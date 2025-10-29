Megműtötték Kevin De Bruynét

Sikeres műtéten esett Kevin De Bruyne, az olasz labdarúgó-bajnokságban címvédő és éllovas Napoli belga középpályása – közölte az olasz klub. A Manchester Cityvel hatszoros angol bajnok, Bajnokok Ligája-győztes, világbajnoki bronzérmes játékos szombaton, az Internazionale elleni bajnokin sérült meg, miközben értékesített egy tizenegyest. A vizsgálatok alapján a jobb combja sérült meg. A műtétre Antwerpenben került sor, s a játékos a rehabilitációja első részét Belgiumban végzi el.

A Napoli arról nem adott információt, hogy a 34 éves futballista mikor térhet vissza a pályára. De Bruynének korábban többször is volt combhajlító-sérülése, 2023-ban is meg kellett operálni. A játékos nyári érkezése óta négy gólt szerzett az olasz bajnokságban és két találatot készített elő a Bajnokok Ligájában.

OLASZ SERIE A

9. FORDULÓ, keddi mérkőzések

Lecce–Napoli 0–1 (Anguissa 69.)

Atalanta–Milan 1–1 (Lookman 35., ill. Ricci 4.)

A FORDULÓ TOVÁBBI PROGRAMJA

Szerdán játsszák

18.30: Roma–Parma (Tv: Arena4)

18.30: Como–Hellas Verona

18.30: Juventus–Udinese (Tv: Match4)

20.45: Bologna–Torino

20.45: Genoa–Cremonese

20.45: Internazionale–Fiorentina (Tv: Arena4)

Csütörtökön játsszák

18.30: Cagliari–Sassuolo (Tv: Match4)

20.45: Pisa–Lazio (Tv: Match4)