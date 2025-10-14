Különleges méréseken vehettek részt világ- és Európa-bajnokok a Kovács Katalin Nemzeti Kajak-Kenu Akadémián

A Kovács Katalin Nemzeti Kajak-Kenu Akadémia sportdiagnosztikai központjában a Honvédelmi Minisztérium sportért felelős államtitkársága által életre hívott LA10 Program keretében a sportolók számára átfogó fizikai és élettani felmérési rendszer működik, amelynek célja a teljesítmény-optimalizálás, a sérülésmegelőzés, valamint a regenerációs folyamatok tudományos alapú támogatása. A központ komplex szolgáltatásrendszere a sporttudomány legújabb módszertani eredményeire épül, biztosítva, hogy a sportolók fejlődése objektív adatokon, mért teljesítményeken és személyre szabott fejlesztési programokon alapuljon – tájékoztatta a sportállamtitkárság kedden az MTI-t.

„Az LA10 Programunkkal az a célunk, hogy a legkiválóbb magyar versenyzők a legjobb szakemberekkel dolgozhassanak együtt, és minden téren, így a sportdiagnosztika területén is a lehető legjobb szolgáltatásokat vehessék igénybe. A párizsi olimpián egyértelműen látszott, hogy a különbségek a versenyzők között mára szinte alig észrevehető apróságokon múlnak, csak akkor lehet kiemelkedő eredményt elérni, ha minden sporttudományos lehetőséget megragadunk, ahol előnyt szerezhetünk. Nagy öröm, hogy immár a sukorói akadémia is rendelkezésre áll és a legmodernebb szolgáltatásokkal várja a sportolókat és a velük foglalkozó szakembereket” – fogalmazott Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár a közleményben.

Péni István világbajnok és Európa-bajnok puskás egyedülálló lehetőségként tekint erre a programra.

„Úgy gondolom, akkor érhetünk el eredményeket ezen a téren is, ha rendszeres méréseken veszünk részt, kapunk a fejlesztéshez szükséges metódusokat és van lehetőségünk folyamatos visszamérésekre is. Tíz éve vagyok jelen a nemzetközi elitben, nem sok nemzetnél, talán a svájci válogatottnál láttam hasonló orvosi, sporttudományos hátteret. Ha valóban hosszú távon tudunk élni ezekkel a lehetőségekkel, ha a módszertani központtal közösen ki tudunk dolgozni egy jól működő protokollt, akkor a jövő generációja mindenképpen profitálhat abból, hogy a sportlövészet ilyen sportdiagnosztikai hátteret is kap” – mondta Péni István.

Érdi Mária világbajnok és Európa-bajnok vitorlázó is Sukorón járt teljesítménydiagnosztikai teszteken. A 2023-as esztendő legjobb női sportolójának választott versenyző is fontosnak tartja az LA10 Program nyújtotta sporttudományos hátteret.

„Rendkívül hasznos, hogy ilyen lehetőséget kapunk, hiszen így elkerülhetjük, hogy hónapokat vagy akár éveket veszítsünk azzal, hogy saját erőből próbáljuk meg feltárni egy-egy probléma okát. Az élsportban ma már minden apró részlet számít, így kiemelten fontos, hogy a megfelelő minőségben és mennyiségben végezzük a munkát. Óriási segítséget jelent számomra az a szakmai háttér és nyomon követés, amelyet az LA10 Program keretében az akadémia sportdiagnosztikai központja biztosít. A szakemberek támogatásával erőnléti edzőm olyan, személyre szabott edzésprogramot tud összeállítani, amely tovább segíti fejlődésemet” – nyilatkozott Érdi Mária.

Az LA10 Programban a Kovács Katalin Nemzeti Kajak-Kenu Akadémián végezték el az olimpiai bronzérmes Major Veronika sportdiagnosztikai tesztjeit is.

„Örömmel vettem részt ezeken a méréseken, mert fontosnak tartom, hogy sportágunk is megkapja azt a sporttudományos hátteret, amellyel előnyt élvezhetünk más nemzetek versenyzőivel szemben. Kevesen gondolják, de a sportlövészet is komoly fizikai felkészülést követel meg: ha az elme jó és a test is jó, akkor a jó elmének a jó testet könnyű irányítani. Ha valamelyik megbomlik, akkor már nagyon nehéz megtartani azt az egyensúlyt, amely egy világversenyen szükségeltetik. Bízom benne, hogy ezek a rendszeres szűrések és visszamérések, valamint a módszertani tanácsok tizedeket, köröket jelentenek majd számunkra a nagy világversenyeken, így a Los Angeles-i olimpián is” – hangsúlyozta a sportlövő.