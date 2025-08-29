Nemzeti Sportrádió

Sokáig szenvedett a Milan, de az érvénytelen gólok után megnyerte a mérkőzést

2025.08.29. 23:00
null
Két góllal nyert a Milan (Fotó: Getty Images)
Az olasz élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Serie A) 2. fordulójának pénteki játéknapján a Cremonese 3–2-re legyőzte a szintén újonc Sassuolót, míg a Milan 2–0-ra nyert a Lecce vendégeként.

Lecce–Milan 0–2

Nem igazán ment a játék a vendégcsapatnak, ráadásul két gólját is annulálták, egyszer lökés, egyszer les miatt. A 66. percben viszont megtört a játék, Luca Modric szabadrúgásból középre tekert, Ruben Loftus-Cheek pedig hét méterről a kapu bal oldalába csúsztatott. Mivel a Lecce igen keveset mutatott, a milánói piros-feketék győzelme nem igazán forgott már veszélyben, de azért még Christian Pulisic bebiztosította a sikert. Mike Maignan kézből felrúgta a labdát, két védő pedig addig ügyetlenkedett, amíg a 78-szoros amerikai válogatott támadó ziccerben léphetett ki, majd el is lőtte a labdát a kapus mellett. Nem ez lesz a Milan-szurkolók kedvenc mérkőzése, viszont a három pontot legalább begyűjtötte a csapatuk.

Cremonese–Sassuolo 3–2

Az első félidő végén kétgólos előnybe kerültek a hazaiak, előbb Filippo Terracciano fejelt a kapuba, majd Franco Vázquez talált be Alessio Zerbin labdaszerzése és átadása után. A második játékrész közepén Andrea Pinamonti szépen fordult kapura, 12 méterről a jobb alsóba lőtt, 10 perc múlva pedig Domenico Berardi tizenegyesből egyenlített. Még sem maradt a döntetlen, mivel a hajrában Manuel De Luca is értékesítette a maga büntetőjét, így a két újonc összecsapásán a Cremonese megőrizte hibátlan mérlegét, a Sassuolo nem tudta megszerezni az első pontját.

OLASZ SERIE A
2. FORDULÓ
Cremonese–Sassuolo 3–2 (F. Terracciano 37., F. Vázquez 39., De Luca 90+3. – 11-esből, ill. Pinamonti 63., Berardi 73. – 11-esből)
Lecce–Milan 0–2 (Loftus-Cheek 66., Pulisic 86.)

A TOVÁBBI PROGRAM
Szombat
18.30: Bologna–Como
18.30: Parma–Atalanta
20.45: Napoli–Cagliari (Tv: Match4)
20.45: Pisa–Roma
Vasárnap
18.30: Genoa–Juventus (Tv: Match4)
18.30: Torino–Fiorentina
20.45: Internazionale–Udinese (Tv: Match4)
20.45: Lazio–Hellas Verona

   
AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGkP
  1. Cremonese225–3+26
  2. Internazionale115–0+53
  3. Napoli112–0+23
      Juventus112–0+23
      Como112–0+23
  6. Milan2113–2+13
  7. Roma111–0+13
  8. Verona111–101
      Udinese111–101
      Pisa111–101
      Fiorentina111–101
      Cagliari111–101
      Atalanta111–101
14. Genoa110–001
15. Lecce2110–2–21
16. Bologna110–1–10
17. Parma110–2–20
       Lazio110–2–20
19. Sassuolo222–5–30
20. Torino110–5–50

 

 

