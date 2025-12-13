Vízilabda: elsőkként karácsonyoznak az UVSE fiúcsapatai

Nagyszerű őszi idényt zárt az UVSE MOL – Új Európa Alapítvány által támogatott utánpótlása: a margitszigeti lilák fiú vízilabdacsapatai mindhárom korosztályos országos bajnokságban,

az ifjúsági, a serdülő-, valamint a gyermek-pontvadászatban is az első helyen végeztek az alapszakaszban,

a legfiatalabbak ráadásul veretlenül, mind a tizenöt meccsüket megnyerve foglalták el a tabella legfelső pozícióját. Az ifjúsági és a serdülőcsapatot Szentesi Ádám, a gyermekegyüttest Németh Zsolt vezeti edzőként, a felnőttgárdát pedig a férfiszakág szakmai igazgatói posztját is betöltő Vincze Balázs irányítja. Utóbbi elégedetten nyilatkozott a fiatalokról.

„Büszkék vagyunk a fiúkra, de tudjuk, hogy ebben a bajnoki idényben még csak az út elején járunk, ezért nem szabad hátradőlnie senkinek sem – mondta a korábbi 358-szoros válogatott pólós. – Ezzel együtt nyugtázhatjuk, hogy megfelelő úton járunk a különösen reményteli 2008-as, 2009-es, 2010-es meg 2011-es korosztályokkal, és természetesen jó érzés ilyen eredmények után elmenni a karácsonyi szünetre. A sikereknek, részsikereknek mindig örülünk, de az utánpótlás-nevelés célja, hogy a fiatalok közül minél több játékos jusson el a felnőttélvonalig vagy akár a válogatottságig. Biztató, hogy a szóban forgó korosztályokban látok olyanokat, akiknek – ha a fejlődésük és a hozzáállásuk ugyanilyen példás marad – a későbbiekben a felnőtt nemzeti csapatban is esélyük lehet bizonyítani. Emellett azt is tudjuk, hogy még első osztályú játékos sem lesz mindenkiből, ezért elsősorban olyan embereket szeretnénk nevelni, akiket felnőttkorukban – az uszoda közegének és a vízilabdának is köszönhetően – tisztelet, alázat és fegyelem jellemez majd.

Az utánpótlásedzők szerepe mérhetetlenül fontos a nevelésben, hiszen a gyerekek rengeteg időt töltenek az uszodában, amelyre második otthonukként tekintenek. A sport pedig összehozza és csapatként működteti a fiatalokat, akik ezáltal is számos emberi értékkel gazdagodnak.

Fontos megemlíteni, hogy a játékosainknak nemcsak az edzéseken, a meccseken nyújtott teljesítményét követjük nyomon, hanem a tanulmányi eredményeiket is figyeljük, és igyekszünk mindenben támogatást, segítséget nyújtani számukra.”

Szentesi Ádámmal (középen) legutóbb bajnok lett az UVSE serdülőcsapata Fotó: Kovács Anikó/MVLSZ

Vincze Balázs szerint az UVSE csapatait emberileg és szakmailag is példamutató szakemberek irányítják.

„Németh Zsolt tavaly egymás után a második bajnoki címét szerezte meg a csapatával, és azért szerettem volna őt a gyermekek edzőjének tudni, mert kiváló alapokat ad ennek a korosztálynak. Egyébként a korukhoz képest már hozzá is nagyon felkészülten érkeznek a gyerekek, ami az eggyel fiatalabbakkal foglalkozó Kis József érdeme. A gyermekbajnokságban most játszó fiúk még nem nagyon kaptak ki, a jelenlegi évadban éppen az utolsó fordulóban játszották a legszorosabb meccsüket, amikor hét góllal verték meg a KSI-t. Szentesi Ádámnak nehéz feladattal kell megbirkóznia, mert öt év után leadtam az ifjúsági csapatot, így ő most egyszerre viszi az ifiket és a serdülőket. Az őszi eredmények azt mutatják, hogy nem fogott ki rajta a kihívás, sőt most már a nevéhez fűződik az UVSE első alapszakasz-győzelme is a fiú ifjúsági bajnokságban. Fiatal edző, ezért jobban megérti a játékosai generációs problémáit is.”

