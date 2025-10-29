Igor Tudor menesztése után a Juve megszakította nyeretlenségi sorozatát; három gólt lőtt az Inter is
Roma–Parma 2–1
Az AS Roma az első félidőben még csak lesgólig jutott, a 63. percben viszont már betalált, Paulo Dybala beadásából Mario Hermoso fejelte le a földre a labdát, amely így pattant be a kapu jobb oldalába. A hajrá elején Artem Dovbik 12 méterről a bal alsóba lőtt, és ugyan öt perccel később Adrian Benedyczak fejese után Alessandro Circati közelről a jobb alsóba helyezett, egyenlíteni nem tudott a Parma.
Como–Hellas Verona 3–1
Kilenc perc kellett a Como vezetéséhez, Anasztasziosz Duvikasz a jobb felsőbe fejelt, majd negyedóra múlva jött az egyenlítés, Jean Butez kapus eladta a labdát, Suat Serdar lecsapott rá, és kihasználta a ziccert. A második félidőben újra előnybe került a hazai csapat, Stefan Posch fejelt a kapu jobb oldalába, a hajrában pedig Mergim Vojvoda bebiztosította a győzelmet – immár nyolc tétmeccse veretlen a Como, míg a Hellas Verona már 10 tétmérkőzés óta nyeretlen.
Juventus–Udinese 3–1
Igor Tudor menesztése után Massimo Brambilla irányította a Juventust, amely hamar vezetéshez jutott, mivel Dusan Vlahovics értékesítette a tizenegyesét. A szünet előtt egyenlített az Udinese, Nicolo Zaniolo 12 méterről, kicsit maga alól szépen helyezte a labdát a jobb alsóba. A második félidő közepén ismét előnyhöz jutott a Juve, Federico Gatti közelről a rövidbe fejelt, Maduka Okoye csak beleérni tudott, és a ráadás során megszületett a hazaiak harmadik gólja is, Kenan Yildiz a jobb alsóba lőtt tizenegyesből – sorozatban nyolc nyeretlen tétmeccs után megszakadt a „zebrák” rossz sorozata.
Bologna–Torino 0–0
Nem született gól a két csapat mérkőzésén, így a Bologna már hét tétmeccs óta veretlen.
Genoa–Cremonese 0–2
Négy perc sem kellett a vendégeknek a gólhoz, Federico Bonazzoli hat méterről a kapuba ollózta a labdát. A szünet után pedig három perc alatt talált be a 28 éves csatár, Jari Vandeputte szöglete után öt méterről kapus lőtt, a labda áthaladt a gólvonalon, Nicola Leali nem tudott hárítani. Még hazai részről Vitinhának volt egy meg nem adott gólja les miatt, de a szépítés sem jött össze a Genoának, amely már öt bajnoki óta nyeretlen.
Internazionale–Fiorentina 3–0
Nem tudta feltörni a firenzei csapat védelmét az Inter, bízhatott azonban az átlövésekben. A 66. percben ennek köszönhetően született meg a hazaiak vezető gólja, Hakan Calhanoglu 23 méterről kilőtte a jobb alsót. Öt perccel később megerősítette előnyét a milánói együttes, Petar Sucic pompás szóló után nyolc méterről kilőtte a jobb alsót – ez volt az első gólja Internazionale-játékosként. A hajrában még Ange-Yoan Bonny ugrott ki, Mattia Viti gólhelyzetben buktatta, amiért megkapta a második sárgáját, a büntetőt pedig Calhanoglu értékesítette, nagy erővel lőtt a kapu jobb oldalába.
OLASZ SERIE A
9. FORDULÓ – szerdai mérkőzések
Roma–Parma 2–1 (Hermoso 63., Dovbik 81., ill. Circati 86.)
Como–Hellas Verona 3–1 (Duvikasz 9., Posch 62., Vojvoda 90+2., ill. Serdar 25.)
Juventus–Udinese 3–1 (Vlahovics 5. – 11-esből, Gatti 67., Yildiz 90+6. – 11-esből, ill. Zaniolo 45+1.)
Bologna–Torino 0–0
Genoa–Cremonese 0–2 (Bonazzoli 4., 49.)
Internazionale–Fiorentina 3–0 (Calhanoglu 66., 88. – a másodikat 11-esből, Sucic 71.)
Kiállítva: Viti (87., Fiorentina)
CSÜTÖRTÖKÖN JÁTSSZÁK
18.30: Cagliari–Sassuolo (Tv: Match4)
20.45: Pisa–Lazio (Tv: Match4)
KEDDEN JÁTSZOTTÁK
Lecce–Napoli 0–1 (Anguissa 69.)
Atalanta–Milan 1–1 (Lookman 35., ill. Ricci 4.)
|AZ ÁLLÁS
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Napoli
|9
|7
|–
|2
|16–8
|+8
|21
|2. Roma
|9
|7
|–
|2
|10–4
|+6
|21
|3. Internazionale
|9
|6
|–
|3
|22–11
|+11
|18
|4. Milan
|9
|5
|3
|1
|14–7
|+7
|18
|5. Como
|9
|4
|4
|1
|12–6
|+6
|16
|6. Bologna
|9
|4
|3
|2
|13–7
|+6
|15
|7. Juventus
|9
|4
|3
|2
|12–9
|+3
|15
|8. Cremonese
|9
|3
|5
|1
|11–10
|+1
|14
|9. Atalanta
|9
|2
|7
|–
|13–7
|+6
|13
|10. Udinese
|9
|3
|3
|3
|11–15
|–4
|12
|11. Torino
|9
|3
|3
|3
|8–14
|–6
|12
|12. Lazio
|8
|3
|2
|3
|11–7
|+4
|11
|13. Sassuolo
|8
|3
|1
|4
|8–9
|–1
|10
|14. Cagliari
|8
|2
|3
|3
|8–10
|–2
|9
|15. Parma
|9
|1
|4
|4
|4–9
|–5
|7
|16. Lecce
|9
|1
|3
|5
|7–14
|–7
|6
|17. Verona
|9
|–
|5
|4
|5–14
|–9
|5
|18. Pisa
|8
|–
|4
|4
|5–12
|–7
|4
|19. Fiorentina
|9
|–
|4
|5
|7–15
|–8
|4
|20. Genoa
|9
|–
|3
|6
|4–13
|–9
|3