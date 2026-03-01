A végeredmény sima lett, de a Milan kis híján megégett a kiesőjelölt otthonában

Nemzeti Sportrádió

2026.03.01. 14:40
Christopher Nkunku (balra) önzetlenül tálalt Rafael Leao elé a második gól előtt (Fotó: Getty Images)
Kétgólos győzelmet aratott a kiesés ellen küzdő Cremonese otthonában az AC Milan az olasz élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Serie A) 27. fordulójában vasárnap.

Az első félidőben bátrabban kezdett a Cremonese, amely Jamie Vardy és Federico Bonazzoli révén is veszélyeztetett. A Milan sokáig álmoskásan futballozott, majd fokozatosan átvette az irányítást, ám a befejezéseknél hiányzott a pontosság. Rafael Leao hatalmas ziccert rontott, Christian Pulisic lövését pedig Emil Audero bravúrral védte, így gól nélküli döntetlennel vonultak szünetre a csapatok.


A fordulás után a vendégek fölénye egyre nyilvánvalóbbá vált. Leao többször is helyzetbe került, de vagy rosszul célzott, vagy Audero lépett ki jó ütemben. A 90. percben azonban megtört a jég: egy szögletvariáció után Sztrahinja Pavlovics közeli kísérlete talált utat a kapuba – a gólpasszt a horvát világsztár, Luka Modric jegyezte.

A kitámadó Cremonese ellen a ráadásban lezárta a meccset a Milan: egy gyors kontra végén Christopher Nkunku ugratta ki Leaót, aki Audero mellett higgadtan a kapuba helyezett, beállítva a 2–0-s végeredményt.

A milánóiak ezzel fontos három pontot szereztek a Bajnokok Ligája-helyekért zajló versenyben – a bajnoki cím távolinak tűnik, tíz pont az Inter előnye –, míg a Cremonese továbbra is nehéz helyzetben maradt a kiesés elleni harcban.

OLASZ SERIE A
27. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések
Cremonese–Milan 0–2 (Pavlovics 90., Leao 90+4.)
15.00: Sassuolo–Atalanta
18.00: Torino–Lazio (Tv: Match4)
20.45: Roma–Juventus (Tv: Match4)

Pénteken játszották
Parma–Cagliari 1–1 (Oristanio 83., ill. Folorunsho 63.)
Szombaton játszották
Como–Lecce 3–1 (Duvikasz 18., Jesús Rodríguez 35., Kempf 44., ill. L. Coulibaly 13.)
Hellas Verona–Napoli 1–2 (Akpa Akpro 65., ill. R. Höjlund 2., R. Lukaku 90+6.)
Internazionale–Genoa 2–0 (Dimarco 31., Calhanoglu 70. – 11-esből)
Hétfőn játsszák
18.30: Pisa–Bologna
20.45: Udinese–Fiorentina (Tv: Arena4)

 

