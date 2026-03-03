Az FTC után a Braga is elhalasztja a két Európa-liga-meccs közötti bajnokiját

A Braga eredetileg március 15-én, magyar idő szerint 13 órától lépett volna pályára a Casa Pia otthonában, a halasztás miatt viszont április 23-án rendezik meg a mérkőzést – közölte honlapján a bragai klub, amely azt írta, a versenykiírásban foglaltaknak nem lehetett eleget tenni a 26. forduló menetrendjét illetően, emiatt kellett eltolni a bajnokit.

Mint ismert, korábban a március 16-ára (20 óra) kiírt Ferencváros–Puskás Akadémia meccset is elhalasztották az Európa-liga-párharc miatt, de ennek a bajnokinak az új időpontját az MLSZ Versenybizottsága még nem tűzte ki.

Az FTC El-nyolcaddöntőjének első mérkőzését március 12-én 21 órától rendezik meg a Groupama Arénában, majd a visszavágó március 18-án 16.30-tól következik a Braga otthonában.