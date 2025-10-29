Nemzeti Sportrádió

Igor Tudor menesztése után a Juve megszakította nyeretlenségi sorozatát; három gólt lőtt az Inter is

2025.10.29.
Újra nyert a Juve (Fotó: Getty Images)
Juventus Roma Internazionale Serie A
Az olasz élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Serie A) 9. fordulójának szerdai játéknapján hazai pályán nyert a Juventus, a Roma, a Como és az Inter, idegenben a Cremonese győzött, míg a Bologna és a Torino meccsén nem született gól.

Roma–Parma 2–1

Az AS Roma az első félidőben még csak lesgólig jutott, a 63. percben viszont már betalált, Paulo Dybala beadásából Mario Hermoso fejelte le a földre a labdát, amely így pattant be a kapu jobb oldalába. A hajrá elején Artem Dovbik 12 méterről a bal alsóba lőtt, és ugyan öt perccel később Adrian Benedyczak fejese után Alessandro Circati közelről a jobb alsóba helyezett, egyenlíteni nem tudott a Parma.

Como–Hellas Verona 3–1

Kilenc perc kellett a Como vezetéséhez, Anasztasziosz Duvikasz a jobb felsőbe fejelt, majd negyedóra múlva jött az egyenlítés, Jean Butez kapus eladta a labdát, Suat Serdar lecsapott rá, és kihasználta a ziccert. A második félidőben újra előnybe került a hazai csapat, Stefan Posch fejelt a kapu jobb oldalába, a hajrában pedig Mergim Vojvoda bebiztosította a győzelmet – immár nyolc tétmeccse veretlen a Como, míg a Hellas Verona már 10 tétmérkőzés óta nyeretlen.

Juventus–Udinese 3–1

Igor Tudor menesztése után Massimo Brambilla irányította a Juventust, amely hamar vezetéshez jutott, mivel Dusan Vlahovics értékesítette a tizenegyesét. A szünet előtt egyenlített az Udinese, Nicolo Zaniolo 12 méterről, kicsit maga alól szépen helyezte a labdát a jobb alsóba. A második félidő közepén ismét előnyhöz jutott a Juve, Federico Gatti közelről a rövidbe fejelt, Maduka Okoye csak beleérni tudott, és a ráadás során megszületett a hazaiak harmadik gólja is, Kenan Yildiz a jobb alsóba lőtt tizenegyesből – sorozatban nyolc nyeretlen tétmeccs után megszakadt a „zebrák” rossz sorozata.

Bologna–Torino 0–0

Nem született gól a két csapat mérkőzésén, így a Bologna már hét tétmeccs óta veretlen.

Genoa–Cremonese 0–2

Négy perc sem kellett a vendégeknek a gólhoz, Federico Bonazzoli hat méterről a kapuba ollózta a labdát. A szünet után pedig három perc alatt talált be a 28 éves csatár, Jari Vandeputte szöglete után öt méterről kapus lőtt, a labda áthaladt a gólvonalon, Nicola Leali nem tudott hárítani. Még hazai részről Vitinhának volt egy meg nem adott gólja les miatt, de a szépítés sem jött össze a Genoának, amely már öt bajnoki óta nyeretlen.

Internazionale–Fiorentina 3–0

Nem tudta feltörni a firenzei csapat védelmét az Inter, bízhatott azonban az átlövésekben. A 66. percben ennek köszönhetően született meg a hazaiak vezető gólja, Hakan Calhanoglu 23 méterről kilőtte a jobb alsót. Öt perccel később megerősítette előnyét a milánói együttes, Petar Sucic pompás szóló után nyolc méterről kilőtte a jobb alsót – ez volt az első gólja Internazionale-játékosként. A hajrában még Ange-Yoan Bonny ugrott ki, Mattia Viti gólhelyzetben buktatta, amiért megkapta a második sárgáját, a büntetőt pedig Calhanoglu értékesítette, nagy erővel lőtt a kapu jobb oldalába.

OLASZ SERIE A
9. FORDULÓ – szerdai mérkőzések
Roma–Parma 2–1 (Hermoso 63., Dovbik 81., ill. Circati 86.)
Como–Hellas Verona 3–1 (Duvikasz 9., Posch 62., Vojvoda 90+2., ill. Serdar 25.)
Juventus–Udinese 3–1 (Vlahovics 5. – 11-esből, Gatti 67., Yildiz 90+6. – 11-esből, ill. Zaniolo 45+1.)
Bologna–Torino 0–0
Genoa–Cremonese 0–2 (Bonazzoli 4., 49.)
Internazionale–Fiorentina 3–0 (Calhanoglu 66., 88. – a másodikat 11-esből, Sucic 71.)
Kiállítva: Viti (87., Fiorentina)

CSÜTÖRTÖKÖN JÁTSSZÁK
18.30: Cagliari–Sassuolo (Tv: Match4)
20.45: Pisa–Lazio (Tv: Match4)
KEDDEN JÁTSZOTTÁK
Lecce–Napoli 0–1 (Anguissa 69.)
Atalanta–Milan 1–1 (Lookman 35., ill. Ricci 4.)

   
AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGkP
  1. Napoli97216–8+821
  2. Roma97210–4+621
  3. Internazionale96322–11+1118
  4. Milan953114–7+718
  5. Como944112–6+616
  6. Bologna943213–7+615
  7. Juventus943212–9+315
  8. Cremonese935111–10+114
  9. Atalanta92713–7+613
10. Udinese933311–15–412
11. Torino93338–14–612
12. Lazio832311–7+411
13. Sassuolo83148–9–110
14. Cagliari82338–10–29
15. Parma91444–9–57
16. Lecce91357–14–76
17. Verona9545–14–95
18. Pisa8445–12–74
19. Fiorentina9457–15–84
20. Genoa9364–13–93

 

 

