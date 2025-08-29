Sokáig szenvedett a Milan, de az érvénytelen gólok után megnyerte a mérkőzést

Nem igazán ment a játék a vendégcsapatnak, ráadásul két gólját is annulálták, egyszer lökés, egyszer les miatt. A 66. percben viszont megtört a játék, Luca Modric szabadrúgásból középre tekert, Ruben Loftus-Cheek pedig hét méterről a kapu bal oldalába csúsztatott. Mivel a Lecce igen keveset mutatott, a milánói piros-feketék győzelme nem igazán forgott már veszélyben, de azért még Christian Pulisic bebiztosította a sikert. Mike Maignan kézből felrúgta a labdát, két védő pedig addig ügyetlenkedett, amíg a 78-szoros amerikai válogatott támadó ziccerben léphetett ki, majd el is lőtte a labdát a kapus mellett. Nem ez lesz a Milan-szurkolók kedvenc mérkőzése, viszont a három pontot legalább begyűjtötte a csapatuk.
Az első félidő végén kétgólos előnybe kerültek a hazaiak, előbb Filippo Terracciano fejelt a kapuba, majd Franco Vázquez talált be Alessio Zerbin labdaszerzése és átadása után. A második játékrész közepén Andrea Pinamonti szépen fordult kapura, 12 méterről a jobb alsóba lőtt, 10 perc múlva pedig Domenico Berardi tizenegyesből egyenlített. Még sem maradt a döntetlen, mivel a hajrában Manuel De Luca is értékesítette a maga büntetőjét, így a két újonc összecsapásán a Cremonese megőrizte hibátlan mérlegét, a Sassuolo nem tudta megszerezni az első pontját.
OLASZ SERIE A
2. FORDULÓ
Cremonese–Sassuolo 3–2 (F. Terracciano 37., F. Vázquez 39., De Luca 90+3. – 11-esből, ill. Pinamonti 63., Berardi 73. – 11-esből)
Lecce–Milan 0–2 (Loftus-Cheek 66., Pulisic 86.)
A TOVÁBBI PROGRAM
Szombat
18.30: Bologna–Como
18.30: Parma–Atalanta
20.45: Napoli–Cagliari (Tv: Match4)
20.45: Pisa–Roma
Vasárnap
18.30: Genoa–Juventus (Tv: Match4)
18.30: Torino–Fiorentina
20.45: Internazionale–Udinese (Tv: Match4)
20.45: Lazio–Hellas Verona
|AZ ÁLLÁS
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Cremonese
|2
|2
|–
|–
|5–3
|+2
|6
|2. Internazionale
|1
|1
|–
|–
|5–0
|+5
|3
|3. Napoli
|1
|1
|–
|–
|2–0
|+2
|3
|Juventus
|1
|1
|–
|–
|2–0
|+2
|3
|Como
|1
|1
|–
|–
|2–0
|+2
|3
|6. Milan
|2
|1
|–
|1
|3–2
|+1
|3
|7. Roma
|1
|1
|–
|–
|1–0
|+1
|3
|8. Verona
|1
|–
|1
|–
|1–1
|0
|1
|Udinese
|1
|–
|1
|–
|1–1
|0
|1
|Pisa
|1
|–
|1
|–
|1–1
|0
|1
|Fiorentina
|1
|–
|1
|–
|1–1
|0
|1
|Cagliari
|1
|–
|1
|–
|1–1
|0
|1
|Atalanta
|1
|–
|1
|–
|1–1
|0
|1
|14. Genoa
|1
|–
|1
|–
|0–0
|0
|1
|15. Lecce
|2
|–
|1
|1
|0–2
|–2
|1
|16. Bologna
|1
|–
|–
|1
|0–1
|–1
|0
|17. Parma
|1
|–
|–
|1
|0–2
|–2
|0
|Lazio
|1
|–
|–
|1
|0–2
|–2
|0
|19. Sassuolo
|2
|–
|–
|2
|2–5
|–3
|0
|20. Torino
|1
|–
|–
|1
|0–5
|–5
|0