Serie A: messze Maignan a legsérülékenyebb kapus

Nem kétséges, hogy Mike Maignan az olasz élvonal egyik legjobb kapusa, de az sem, hogy a legsérülékenyebb. Az AC Milan csapatkapitányát a Bologna ellen Luka Modric góljával 1–0-ra megnyert mérkőzésen vádliprobléma miatt kénytelen volt lecserélni Massimiliano Allegri vezetőedző, s egyelőre nem tudni, mikor állhat újra a gólvonalra – írja a Football Italia.

Maignant 2021-es érkezése óta sorozatban érik a sérülések, s összesen 54 Milan-mérkőzést volt már kénytelen kihagyni – többet mint bármely más kapus a Serie A-ban ugyanezen időszak alatt. Az első idényében egy csuklósérülés miatt 45 napig, 11 találkozón nem volt bevethető, a következő év októberében pedig vádlisérülést szenvedett – klubcsapatában és a francia válogatottban összesen 31 összecsapásról maradt le. A 2023–24-es évadban ugyan egyszerre nem kényszerült a partvonalon túlra sokáig, de kisebb-nagyobb problémák miatt 10 meccse így is kimaradt. A sérülések szempontjából az elmúlt idény volt az eddigi legjobb: mindössze két mérkőzést kellett kihagynia: egyet tavaly decemberben, egyet idén áprilisban.

Összehasonlításképpen: ugyanezen időszak alatt Gianluigi Donnarumma a PSG-nél 4, a nyáron a Napolihoz igazoló Vanja Milinkovics-Szavics a Torino színeiben 6, Michele Di Gregorio a Monzánál és a Juventusnál 8, Yann Sommer a Mönchengladbachnál és az Internél 14 mérkőzésről volt távol, de még a Napoli szintén sérülékeny kapusa, Alex Meret is „csak” 30 alkalommal nem volt bevethető.

A nyáron a Fiorentinától megszerzett Pietro Terracciano átmeneti megoldásnak jó lehet, ám már 35 éves. Allegrinél egyelőre egyértelműen a nyáron a Chelsea által csábított Maignan az első számú kapus – amennyiben egészséges.