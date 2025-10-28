Megvan Lookman idénybeli első bajnoki gólja, az Atalanta egy pontot otthon tartott a Milan ellen

Nemzeti Sportrádió

2025.10.28.
Szoros meccsen tudott nyerni Leccében a Napoli, míg a Milan az Atalanta vendégeként ikszelt az olasz élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Serie A) 9. fordulójának keddi játéknapján.

Már a negyedik percben vendégvezetést mutatott az eredményjelző Bergamóban, a kifejelt milánói szöglet után Samuele Ricci vette célba a kaput 20 méterről, és a talajon kétszer is megpattanó labda alaposan becsapta Carnesecchit. A kapott gól hatására átvette a kezdeményezést az Atalanta, s támadásait a 35. percben koronázta siker: Pasalic találta meg a labdával a védők között ólálkodó Ademola Lookmant, aki az ötös sarkáról a rövid sarokba bikázott – a nyári átigazolási szappanopera után végül is maradó nigériai támadó első bajnoki gólját jegyezte az idényben. A fordulás után előbb a Milannak, majd az Atalantának is megvoltak a lehetőségei a győztes gól megszerzésére, de minden helyzet kimaradt, így megosztozkodtak a pontokon a felek. 1–1

A mérkőzés első felében a címvédő játszott fölényben, de a hazai pálya előnyét élvező Lecce jól tartotta magát, így gól nélküli döntetlennel fordultak a felek. A szünet után már a sárga-piros mezben játszó hazaiak irányították a találkozót, s az 56. percben tizenegyeshez jutottak, de a 17 éves Francesco Camarda büntetőjét remekül olvasta (s védte) Vanja Milinkovics-Szavics. A mindent eldöntő találat a 69. percben érkezett, David Neres a 16-os sarka mellől ívelt be egy szabadrúgást, labdát pedig Frank Anguissa bólintotta a jobb felsőbe – Antonio Conte csapata mindhárom ponttal a zsebében térhetett haza Nápolyba, győzelmi kényszerbe hozva az üldözőket. 0–1

OLASZ SERIE A
9. FORDULÓ, keddi mérkőzések
Lecce–Napoli 0–1 (Anguissa 69.)
Atalanta–Milan 1–1 (Lookman 35., ill. Ricci 4.)

A FORDULÓ TOVÁBBI PROGRAMJA
Szerdán játsszák
18.30: Roma–Parma (Tv: Arena4)
18.30: Como–Hellas Verona
18.30: Juventus–Udinese (Tv: Match4)
20.45: Bologna–Torino
20.45: Genoa–Cremonese
20.45: Internazionale–Fiorentina (Tv: Arena4)
Csütörtökön játsszák
18.30: Cagliari–Sassuolo (Tv: Match4)
20.45: Pisa–Lazio (Tv: Match4)

A SERIE A ÁLLÁSAMGyDVL–KGk 
1. Napoli97216–8+8 21 
2. Milan953114–7+7 18 
3. Roma8628–3+5 18 
4. Internazionale85319–11+8 15 
5. Bologna842213–7+6 14 
6. Atalanta92713–7+6 13 
7. Como83419–5+4 13 
8. Juventus83329–8+1 12 
9. Udinese833210–12–2 12 
10. Lazio832311–7+4 11 
11. Cremonese82519–10–1 11 
12. Torino83238–14–6 11 
13. Sassuolo83148–9–1 10 
14. Cagliari82338–10–2 
15. Parma81433–7–4 
16. Lecce91357–14–7 
17. Verona8534–11–7 
18. Fiorentina8447–12–5 
19. Pisa8445–12–7 
20. Genoa8354–11–7 

 

 

Ezek is érdekelhetik