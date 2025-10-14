Nemzeti Sportrádió

NS-képeslap: Szeged egyik éke a Pick Aréna

2025.10.14. 09:17
NS-montázs
Pick Aréna ns-képeslap OTP Bank-Pick Szeged
Rovatunkban az elmúlt években megújult vagy újonnan épített sportlétesítmények fotóit várjuk szerte az országból sportszerető lokálpatriótáktól. Ezúttal Szegedről érkezett képeslap.

BL-mérkőzéssel avatták fel (Pick Szeged–THW Kiel) a 2021. december 9-én átadott Pick Arénát, a szegedi kézilabdázók vadonatúj otthonát, Magyarország harmadik és a vidék legnagyobb befogadóképességű rendezvénycsarnokát. A létesítmény alapkövét 2019-ben tették le, a munkálatok viszont csak 2020 tavaszán indultak el, és 2022-ben már ez a sportcsarnok is az egyik helyszíne volt a kézilabda Európa-bajnokságnak. Az aréna alapterülete 

29 ezer négyzetméter, kézilabdameccsen 8143-an férnek el benne, de koncerten a nézőszám eléri a tízezret is. Az arénában található egy legalább nyolcvan embert befogadó konferenciaterem, négy edző-, valamint két bemelegítőterem, továbbá akadémiai és kollégiumi részleget is kialakítottak, amely több mint 30 gyermek elszállásolását teszi lehetővé bentlakásos formában.

A kormányzati támogatással, a Modern városok program keretein belül felépült multifunkciós Pick Aréna  37.2 milliárd forintból valósult meg.

 

