megfordították a helyzetet. „Továbbra is bíznunk kell ezekben a játékosokban és ebben az edzőben. Ez egy folyamat, és ez néhány negatív eredményt is jelenthet, a jó teljesítmények ellenére. Még tizenkét mérkőzés van hátra ebben az idényben, sok minden forog kockán. A csapat készen áll, ezt ma este láthattuk, és a fejlődési folyamat folytatódik, még ha néhány botlás és akadály is áll az utunkban” – vélte Chiellini.
A mérkőzés legjobbjának megválasztott Victor Osimhen is nyilatkozott: „Tudtam, hogy a ma este ilyen lesz – ismerem ezt a csapatot és a stadionban uralkodó hangulatot. Tudtam, hogy nehéz lesz, hogy a szurkolók igazi rémálommá teszik az életünket. Dicséret illeti a Galata szurkolóit is, én is hallottam őket, nem akartuk, hogy csalódottan menjenek haza. Szükségünk volt erre, de őszintén, még sok mindenben kell fejlődnünk. Mostantól kezdve lépésről lépésre kell haladnunk, és a lehető legmesszebb kell jutnunk. Harcolnunk kell, és mindent meg kell tennünk, hogy ezt a címert még magasabbra emeljük.”
A Galatasaray a legutóbbi 14 idegenbeli BL-meccséből csak egyet nyert meg, ezúttal is kikapott, de ez továbbjutást ért a legjobb 16 közé, ami 2014 óta először sikerült a török csapatnak. Osimhen mellett Okan Buruk, a Galatasaray edzője is önkritikus volt. „Ma egy igazán nagyszerű csapattal találkoztunk, és örülünk, hogy továbbjutást érő eredménnyel távoztunk, még ha javítanunk is kell a játékunkon. Jelentős előnnyel érkeztünk ide, de nem sikerült a legjobban kihasználnunk. Az első mérkőzéssel ellentétben ma nehezen tudtuk kontrollálni a labdát, és nem tudtuk megismételni a múlt heti teljesítményünket.”
„A Juventus kiállítása után is nehéz volt a meccs, a szélsőik kiválóan játszottak, és hosszú ideig védekezésre kényszerítettek minket. A félidőben arra kértem a játékosaimat, hogy legyenek higgadtabbak, de ez csak helyenként sikerült. Teljesítményünk szempontjából sokkal jobbak is lehetnénk, de a legfontosabb, hogy bejutottunk a legjobb tizenhat közé.”
Kritikus volt Baris Alper Yilmaz is. „Először is köszönetet mondunk szurkolóinknak. Támogattak minket akkor is, amikor három-nullás vesztésre álltunk. Éreztük a támogatásukat a pályán. Nem játszottunk túl jól, pedig jó helyzeteket alakítottunk ki, de nem tudtuk ezeket kihasználni. Rossz este volt számunkra. Ha követni tudtuk volna edzőnk utasításait, talán másképp alakult volna az este.”
BAJNOKOK LIGÁJA
A NYOLCADDÖNTŐBE JUTÁSÉRT, VISSZAVÁGÓ
Juventus (olasz)–Galatasaray (török) 3–2 (1–0, 3–0, 3–1) – hosszabbítás után
Torino, Allianz Stadion, 41 421 néző. Vezette: Joao Pinheiro (portugál)
Juventus: Perin – Kalulu (Openda, 109.), L. Kelly, Gatti, McKennie – Locatelli (Kosztics, 109.), K. Thuram (Adzics, 78.), T. Koopmeiners – Francisco Conceicao (Zhegrova, 67.), J. David (Boga, 67.), Kenan Yildiz (Miretti, 103.). Vezetőedző: Luciano Spalletti
Galatasaray: Cakir – Sallai R. (Boey, 59.), D. Sánchez, Bardakci, Jakobs (Elmali, 87.) – Torreira (Singo, 103.), Lemina (Icardi, 87.) – N. Lang (L. Sané, 59.), Gabriel Sara (Gündogan, 71.), B. A. Yilmaz – Osimhen. Vezetőedző: Okan Buruk
Gólszerző: Locatelli (37. – 11-esből), Gatti (70.), McKennie (82.), ill. Osimhen (105+1.), B. A. Yilmaz (119.)
Kiállítva: L. Kelly (48.)
Továbbjutott: a Galatasaray, 7–5-ös összesítéssel