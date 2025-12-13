Európai kézilabdaligák: három magyar játékos is három gólt lőtt pénteken

Leimeter csapata, a Balingen-Weilstetten 32–30-ra nyert a VfL Eintracht Hagen otthonában a német másodosztályban. Nagy Benedek hét védéssel vette ki részét a sikerből.

Tóth három találata ellenére a Rebi BM Cuenca hazai pályán 32–28-ra kikapott a Fraikin BM Granollerstől a spanyol bajnokságban és már négy forduló óta nyeretlen.

Szűcs csapata, az USDK Dunkerque otthon 36–28-as vereséget szenvedett a Montpellier-től a francia élvonalban, így már nyolc forduló óta nem tud győzni.