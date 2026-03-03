Az FTC után a Braga is elhalasztja a két Európa-liga-meccs közötti bajnokiját
A Braga eredetileg március 15-én, magyar idő szerint 13 órától lépett volna pályára a Casa Pia otthonában, a halasztás miatt viszont április 23-án rendezik meg a mérkőzést – közölte honlapján a bragai klub, amely azt írta, a versenykiírásban foglaltaknak nem lehetett eleget tenni a 26. forduló menetrendjét illetően, emiatt kellett eltolni a bajnokit.
Mint ismert, korábban a március 16-ára (20 óra) kiírt Ferencváros–Puskás Akadémia meccset is elhalasztották az Európa-liga-párharc miatt, de ennek a bajnokinak az új időpontját az MLSZ Versenybizottsága még nem tűzte ki.
Az FTC El-nyolcaddöntőjének első mérkőzését március 12-én 21 órától rendezik meg a Groupama Arénában, majd a visszavágó március 18-án 16.30-tól következik a Braga otthonában.
Elhalasztották a Ferencváros–Puskás Akadémia bajnokit – hivatalos
EURÓPA-LIGA, NYOLCADDÖNTŐ
1. MÉRKŐZÉSEK
Március 12., csütörtök
18.45: Bologna (olasz)–Roma (olasz)
18.45: VfB Stuttgart (német)–FC Porto (portugál)
18.45: Panathinaikosz (görög)–Real Betis (spanyol)
18.45: Lille OSC (francia)–Aston Villa (angol)
21.00: Ferencváros–Braga (portugál)
21.00: Genk (belga)–Freiburg (német)
21.00: Nottingham Forest (angol)–FC Midtjylland (dán)
21.00: Celta Vigo (spanyol)–Olympique Lyon (francia)
VISSZAVÁGÓK
Március 18., szerda
16.30: Braga (portugál)–Ferencváros
Március 19., csütörtök
18.45: Freiburg (német)–Genk (belga)
18.45: Midtjylland (dán)–Nottingham Forest (angol)
18.45: Olympique Lyon (francia)–Celta Vigo (spanyol)
21.00: Roma (olasz)–Bologna (olasz)
21.00: FC Porto (portugál)–VfB Stuttgart (német)
21.00: Real Betis (spanyol)–Panathinaikosz (görög)
21.00: Aston Villa (angol)–Lille (francia)
A NEGYEDDÖNTŐS ÁGRAJZ
Ferencváros/Braga–Panathinaikosz/Real Betis
Genk/Freiburg–Celta Vigo/Olympique Lyon
Stuttgart/Porto–Nottingham Forest/Midtjylland
Bologna/Roma–Lille/Aston Villa