Nemzeti Sportrádió

Megműtötték Kevin De Bruynét

Vágólapra másolva!
2025.10.29. 14:22
Kevin De Bruynét támogatják le a pályáról az Inter elleni meccsen (Fotó: Getty Images)
Címkék
SSC Napoli Serie A Kevin De Bruyne
Antwerpenben megműtötték az Internazionale ellen megsérült Kevin De Bruyne combját, egyelőre nem tudni, a Napoli belga ásza mikor térhet vissza a pályára.

Sikeres műtéten esett Kevin De Bruyne, az olasz labdarúgó-bajnokságban címvédő és éllovas Napoli belga középpályása – közölte az olasz klub. A Manchester Cityvel hatszoros angol bajnok, Bajnokok Ligája-győztes, világbajnoki bronzérmes játékos szombaton, az Internazionale elleni bajnokin sérült meg, miközben értékesített egy tizenegyest. A vizsgálatok alapján a jobb combja sérült meg. A műtétre Antwerpenben került sor, s a játékos a rehabilitációja első részét Belgiumban végzi el.

A Napoli arról nem adott információt, hogy a 34 éves futballista mikor térhet vissza a pályára. De Bruynének korábban többször is volt combhajlító-sérülése, 2023-ban is meg kellett operálni. A játékos nyári érkezése óta négy gólt szerzett az olasz bajnokságban és két találatot készített elő a Bajnokok Ligájában.

OLASZ SERIE A
9. FORDULÓ, keddi mérkőzések
Lecce–Napoli 0–1 (Anguissa 69.)
Atalanta–Milan 1–1 (Lookman 35., ill. Ricci 4.)

A FORDULÓ TOVÁBBI PROGRAMJA
Szerdán játsszák
18.30: Roma–Parma (Tv: Arena4)
18.30: Como–Hellas Verona
18.30: Juventus–Udinese (Tv: Match4)
20.45: Bologna–Torino
20.45: Genoa–Cremonese
20.45: Internazionale–Fiorentina (Tv: Arena4)
Csütörtökön játsszák
18.30: Cagliari–Sassuolo (Tv: Match4)
20.45: Pisa–Lazio (Tv: Match4)

A SERIE A ÁLLÁSA

M

Gy

D

V

L–K

Gk 

  1. Napoli

9

7

2

16–  8

+8 

21 

  2. Milan

9

5

3

1

14–  7

+7 

18 

  3. Roma

8

6

2

8–  3

+5 

18 

  4. Internazionale

8

5

3

19–11

+8 

15 

  5. Bologna

8

4

2

2

13–  7

+6 

14 

  6. Atalanta

9

2

7

13–  7

+6 

13 

  7. Como

8

3

4

1

9–  5

+4 

13 

  8. Juventus

8

3

3

2

9–  8

+1 

12 

  9. Udinese

8

3

3

2

10–12

–2 

12 

10. Lazio

8

3

2

3

11–  7

+4 

11 

11. Cremonese

8

2

5

1

9–10

–1 

11 

12. Torino

8

3

2

3

8–14

–6 

11 

13. Sassuolo

8

3

1

4

8–  9

–1 

10 

14. Cagliari

8

2

3

3

8–10

–2 

15. Parma

8

1

4

3

3–  7

–4 

16. Lecce

9

1

3

5

7–14

–7 

17. Verona

8

5

3

4–11

–7 

18. Fiorentina

8

4

4

7–12

–5 

19. Pisa

8

4

4

5–12

–7 

20. Genoa

8

3

5

4–11

–7 

 

 

SSC Napoli Serie A Kevin De Bruyne
Legfrissebb hírek

Megvan Lookman idénybeli első bajnoki gólja, az Atalanta egy pontot otthon tartott a Milan ellen

Olasz labdarúgás
17 órája

Nagy áldozattal járt az Inter legyőzése, hónapokra kidőlt Kevin De Bruyne

Olasz labdarúgás
2025.10.27. 13:50

Nem várták meg az Udinese-meccset, menesztette Tudort a Juventus

Olasz labdarúgás
2025.10.27. 13:03

Serie A: elfogyott a türelem, kirúghatja Tudort a Juventus – sajtóhír

Olasz labdarúgás
2025.10.27. 11:01

Átok ül a Juventuson: négy meccs óta nincs gól, vereség a Laziótól is

Olasz labdarúgás
2025.10.26. 22:51

Serie A: két tizenegyessel mentett pontot otthon a Fiorentina

Olasz labdarúgás
2025.10.26. 20:11

Serie A: egy találat is elég volt a győzelemhez a Romának, kétgólos hátrányból jött vissza a Cagliari

Olasz labdarúgás
2025.10.26. 17:11

Serie A: otthon fordítva verte a Torino a Genoát

Olasz labdarúgás
2025.10.26. 14:34
Ezek is érdekelhetik