Bár Vincze Balázs – mint elmondta – már nem az ifjúsági csapat edzője, a felnőttbajnokikon előszeretettel ad lehetőséget a korosztályos pólósoknak is.

A felnőttcsapatunk mindenekelőtt az utánpótlásunkra támaszkodik, és próbálunk minél nagyobb teret adni a tehetségeinknek.

A fiatalok többsége olyan mérkőzéseken kap gyakori lehetőséget, amelyeken – bár ezt nehéz kimondani, mert mindig a legjobbra törekszünk – finoman szólva sem mi vagyunk az esélyesek. Ilyenkor persze benne rejlik a veszély, hogy nagyon kikapunk, de ezeket a döntéseket valamit valamiért alapon hozom meg. Az UVSE a kiesés elkerüléséért harcol a felnőttbajnokságban, de az élcsapatok elleni meccseken a fiatalokkal felállva sem szeretnénk, úgymond, minél hamarabb túlesni. A játékperceit mindenkinek nagyon hasznosan kell eltöltenie, és a fiatalok egy-egy döntéssel vagy megmozdulással már jelezhetik, hogy a későbbiekben is lehet rájuk számítani.”

Vincze Balázs (jobbra) az UVSE felnőttcsapatában folyamatosan megadja a lehetőséget a fiataloknak Fotó: Palágyi Barbara

Az UVSE egyébként három győzelemmel és hat vereséggel jelenleg tizedik a tizennégy gárdát felvonultató ob I tabelláján. A klub utánpótlásában az elmúlt években több olyan játékos szerepelt, aki még a felnőttkorosztály küszöbén váltott egyesületet, majd egészen fiatalon a válogatottban is meghatározó pólóssá vált. Ilyen Vigvári Vendel és öccse, Vince, Molnár Erik vagy a már visszavonult Konarik Ákos is.

„Ha van olyan játékosunk az utánpótlásban, akiben az élcsapatok is nagy potenciált látnak, akkor benne van a pakliban, hogy még a felnőttkorosztályba lépés előtt eligazol tőlünk. Az említett pólósok óta nem volt erre példa, viszont a mostani hátországot elnézve elképzelhető, hogy a közeljövőben újra lesz. Úgy gondolom, minden ob I-es csapat utánpótlásában akadnak kiemelkedő tehetségek, de mi talán abban a tekintetben többet tudunk nyújtani nekik a fejlődésük érdekében, hogy nálunk korábban megtanulhatják és megszokhatják a felelősségteljes játékot. Mert az UVSE-ben a fiatal játékos egy lövésén, passzán vagy egy blokkján győzelmek és bajnoki pontok múlhatnak. Ellenben egy élcsapatban a fiatal hibázásának kisebb a jelentősége, hiszen jönnek majd a válogatott játékosok, és néhány góllal helyre billentenek mindent. Összességében örülök, hogy ilyen őszt zártunk.

Tavaly a hat korosztályos országos bajnokságból ötöt az UVSE nyert: a lányok mindhárom aranyérmet megszerezték, a fiúk a gyermekek és a serdülők között lettek elsők. A lányok is remekül teljesítenek ebben a szezonban is, így remélem, hogy ezt az évadot is hasonló eredményekkel zárjuk.

A MOL – Új Európa Alapítvány támogatása nagy mértékben megkönnyíti az UVSE fiataljainak minőségi felkészülését. A segítségnek köszönhetően a fiatal tehetségek például balatoni edzőtáborokban készülhettek fel a bajnokságokra.

(Kiemelt fotó: Kovács Anikó/MVLSZ)