Megvan Lookman idénybeli első bajnoki gólja, az Atalanta egy pontot otthon tartott a Milan ellen
Már a negyedik percben vendégvezetést mutatott az eredményjelző Bergamóban, a kifejelt milánói szöglet után Samuele Ricci vette célba a kaput 20 méterről, és a talajon kétszer is megpattanó labda alaposan becsapta Carnesecchit. A kapott gól hatására átvette a kezdeményezést az Atalanta, s támadásait a 35. percben koronázta siker: Pasalic találta meg a labdával a védők között ólálkodó Ademola Lookmant, aki az ötös sarkáról a rövid sarokba bikázott – a nyári átigazolási szappanopera után végül is maradó nigériai támadó első bajnoki gólját jegyezte az idényben. A fordulás után előbb a Milannak, majd az Atalantának is megvoltak a lehetőségei a győztes gól megszerzésére, de minden helyzet kimaradt, így megosztozkodtak a pontokon a felek. 1–1
A mérkőzés első felében a címvédő játszott fölényben, de a hazai pálya előnyét élvező Lecce jól tartotta magát, így gól nélküli döntetlennel fordultak a felek. A szünet után már a sárga-piros mezben játszó hazaiak irányították a találkozót, s az 56. percben tizenegyeshez jutottak, de a 17 éves Francesco Camarda büntetőjét remekül olvasta (s védte) Vanja Milinkovics-Szavics. A mindent eldöntő találat a 69. percben érkezett, David Neres a 16-os sarka mellől ívelt be egy szabadrúgást, labdát pedig Frank Anguissa bólintotta a jobb felsőbe – Antonio Conte csapata mindhárom ponttal a zsebében térhetett haza Nápolyba, győzelmi kényszerbe hozva az üldözőket. 0–1
OLASZ SERIE A
9. FORDULÓ, keddi mérkőzések
Lecce–Napoli 0–1 (Anguissa 69.)
Atalanta–Milan 1–1 (Lookman 35., ill. Ricci 4.)
A FORDULÓ TOVÁBBI PROGRAMJA
Szerdán játsszák
18.30: Roma–Parma (Tv: Arena4)
18.30: Como–Hellas Verona
18.30: Juventus–Udinese (Tv: Match4)
20.45: Bologna–Torino
20.45: Genoa–Cremonese
20.45: Internazionale–Fiorentina (Tv: Arena4)
Csütörtökön játsszák
18.30: Cagliari–Sassuolo (Tv: Match4)
20.45: Pisa–Lazio (Tv: Match4)
|A SERIE A ÁLLÁSA
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Napoli
|9
|7
|–
|2
|16–8
|+8
|21
|2. Milan
|9
|5
|3
|1
|14–7
|+7
|18
|3. Roma
|8
|6
|–
|2
|8–3
|+5
|18
|4. Internazionale
|8
|5
|–
|3
|19–11
|+8
|15
|5. Bologna
|8
|4
|2
|2
|13–7
|+6
|14
|6. Atalanta
|9
|2
|7
|–
|13–7
|+6
|13
|7. Como
|8
|3
|4
|1
|9–5
|+4
|13
|8. Juventus
|8
|3
|3
|2
|9–8
|+1
|12
|9. Udinese
|8
|3
|3
|2
|10–12
|–2
|12
|10. Lazio
|8
|3
|2
|3
|11–7
|+4
|11
|11. Cremonese
|8
|2
|5
|1
|9–10
|–1
|11
|12. Torino
|8
|3
|2
|3
|8–14
|–6
|11
|13. Sassuolo
|8
|3
|1
|4
|8–9
|–1
|10
|14. Cagliari
|8
|2
|3
|3
|8–10
|–2
|9
|15. Parma
|8
|1
|4
|3
|3–7
|–4
|7
|16. Lecce
|9
|1
|3
|5
|7–14
|–7
|6
|17. Verona
|8
|–
|5
|3
|4–11
|–7
|5
|18. Fiorentina
|8
|–
|4
|4
|7–12
|–5
|4
|19. Pisa
|8
|–
|4
|4
|5–12
|–7
|4
|20. Genoa
|8
|–
|3
|5
|4–11
|–7
|3