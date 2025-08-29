Sokáig szenvedett a Milan, de az érvénytelen gólok után megnyerte a mérkőzést

Lecce–Milan 0–2

Nem igazán ment a játék a vendégcsapatnak, ráadásul két gólját is annulálták, egyszer lökés, egyszer les miatt. A 66. percben viszont megtört a játék, Luca Modric szabadrúgásból középre tekert, Ruben Loftus-Cheek pedig hét méterről a kapu bal oldalába csúsztatott. Mivel a Lecce igen keveset mutatott, a milánói piros-feketék győzelme nem igazán forgott már veszélyben, de azért még Christian Pulisic bebiztosította a sikert. Mike Maignan kézből felrúgta a labdát, két védő pedig addig ügyetlenkedett, amíg a 78-szoros amerikai válogatott támadó ziccerben léphetett ki, majd el is lőtte a labdát a kapus mellett. Nem ez lesz a Milan-szurkolók kedvenc mérkőzése, viszont a három pontot legalább begyűjtötte a csapatuk.

Cremonese–Sassuolo 3–2

Az első félidő végén kétgólos előnybe kerültek a hazaiak, előbb Filippo Terracciano fejelt a kapuba, majd Franco Vázquez talált be Alessio Zerbin labdaszerzése és átadása után. A második játékrész közepén Andrea Pinamonti szépen fordult kapura, 12 méterről a jobb alsóba lőtt, 10 perc múlva pedig Domenico Berardi tizenegyesből egyenlített. Még sem maradt a döntetlen, mivel a hajrában Manuel De Luca is értékesítette a maga büntetőjét, így a két újonc összecsapásán a Cremonese megőrizte hibátlan mérlegét, a Sassuolo nem tudta megszerezni az első pontját.

OLASZ SERIE A

2. FORDULÓ

Cremonese–Sassuolo 3–2 (F. Terracciano 37., F. Vázquez 39., De Luca 90+3. – 11-esből, ill. Pinamonti 63., Berardi 73. – 11-esből)

Lecce–Milan 0–2 (Loftus-Cheek 66., Pulisic 86.)

A TOVÁBBI PROGRAM

Szombat

18.30: Bologna–Como

18.30: Parma–Atalanta

20.45: Napoli–Cagliari (Tv: Match4)

20.45: Pisa–Roma

Vasárnap

18.30: Genoa–Juventus (Tv: Match4)

18.30: Torino–Fiorentina

20.45: Internazionale–Udinese (Tv: Match4)

20.45: Lazio–Hellas Verona