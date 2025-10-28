Megvan Lookman idénybeli első bajnoki gólja, az Atalanta egy pontot otthon tartott a Milan ellen

Már a negyedik percben vendégvezetést mutatott az eredményjelző Bergamóban, a kifejelt milánói szöglet után Samuele Ricci vette célba a kaput 20 méterről, és a talajon kétszer is megpattanó labda alaposan becsapta Carnesecchit. A kapott gól hatására átvette a kezdeményezést az Atalanta, s támadásait a 35. percben koronázta siker: Pasalic találta meg a labdával a védők között ólálkodó Ademola Lookmant, aki az ötös sarkáról a rövid sarokba bikázott – a nyári átigazolási szappanopera után végül is maradó nigériai támadó első bajnoki gólját jegyezte az idényben. A fordulás után előbb a Milannak, majd az Atalantának is megvoltak a lehetőségei a győztes gól megszerzésére, de minden helyzet kimaradt, így megosztozkodtak a pontokon a felek. 1–1

A mérkőzés első felében a címvédő játszott fölényben, de a hazai pálya előnyét élvező Lecce jól tartotta magát, így gól nélküli döntetlennel fordultak a felek. A szünet után már a sárga-piros mezben játszó hazaiak irányították a találkozót, s az 56. percben tizenegyeshez jutottak, de a 17 éves Francesco Camarda büntetőjét remekül olvasta (s védte) Vanja Milinkovics-Szavics. A mindent eldöntő találat a 69. percben érkezett, David Neres a 16-os sarka mellől ívelt be egy szabadrúgást, labdát pedig Frank Anguissa bólintotta a jobb felsőbe – Antonio Conte csapata mindhárom ponttal a zsebében térhetett haza Nápolyba, győzelmi kényszerbe hozva az üldözőket. 0–1

OLASZ SERIE A

9. FORDULÓ, keddi mérkőzések

Lecce–Napoli 0–1 (Anguissa 69.)

Atalanta–Milan 1–1 (Lookman 35., ill. Ricci 4.)

A FORDULÓ TOVÁBBI PROGRAMJA

Szerdán játsszák

18.30: Roma–Parma (Tv: Arena4)

18.30: Como–Hellas Verona

18.30: Juventus–Udinese (Tv: Match4)

20.45: Bologna–Torino

20.45: Genoa–Cremonese

20.45: Internazionale–Fiorentina (Tv: Arena4)

Csütörtökön játsszák

18.30: Cagliari–Sassuolo (Tv: Match4)

20.45: Pisa–Lazio (Tv: Match4)