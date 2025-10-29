Megműtötték Kevin De Bruynét

Sikeres műtéten esett Kevin De Bruyne, az olasz labdarúgó-bajnokságban címvédő és éllovas Napoli belga középpályása – közölte az olasz klub. A Manchester Cityvel hatszoros angol bajnok, Bajnokok Ligája-győztes, világbajnoki bronzérmes játékos szombaton, az Internazionale elleni bajnokin sérült meg, miközben értékesített egy tizenegyest. A vizsgálatok alapján a jobb combja sérült meg. A műtétre Antwerpenben került sor, s a játékos a rehabilitációja első részét Belgiumban végzi el.
A Napoli arról nem adott információt, hogy a 34 éves futballista mikor térhet vissza a pályára. De Bruynének korábban többször is volt combhajlító-sérülése, 2023-ban is meg kellett operálni. A játékos nyári érkezése óta négy gólt szerzett az olasz bajnokságban és két találatot készített elő a Bajnokok Ligájában.
OLASZ SERIE A
9. FORDULÓ, keddi mérkőzések
Lecce–Napoli 0–1 (Anguissa 69.)
Atalanta–Milan 1–1 (Lookman 35., ill. Ricci 4.)
A FORDULÓ TOVÁBBI PROGRAMJA
Szerdán játsszák
18.30: Roma–Parma (Tv: Arena4)
18.30: Como–Hellas Verona
18.30: Juventus–Udinese (Tv: Match4)
20.45: Bologna–Torino
20.45: Genoa–Cremonese
20.45: Internazionale–Fiorentina (Tv: Arena4)
Csütörtökön játsszák
18.30: Cagliari–Sassuolo (Tv: Match4)
20.45: Pisa–Lazio (Tv: Match4)
|A SERIE A ÁLLÁSA
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. Napoli
9
7
–
2
16– 8
+8
21
|2. Milan
9
5
3
1
14– 7
+7
18
|3. Roma
8
6
–
2
8– 3
+5
18
|4. Internazionale
8
5
–
3
19–11
+8
15
|5. Bologna
8
4
2
2
13– 7
+6
14
|6. Atalanta
9
2
7
–
13– 7
+6
13
|7. Como
8
3
4
1
9– 5
+4
13
|8. Juventus
8
3
3
2
9– 8
+1
12
|9. Udinese
8
3
3
2
10–12
–2
12
|10. Lazio
8
3
2
3
11– 7
+4
11
|11. Cremonese
8
2
5
1
9–10
–1
11
|12. Torino
8
3
2
3
8–14
–6
11
|13. Sassuolo
8
3
1
4
8– 9
–1
10
|14. Cagliari
8
2
3
3
8–10
–2
9
|15. Parma
8
1
4
3
3– 7
–4
7
|16. Lecce
9
1
3
5
7–14
–7
6
|17. Verona
8
–
5
3
4–11
–7
5
|18. Fiorentina
8
–
4
4
7–12
–5
4
|19. Pisa
8
–
4
4
5–12
–7
4
|20. Genoa
8
–
3
5
4–11
–7
3